テックタッチ、Great Place To Work(R) Japan調査で2026年版 「働きがいのある会社」5位を獲得！

テックタッチ株式会社

テックタッチ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役 CEO：井無田 仲、以下 当社）は、Great Place To Work(R) Institute Japan（本社：東京都港区、代表取締役社長：荒川 陽子、以下GPTW Japan）が実施する、2026年版 日本における「働きがいのある会社」5位に選出されました。

■ 2026年版 日本における「働きがいのある会社」ランキングベスト100について

Great Place To Work(R) Institute Japan（GPTW Japan）は、認定・ランキング参加企業のアンケート結果を点数化し、一定レベルを超えた会社を「働きがい認定企業」として月に1度発表しています。「働きがいのある会社」ランキングベスト100とは、認定企業のうち特に働きがいの水準が高い上位100社を年に1度発表するものです。アンケートは従業員向けと企業向けの2種類で構成されており、GPTW Japanと外部有識者からなる委員会が精読し点数をつけ、ランキングを決定しています。アンケート項目と評価基準はグローバル共通で、ランキングはエントリー方式で、25名以上の法人が参加できます。

■ 当社の評価について

当社は、2026年版 日本における「働きがいのある会社」ランキングにおいて5位に選出されました。

・当社のイチオシ取り組み

行動指針にちなんだ「あなたに興味があります」自販機

・当社の取り組みカテゴリ

価値観（バリュー）



・当社のおすすめポイント

組織や一人ひとりの「心理的安全性」を重視し、日々意見を出しやすいカルチャーを醸成しています。新しい仕事のやり方や仕組み化の方法、アイデアは現場から出ることが多く、Slackなどを通じて日々積極的に賞賛・共有されています。

また、会社全体として月に1回アンケートシステム「wevox」を活用し、目安箱のように様々な観点から改善案を収集。挙がった声・意見に対する経営のアクションを公表し、実行することで、従業員全員が会社づくりに参画できる環境を整えています。

GPTW Japan「働きがいのある会社」認定企業ページ中規模部門（100～999人）

https://hatarakigai.info/ranking/japan/2026.html

■テックタッチの取り組みについて

1. 心理的安全性の高い組織運営とカルチャーの醸成

・「Thanks」アプリ(Times Thanks Value)の導入

従業員間で感謝のメッセージを送れるSlack上のアプリを現場の声を反映して導入。業務を進めるなかでちょっとした感謝の気持ちを伝えるのに役立っています。毎月1回、バリューに沿った行動をした人のMVPを決定し、全社総会で発表。MVPに選ばれた方は、称賛した人/された人で豪華ランチに行ける権利を獲得できます。

・「言いやすい環境」そして「意見を受け入れる雰囲気」を大切にする風土

小さなことでも誰かが必ず反応してくれる環境を醸成し、心理的安全性につなげることを目指しています。

2. チームの垣根を越えたコミュニケーション施策

・Slackのbotアプリ「Donut」の導入

従業員同士の1対1のマッチングをランダムに行い、会話の機会を創出するシステムを導入。部門を超えたつながりのきっかけを提供しています。

・「テックタッチランチ」制度

2名以上でランチへ行き、Slackチャンネルに写真を投稿すると最大で一人1,000円の補助を支給(週1回利用可能)。Slackチャンネルでの投稿も盛り上がり、社員にとても人気の施策です。

・「あなたに興味があります(AKG)」自販機

社員証を2人同時にタッチするとそれぞれ無料でドリンクがもらえる仕組みで、行動指針「あなたに興味があります」にちなんで命名。自然なコミュニケーションのきっかけとなっています。

3. 安心して働ける環境づくり

・入社時から10日間の有給休暇を付与

創業当初から、試用期間中であっても入社時に10日間の有休を付与。突発的に休みが必要なタイミングでも安心して働ける環境を整備しています。

・1週間かけた全社オンボーディング+1on1スタンプラリー

新入社員が会社とメンバーを深く理解できるよう、1週間の入社時研修を実施。メンターが選んだ15人のメンバーと15分ずつ話す「1on1スタンプラリー」により、業務のスムーズな立ち上がりと組織へのスムーズな適応を支援しています。

・週1回の採用meetup

毎週木曜日、テックタッチオフィスで採用候補者を招いた交流会を開催。選考要素を排除し、様々な部門のメンバーとランダムに会話できる機会を提供することで、入社前後のギャップを最小化しています。

4. カルチャーを育む独自コンテンツ

・「テックタッチラジオ～あなたの人生に興味があります」

社員のパーソナリティを紹介する社内ポッドキャスト(任意参加)。ライフラインチャートを活用しながら、メンバーを深く知るきっかけを提供しています。

・「Naka/Junラジオ」

月に一度、創業者2名(あだ名が由来)がテーマを設定し、経営視点や価値観を共有する20分のトークセッションをオンラインで開催。

・コミュニケーションワーキングチームの活動

有志で集ったワーキングチームが、「場所や部署の垣根を越えた繋がり」をより充実させるための様々なコミュニケーション施策を企画・運営しています。



■テックタッチ株式会社 採用情報

テックタッチでは、一緒に事業を大きくしていく仲間を募集中です。

ご応募をお待ちしています。

＜採用ページ＞

https://techtouch.jp/recruit/

＜採用職種一覧＞

https://herp.careers/v1/techtouch



採用meetupのお申し込みはこちら

https://pitta.me/matches/WtkbZxKGpuwa?_fsi=RAxEdtIj

■Great Place to Work(R) （GPTW）および「働きがいのある会社」調査について

Great Place To Work(R) は、約150ヶ国で年間10,000社以上の働きがい（エンゲージメント）を調査し、一定水準に達した企業を「働きがいのある会社」認定・ランキングとして各国の有力メディアで発表している世界的な調査機関です。米国では、毎年1月に発行される『FORTUNE』誌を通じて「働きがいのある会社」ランキングを発表しており、ここに名を連ねることが一流企業の証とされています。



■テックタッチ株式会社について

テックタッチ株式会社は、データ戦略AIエージェント「AI Central Voice」 と国内No.1のデジタルアダプションプラットフォーム（DAP）「テックタッチ」を提供し、企業のデータ活用と生産性向上を支援しています。「AI Central Voice」は、企業内の顧客の声や営業日報などの定性データをAIで分析。入力データの最適な前処理と出力品質の担保により、経営や商品改善、人事施策設計などに役立つ示唆を、高精度に抽出します。グッドデザイン賞、経済産業省が選ぶJ-Startup認定など、受賞多数。AI技術を活用し、企業のDX・AX（AIトランスフォーメーション）を加速します。

【テックタッチ株式会社 会社概要】

会社名 ：テックタッチ株式会社

設立 ：2018年3月1日

代表取締役 CEO：井無田 仲

所在地 ：〒104-0061 東京都中央区銀座8丁目17-1 PMO銀座II5F 8F

事業内容 ：デジタルアダプションプラットフォーム「テックタッチ」およびデータ戦略AIエージェント「AI Central Voice」の開発・提供

URL ：https://techtouch.jp/

メディアURL：https://techtouch.jp/media/

※記載されている製品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。

■ニュースリリースに関するお問い合わせ

＜サービス導入に関するお問い合わせ＞

テックタッチ株式会社 営業担当：西野

URL：https://techtouch.jp/contact

＜取材のお問い合わせ＞

テックタッチ株式会社 広報担当：中釜、後藤、藤岡

pr@techtouch.co.jp