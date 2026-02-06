スマートキャンプ、HR領域におけるイベントコンテンツの質向上へ向け体制を強化

スマートキャンプ株式会社

スマートキャンプ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長CEO：林 詩音、以下「スマートキャンプ」）は、「BOXIL EXPO（ボクシル エキスポ）人事・総務展」「HR FUTURE CONFERENCE（HR フューチャー カンファレンス）」などスマートキャンプが主催する人事部門向けイベントのアドバイザーとして、株式会社人材研究所 代表取締役社長 曽和 利光氏、株式会社Momentor 代表取締役社長 坂井 風太氏の2名が2月1日付で就任したことをお知らせします。 業界を変革してきたトップランナーの知見を取り入れ、コンテンツの質向上を図るとともに、人事・経営層の意思決定を支援するプラットフォームとしての価値最大化を目指します。

■就任の背景

スマートキャンプは、HR領域のテーマを取り上げるイベントとして、職種特化型オンライン展示会「BOXIL EXPO 人事・総務展」や、ネットワーキングも交えて学びを提供するカンファレンス「HR FUTURE CONFERENCE」などを開催しています。これらのイベントを通して多くのビジネスマッチングを創出してきた一方、情報が飽和する中で、情報の「量」だけではなく本質的な課題解決につながる「質」の提供が求められています。

こうした背景から、この度、数々の組織変革をけん引してきた専門家をアドバイザーとして招へいしました。両名の知見を取り入れることで、より良質なコンテンツを生み出し、HR領域の課題の核心に焦点を当てたイベントの運営につなげてまいります。

スマートキャンプが主催する展示会・カンファレンス一覧：https://event-page.jp/

■アドバイザープロフィール

株式会社人材研究所 代表取締役社長 曽和 利光氏

愛知県豊田市生まれ、関西育ち。灘高等学校、京都大学教育学部教育心理学科。在学中は関西の大手進学塾にて数学講師。卒業後、リクルート、ライフネット生命などで採用や人事の責任者を務める。その後、人事コンサルティング会社人材研究所を設立。日系大手企業から外資系企業、メガベンチャー、老舗企業、中小・スタートアップ、官公庁等、多くの組織に向けて人事や採用についてのコンサルティングや研修、講演、執筆活動を行っている。著書に「人事と採用のセオリー」「人と組織のマネジメントバイアス」「できる人事とダメ人事の習慣」「コミュ障のための面接マニュアル」「悪人の作った会社はなぜ伸びるのか？」他。現在、Y!ニュース、日経、労政時報、Business Insider、キャリコネ等、コラム連載中。

株式会社Momentor 代表取締役社長 坂井 風太氏

DeNA入社後、事業責任者、子会社代表と並行し、人材育成責任者として、人材育成・マネジメント基盤を構築。体系的かつ実践的な内容が好評を博し、大企業・スタートアップ・国立大学・官公庁など、360社を超える組織にプログラムを提供。『PIVOT』『TBS News Dig』『ReHacQ』など、YouTube動画が累計500万回再生を突破。

■今後の活動予定

この度のアドバイザー就任に伴い、2026年2月から2027年1月までに開催するHR領域の展示会・カンファレンスに関連するものとして、下記の取り組みを予定しています。

・基調講演の企画および登壇

「BOXIL EXPO 人事・総務展」または「HR FUTURE CONFERENCE」において、年1回以上の基調講演を行っていただきます。その際に、講演内容の企画から関与していただくことで、より上質な講演となるよう共に取り組みます。

すでに2026年3月に開催する「BOXIL EXPO 人事・総務展 2026 春」への両名の登壇が確定しており、「『エンゲージメント世界最低水準』からの脱却 段階的進化と理論武装：AI時代に生き残る組織論」をテーマに、従業員エンゲージメントの観点から組織論についてお話いただきます。詳細は講演詳細ページをご覧ください。

講演詳細ページ ：https://event-page.jp/boxil_expo/hr-2026-spring/session/keynote03

・公式インタビュー記事の掲載

人事トレンドや課題解決に関する記事の制作にインタビュイーとして協力いただき、インタビュー記事は公式サイトなどで公開します。「いま現場で起きている課題」や「これから来るべきトレンド」を深掘りする内容を予定しており、両名の知見の共有を通じて、HRの次なるスタンダードとなり得る情報を発信していきます。

【スマートキャンプ株式会社について】

ミッションに「テクノロジーを広げ社会の生産性を飛躍させる」を掲げ、SaaS比較サイト「BOXIL（ボクシル）」を軸に企業の営業・マーケティング支援を行っています。2023年12月には株式会社ビズヒントがグループジョイン。多様な顧客接点を生かしSaaS普及を支援しています。

社名：スマートキャンプ株式会社

設立：2014年6月

代表者：代表取締役社長CEO 林 詩音

事業内容：SaaS比較サイト「BOXIL」や、オンライン展示会「BOXIL EXPO」、カンファレンス「SMARTCAMP EVENTS」、インサイドセールスを中心としたセールスアウトソーシング「BALES」、SaaSに特化したデジタルエージェンシー「ADXL」の運営

URL：https://smartcamp.co.jp/

