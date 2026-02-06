奈良県立図書情報館　トーク「アートがひらく対話の回路」開催

奈良県

今、社会のなかでおきているさまざまな対立は依然としてなくならず、多様性がうたわれる一方で新たな分断が日々生まれています。そんな中、人間が人間らしくあるために、アートのもつ力や役割が注目されています。

たんぽぽの家では、「アートを通して幸福で豊かな生活を営むことはすべての人の権利」と考え、障害のある人と共に市民芸術運動「エイブル・アート・ムーブメント」を展開してきました。

今回は、刑務所で過ごす人たちや刑務所とかかわる人たちによる表現を発信している風間さんと一緒にお話しします。風間さんが公開している刑務所でのアートは絵画、書、詩や俳句など。多岐にわたるこれらの作品は、人が尊厳をもって生きるためには表現することが欠かせないことを示しています。また作品をとおして、なかなか知る機会が少ない刑務所の中での生活を想像するきっかけにもなります。

日頃見過ごされやすい小さな声や他者の存在をとらえるアートの役割について、ぜひ一緒に考えてみませんか。

□トーク「アートがひらく対話の回路」

日時：2026.3.28 [土曜] 14:00~15:40（開場13:30）

場所：奈良県立図書情報館１F交流ホール

聴講無料/要申込み

詳細＆申込み https://www.library.pref.nara.jp/event/4733

ゲスト

風間勇助

1991年静岡生まれ。奈良県立大学地域創造学部講師。一般社団法人Prison ArtsConnections 共同代表理事。NPO 法人CrimeInfo 副代表。

東京藝術大学にてアートプロジェクトの実践を通したアートマネジメントを学び、卒業後に民間シンクタンクにおいて文化庁委託事業を中心とした調査研究業務に従事。退職後、東京大学大学院文化資源学研究室において、「刑務所と芸術」を研究テーマにアートマネジメントの観点から、刑務所（矯正施設）の内と外との対話の回路をどのようにつくっていくことができるのかについて研究と実践を重ねる。この社会で埋もれてしまうかもしれない小さな声に、どのように寄り添い社会に表現としてコミュニケーションを生み出せるのかを考えている。

岡部太郎

1979 年群馬県生まれ。奈良県在住。一般財団法人たんぽぽの家理事長。

高校時代より地元前橋の地域アートプロジェクトにボランティアとして参加。現在はたんぽぽの家アートセンターHANA を拠点に、あたらしいアートの可能性を探る「エイブル・アート・ムーブメント」、あたらしい仕事やはたらき方を模索する「Good Job! プロジェクト」などのの推進をしている。障害のある人の芸術文化活動支援をとおして、福祉、アート、地域などの垣根をこえる橋渡しのような役割を目指している。