ペットとの散歩を「ゲーム感覚」で楽しく習慣化！LOOTaDOGは、新アクセサリーとLADTがゲットできるトッププレイヤー向けコンテストを開催いたします。

Lehman Holdings株式会社

ブロックチェーンを活用したわんこお散歩アプリ「LOOTaDOG」は、日々のペットとの散歩をより楽しく、継続しやすい習慣にするためのトッププレイヤー向けコンテストを開催いたします。

■開催目的：ペットとの「お散歩習慣」定着を応援

私たちは、ペットとの散歩が、愛犬の健康維持や、飼い主自身のウェルネス増進にとって非常に重要であると認識しています。本チャレンジは、日々のお散歩を「ちょっとしたミッション」としてゲーム化することで、ユーザーの皆様が無理なく楽しみながら、ペットとの健全な生活習慣を築くことをサポートします。

- ペットの健康維持に貢献：達成しやすい目標を設定することで、誰でも参加することができ、ペットに必要な運動量の確保を継続的に促します。- 飼い主のウェルネス増進：ペットと一緒に活動することで、運動不足の解消やリフレッシュ効果といった、飼い主自身の健康にも良い影響を与えます。- アプリ内報酬の獲得：ミッション達成で獲得できるLADTは、アプリ内の機能利用だけでなく、ペット用品との交換や、将来的にはグループ事業のペットケアサロンなど、実世界のサービスへの利用も可能となる予定です。

■トッププレイヤー向けコンテスト概要

MISSION：期間中に500LADTをお散歩で獲得せよ

- 出場料：50LADT- 開催期間：2/2(月) 5:00 ～ 2/8(日) 23:59- 出場資格：誰でも参加可能- 賞品：1 Disco Lucky Carry & 100 LADT- エントリー期限：2/2（月）5：00

新アクセサリーの登場

賞品で登場するDisco Lucky Carryとは、以前ユーザー様から新しいアクセサリーのデザインアイデアを募集し、採用された「Discoアクセサリー」がランダムに入ったアイテムになります。

■ 今後の展望と協賛企業の募集

今回のチャレンジを通じて、多くのペットオーナー様にLOOTaDOGの提供する価値を体験していただきたいと考えています。



また、本コンテストおよび今後のイベントへのご協賛いただける企業様を広く募集いたします。

ご協賛いただくことで、企業様は以下の効果を得ることが可能です。

- 健康意識の高いペットオーナー層へのダイレクトリーチ：日常的にペットの健康増進にコミットしている、購買意欲の高いユーザー層に直接アプローチできます。- ブランドイメージの向上：ペットの健康的な生活習慣をサポートする社会貢献性の高いプロジェクトとして、ブランドの認知度とポジティブなイメージを向上できます。- データに基づいたマーケティング機会：将来的には、ユーザーの行動データや、協賛企業の製品購入・利用履歴などと連携した、データドリブンなキャンペーン展開も可能です。

今後も、ペットと飼い主のより良い関係を築くための楽しいイベントや、実世界のサービスとアプリ内報酬が連携する仕組みを順次拡大してまいります。

■ LOOTaDOGについて

LOOTaDOGとは、日常の散歩をゲーム化し、Web3わんこの育成を楽しめる散歩育成アプリです。

アプリからワンストップでペットライフを豊かにすることを目標とし、ワンちゃんとの日々の散歩にゲーミフィケーションの要素を加えることで、より豊かで楽しい散歩ライフを楽しめます。

現在、LOOTaDOGではゲーム内で獲得した報酬の一部を自動的にペットケア基金に還元することで、ゲームを楽しみながら社会貢献に寄与いただけるサービスの提供を行っております。

HP：https://lootadog.com/

X：https://x.com/LOOTaDOG_JPN

■ Lehman Holdings株式会社について

Lehman Holdings株式会社は、テクノロジーを活用し新たなペットライフを提案する企業グループです。web3プロジェクト「LOOTaDOG」やペットケア施設「Pets Tokyo」を運営し、デジタルとリアルを融合した事業を推進しております。他にも不動産・エネルギー分野など多角的に事業を展開しております。