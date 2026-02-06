【予約販売/新商品】新シリーズとなるトレーディングぬいぐるみマスコット『Vivistar（ビビスター）』が登場！

株式会社ハシートップイン

株式会社ハシートップイン（本社：東京都墨田区、代表取締役社長：橋本貴裕）は、新シリーズとなるトレーディングぬいぐるみマスコット『Vivistar（ビビスター）』を、2026年2月中旬より一般発売いたします。

発売に先がけて、「ハシートップイン公式オンラインストア」および「ハシーストア楽天市場店」にて、予約販売を開始いたします。

◆予約販売について

〇期間

2月6日（金）18:00 ～ 2月13日（金）23:59



〇先行予約店舗

■ハシートップイン公式オンラインストア

URL：https://www.hashy-topin.com/product.php?id=675

※商品ページは予約開始時刻に公開されます。



■ハシーストア楽天市場店

URL：https://item.rakuten.co.jp/rainbowpontpont/lv-3627/

◆商品紹介

Vivistar（ビビスター）



海外で注目を集める人気シリーズが登場。

夢と宇宙をテーマにした、やさしく幻想的な世界観の

「Vivistar （Vivistar’s Daily Life）」シリーズです。

PVC製のフェイスに、ふわふわのぬいぐるみボディを組み合わせたマスコット。着ぐるみをまとったVivistarたちの、愛らしい日常のワンシーンを切り取ったコレクションとなっています。

バッグにつけて一緒にお出かけしたり、お部屋に飾ってインテリアとして楽しんだりと、さまざまなシーンで楽しめます。そっと寄り添うような存在感で、見ているだけでも癒される可愛い仲間たちです。

ブラインドボックス仕様のため、どの子に出会えるかは開けてからのお楽しみです。

【ラインナップ】

・Soft Dreamtalk

・Dream Catcher

・Fluffy Doze

・Hazy Melody

・Good Morning Sweetheart

・Puff Milk Candy

・シークレット：Encore Lullaby

【セット内容】

・マスコット（ランダム） ×1

・お出かけ用リング ×1

・キャラクターカード ×1

※全7種類（シークレット含）。

※ブラインドボックス仕様のため、種類をお選びいただくことはできません。

※6個ご購入で、6種類別々のマスコットをディスプレイボックス入りでお届けします。

〇品番：LV-3627 ビビスター（デイリーライフ）

〇商品サイズ：W115×D85×H150(mm)

〇PKGサイズ：W76×D75×H125(ｍｍ) / アソートボックス：W350×D155×H130(ｍｍ)

〇材質 ：[本体] PVC,PC,ポリエステル

[リング] 亜鉛合金

[カード] 紙

〇注意事項 ：対象年齢15歳以上

〇販売価格 ：2,970円(税込)

株式会社ハシートップイン

生活にディライトフルなシーンを提供するパートナーへ。

ハシートップイン公式オンラインストア :https://www.hashy-topin.com/商品に関するお問い合わせ :https://www.hashy-topin.com/contact.phpハシートップイン公式X :https://x.com/HashyProduct