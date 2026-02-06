【TGC in あいち・なごや 2026】アリーナ機材開放席追加販売中！追加出演者解禁！愛知県出身岡崎紗絵、松井珠理奈をはじめ梅沢富美男、川村エミコ、やしろ優らが決定！『新しいカギ』コラボステージも！

株式会社W TOKYO

東京ガールズコレクション実行委員会（企画/制作：株式会社W TOKYO）は、2026年2月15日（日）にIGアリーナ（愛知県名古屋市北区名城1丁目4-1）にて、『Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION』（以下、TGC in あいち・なごや 2026）を開催いたします。この度、追加情報が決定いたしました。

■大注目の豪華出演者第8弾！愛知県出身の岡崎紗絵、松井珠理奈をはじめ、梅沢富美男、川村エミコ、やしろ優らの出演決定！

ゲストモデルには、愛知県出身でモデルとして活躍する一方、現在放送中の木曜劇場『プロフェッショナル 保険調査員・天音蓮』出演など、数々の話題作に出演する人気俳優の岡崎紗絵、2,783名もの応募の中から「ミスセブンティーン2025」に選ばれ、見事『Seventeen』の専属モデル入りを果たした梶原叶渚、応募者2万2,509名のオーディションを経て、乃木坂46に続く「坂道シリーズ」第2弾グループとして誕生し、今年2026年4月には国立競技場での「5th YEAR ANNIVERSARY LIVE」を控えている櫻坂46より、田村保乃、藤吉夏鈴、守屋麗奈、山崎天に加え、メインアーティストとして『TGC in あいち・なごや 2026』への出演が決定しているME:Iから、SUZU、RINONの出演が決定！

そして、ゲストには、タレント、映画、役者、歌手、コメンテーターに加え、2025年12月公開映画『ズートピア２』日本語版吹き替え版でミルトン・リンクスリーの声を担当するなど、芸能界を代表する存在であり、『TGC 熊本 2025』以来2回目のTGC出演となる梅沢富美男、故郷、⻘森県をこよなく愛し、第一次産業や地方活性化のために芸能活動に情熱を注いでいるモデル・タレントの王林、国民的人気を誇るお笑い芸人・たんぽぽの川村エミコ、バブル時代をモチーフにしたネタでブレイク後、近年はテレビ・ラジオだけでなく、片付け本の執筆やバレーボール関連のイベントなど多方面で活動している平野ノラの他、愛知県出身で、2008年にSKE48の1期生として加入し、11歳でAKB48『大声ダイヤモンド』のセンターに抜擢。以降、SKE48の不動のセンターとして15作連続でセンターを務め、2018年には世界選抜総選挙で1位を獲得するなど確かな実績を重ね、2021年の卒業後はタレント・アーティストとして活動を続ける一方、今年元旦に結婚を発表し話題を集め、14年ぶりのTGC出演となる松井珠理奈、お笑いタレントとして活動する一方、3歳から習っているクラシックバレエで数々の賞を獲得、舞台やテレビ出演、バレエ講師としての活動に加え、バレエブランド「Kekke」のプロデュースも手がけるなど、多彩な分野で活躍し、TGC初出演となる松浦景子、同じくお笑いタレントとして活躍する傍ら、SNSで見せる母の一面にも度々話題を集めているやしろ優、5人組ボーイズグループWILD BLUEのリーダーを務める一方、俳優として映画『見える子ちゃん』や現在放送中の連続ドラマＷ-３０「ストロボ・エッジ Season２」など、多くの話題作に出演する山下幸輝が登場！『TGC in あいち・なごや 2026』を盛り上げる、多彩なゲストが集結するスペシャルなステージにご注目ください！

■昨年の大みそかを盛り上げた国民的バラエティ番組・フジテレビ『新しいカギ』から 感動を生んだ「日本一たのしい年越し！カギダンススタジアム」優勝校×岡部大（ハナコ）の再共演が決定！

2025年12月31日（水）大みそかの夜19時からフジテレビにて生放送された『新しいカギ 日本一たのしい年越し！カギダンススタジアム』で、計８チームの熱戦を制し、見事優勝を勝ち取った愛知県の中京大学附属中京高等学校と岡部大（ハナコ）が、TGC in あいち・なごや 2026のステージで、再び共演し、感動を生んだフォーマンスを再現することが決定！

「カギダンススタジアム」は、高校生ダンサーたちが芸能人とタッグを組み、日本一の座を懸けて「ダンススキル」と「会場を笑顔にさせられるか」を競い合うダンスコンテスト。TGC in あいち・なごや 2026の開催地・名古屋を拠点とする中京大学附属中京高等学校が優勝を果たしたことをきっかけに実現した、まさに奇跡のような今回のステージ。番組内で披露されたパフォーマンスを、テレビの枠を超え、TGC in あいち・なごや 2026の大舞台で披露し、会場に大きな熱狂と感動をお届けします。今回限りの貴重なコラボレーションをお見逃しなく！

■名古屋×横浜が“ひとつのステージ”に。TGCが描く次世代エンタメ体験！

『TGC in あいち・なごや 2026』の開催テーマ「TSUMUGU：Design the Next」、そして同日、横浜BUNTAIで開催される『TOKYO GIRLS MUSIC FES. 2026』のテーマ「HARMONIZE：Connect the Next」。この2つのテーマを体現する、スペシャルステージの実施が決定しました。本ステージでは、NTTグループが提唱する次世代情報通信基盤構想「IOWN（アイオン）」を活用し、名古屋・IGアリーナと横浜BUNTAI、2つの会場をリアルタイムで接続。離れた場所にいながら、まるで同じ空間にいるかのような演出で、これまでのライブやファッションイベントの常識を超える、新しい体験をお届けします。ステージでは、映像・音・パフォーマンスが連動し、名古屋と横浜が“ひとつのステージ”としてシンクロ。会場の枠を超えて盛り上がりが共有される、TGCならではのスケール感と臨場感を体感できます。

さらに、このIOWNスペシャルステージには、今の時代を象徴するポップカルチャーとして注目を集めるKAWAII LAB.所属グループのFRUITS ZIPPER、CANDY TUNEの出演も決定！最先端テクノロジーと、“KAWAII”カルチャーが融合することで、未来のエンターテインメントを感じさせる、特別な瞬間を創り出します。ファッションと音楽、リアルとデジタル、そして「今」と「次の時代」をつなぐこのステージは、TGCが20周年を迎える節目だからこそ挑戦できる、未来志向のプロジェクトです。ここでしか体験できない、“次世代”のTGCに、ぜひご期待ください。

■『TGC in あいち・なごや 2026』オフィシャルグッズの販売が決定！さらに、サンリオキャラクターとコラボしたオリジナルグッズも！

14年ぶりの『TGC in あいち・なごや 2026』を記念し、クリエイティブアンバサダーの岩田剛典が手掛けたメインビジュアルを用いたグッズに加え、サンリオキャラクターとコラボしたオリジナルグッズが登場！オフィシャルグッズは全6アイテム、サンリオキャラクターズコラボグッズは全10アイテムをラインアップ(ハート)さらに、オンライン限定でスマホアクセサリーも多数登場！名古屋開催ならではの特別感あふれるラインアップを、ぜひお楽しみください！

＜各種グッズ 概要＞

販売場所：会場内オフィシャルグッズブース

販売日時：2026年2月15日（日）12:00～20:30（予定）

※商品ラインナップ・デザイン・金額は都合により変更となる場合があります。

※購入にはイベントのチケットが必要となります。

※こちらの画像はサンプルです。実際の商品とは異なります。

詳細はこちら https://tgc.girlswalker.com/aichinagoya/2026/goods/

＜オンライン限定：スマホアクセサリー 概要＞

販売場所：caseplay

販売日時：2026年2月5日（木）～2月28日（土）（予定）

キービジュアルデザイン：https://caseplay.shop/pages/aichinagoya-kv-01(https://tgc.girlswalker.com/aichinagoya/2026/goods/)

サンリオキャラクターズコラボ：https://caseplay.shop/pages/aichinagoya-sanrio-01

■出演者向け豪華バックヤードケータリングメニュー発表！

愛知・名古屋の名物がたっぷり詰まったこの日限りのスペシャルメニューでおもてなし！

各地方開催で注目される出演者向け豪華バックヤードケータリングメニューを発表！今回のケータリングでは、愛知米を使用したおにぎり、香ばしく焼き上げたうなぎの蒲焼きを細かく刻んでご飯にのせ、三通りの味わいを楽しめる「ひつまぶし」、海老の天ぷらを包んだひと口サイズのおにぎりで、香ばしさと旨みが楽しめる「天むす」、とろみのあるスパイシーなあんを太めのパスタに絡めて味わう「あんかけパスタ」、愛知県産三河豚の大腸と国産の牛すじを秘伝の赤味噌でじっくりコトコト柔らかくなるまで煮込んだ「赤味噌どて煮」、揚げたてのとんかつにコク深い八丁味噌だれをかけた「味噌カツ」、愛知県原産の地鶏である名古屋コーチンを使用した「名古屋コーチン唐揚げ」など、愛知・名古屋の名物が勢揃い！

さらに、名古屋名物・台湾ラーメン発祥の名店として知られ、刺激的な辛さと旨みがやみつきになる一杯で全国にファンを持つ矢場味仙から新名物の「台湾丼」、名古屋市発祥で中部を中心に展開する人気ラーメンチェーンのスガキヤから、一足先に3月発売の新作スイーツ「スーちゃんフラッペ」、世代や国境を越えて愛され続ける日本発のキャラクターエンターテインメント企業株式会社サンリオから、ハローキティメロンパンビスケットなど、かわいくて美味しい「バラエティに富んだお菓子詰め合わせ」も登場します！(ハート)

■『TGC in あいち・なごや 2026』前日に連動サテライトイベント『あいちテキスタイルフェス 2026』開催！

「愛知県が誇る繊維産業を、もっと世界へ、そして次の世代へつなげたい。」そんな想いから誕生した

『あいちテキスタイルフェス 2026』が、『TGC in あいち・なごや 2026』の前日となる2月14日（土）に開催されます。会場では、繊維産業の魅力を“見て・触れて”体感できる「あいちのテキスタイル展」や、地元の味を楽しめる「あいちおもてなし発酵マルシェ」を展開。さらにステージでは、TGCと連動したLDHダンスワークショップショーやトークショーなどで、会場を盛り上げます！

■#TGCあいちなごやMVP 企画開催決定！

TGC公式Xでは『TGC in あいち・なごや 2026』で一番輝いていたと思う出演者を大募集！参加した方の中から抽選で3名様に愛知県のご当地おみやげセットをプレゼント！応募期間は2月15日（日）～2月22日（日）まで。詳細はTGC公式X（@TGCnews）をチェック！

■Leminoでの独占無料生配信が決定！さらに、TGC公式LINE VOOM・X・YouTubeでの再ライブ配信も！

NTTドコモが提供する映像配信サービスLeminoでの独占無料生配信、さらにTGC公式LINE VOOM・X・YouTubeでの再ライブ配信（30分ディレイ）が決定しました！『TGC in あいち・なごや 2026』の熱狂を、リアル会場だけでなく全国、そして世界へお届けします！

＜生配信＞

放送日時：2026年2月15日（日）13:20～20:30（予定）

※再放送／アーカイブはございません

配信先：Lemino

視聴URL：https://lemino.docomo.ne.jp/contents/Y3JpZDovL3BsYWxhLmlwdHZmLmpwL2dyb3VwL2IxMDQ2OGE=?pit_git_type=LIVE_SERIES

＜再ライブ配信＞

放送日時：2026年2月15日（日）13:50～21:00（予定）

※生中継から30分ディレイ ※再放送／アーカイブはございません

配信先：TGC公式LINE VOOM（https://lin.ee/kyyvrAS/cpmsg）

TGC公式X（https://x.com/TGCnews）

TGC公式YouTube（https://www.youtube.com/user/girlsTV）

伝統と革新が出会う「TGC in あいち・なごや」。地域から世界へ、ここから生まれる新しい共創にご注目ください。

Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026

by TOKYO GIRLS COLLECTION 開催概要

全てリリース配信時の情報となります。今後、イベント内容の変更が生じる可能性がございます。

イベント名称：Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION

（略称：Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026）

開催日時：2026年2月15日（日） 開場12:00 開演14:00 終演20:00（予定）

会場：IGアリーナ（〒462-0846 愛知県名古屋市北区名城1丁目2-22）

公式サイト：https://tgc.girlswalker.com/aichinagoya/2026/

チケット：【入場料】※4歳以上はチケットが必要となります。

アリーナS席：完売御礼

アリーナA席：完売御礼

スタンド席：一般販売：10,000円（税込） / お土産袋・応援グッズ付

アリーナ機材開放席：一般販売：14,000円（税込） /お土産袋・応援グッズ付

【先行販売第一弾】【先行販売第二弾】終了

【一般販売】2025年11月29日（土）10:00から販売開始 ※売切次第終了

【チケットに関する問い合わせ先】

キョードー東海 TEL：052-972-7466（月～金 12:00～18:00／土 10:00～13:00 ※日曜・祝日は休業）

配信先：Lemino ※生中継

TGC公式LINE VOOM・X・YouTubeチャンネル ※生中継から30分ディレイ

■東京ガールズコレクションとは・・・

「日本のガールズカルチャーを世界へ」をテーマに2005年8月から年2回開催。モデル、タレント、アーティスト、動画クリエイター等のトップインフルエンサーが一堂に会する認知度94％を誇る史上最大級のファッションフェスタ。リアルとオンラインを通じた総体感人数はのべ約800万人を超え、多種多様なパートナーとTGCを掛け合わせることによりファッションショーという枠組みを超えコンテンツ開発やブランディングの“ラボラトリー”機能を担うブランディングプラットフォームへと発展。その発信力を活かし、国際連合、政府、官公庁と連携し、SDGs推進・地方創生など、変わり続ける社会課題を若年層へ伝える架け橋としての役割を担う。

■TGC地方創生プロジェクトとは・・・

TGCは前身である「地域産業活性化プロジェクト」として、2009年3月の『内閣官房 地域の元気再生事業～福井県鯖江市 眼鏡～』を皮切りに、日本各地の地域産業を活性化させることを目的に、TGC（東京開催）会場内におけるプロモーションブースやステージ展開の他、名古屋、沖縄、福島など地方都市でのTGC開催を実施しました。そして2015年、TGCのプラットフォームを活用し、地域の魅力や産業を全国へ向けて発信するだけでなく、“東京の最先端”を体験・経験できる機会を提供することこそTGCならではの地方創生という理念のもと、「TGC地方創生プロジェクト」を発足。同年に福岡県北九州市にて開催をしたTGC 北九州 2015を皮切りに、北陸地方初の富山、中国地方初の広島、さらに静岡、熊本、関西地方の和歌山、四国初の松山、そして香川へと年々開催地を広げております。今後も、TGCを通じて地方都市の魅力を発信していきます。

