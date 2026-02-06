マッチングアプリ「タップル」、2026年2月6日（金）より「バレンタインキャンペーン」を実施！

株式会社タップル

株式会社タップル（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：平松繁和）は運営するマッチングアプリ「タップル」において、2026年2月6日(水)より「バレンタインキャンペーン」を実施することをお知らせいたします。

「バレンタインキャンペーン」について

「恋人たちの日」と呼ばれるバレンタインデーの前後期間は、たくさんの方が「タップル」を利用し始める時期です。より多くの方の出会いを後押しさせていただきたいという想いから、本キャンペーンを実施することにいたしました。

◼︎概要

期間：2026年2月6日(金) 12:00 ～ 2026年2月15日(日)23:59

対象：「タップル」に登録して7日以内の、有料プランに加入されていない男性会員の方

内容：抽選で、最大100名様に1,000日間のシンプルプランをプレゼント

今後も「タップル」では、利用者の皆様の恋愛総量の最大化に向けて、キャンペーンおよびサービスの拡充等を行ってまいります。

マッチングアプリ「タップル」について

「タップル」はグルメや映画、スポーツなどの共通の趣味をきっかけに恋の相手を探せる国内最大規模のマッチングアプリです。2014年5月のサービス開始から、累計会員数2,300万人（2025年7月時点）を突破し、恋活中の20代の男女を中心に利用されています。24時間以内にデートのお相手を探せる「おでかけ機能」など、やりたいことや行ってみたい場所をきっかけにたくさんの出会いを生み出せるような機能を提供しています。安心・安全への対策は業界でも高い基準を設けており、24時間365日の監視パトロールや公的身分証明書による本人確認、AIを用いた不正利用者の早期検知システム、万が一のトラブルに対する緊急通話相談サポートなどを提供しています。

恋活・婚活マッチングアプリ「タップル」

https://tapple.me/

安心安全への取り組み

https://www.cyberagent.co.jp/sustainability/info/detail/id=20561

株式会社タップルについて

株式会社タップルは国内最大規模のマッチングアプリ「タップル」、および全ての会員の方がマッチもメッセも無料で利用できるマッチングアプリ「Koigram」を運営する、株式会社サイバーエージェントのグループ会社です。

2024年の出生数が過去最少になるなど、想定を上回るスピードで進む日本の少子化が問題視されている中、婚姻数を増やすためにまずは出会いや恋愛の課題を解決すべく、「恋愛総量の最大化」をパーパス（当社が目指す社会的な使命）に掲げ、日々より多くの出会いを提供できるようなサービスの運営に努めています。

https://www.tapple.co.jp/