プレイド、ビジネスカンファレンス「PLAID AI DAY」を開催

株式会社プレイド

株式会社プレイド（東京都中央区：代表取締役CEO 倉橋健太）は、2026年3月5日（木）、ビジネスカンファレンス「PLAID AI DAY」を開催します。PLAID AI DAYは、プレイドグループのAIソリューションの全体像を紹介するイベントです。人とデータの価値を高めるプロダクトの進化、顧客コンテクストデータの活用技術、カスタマーサポートおよびデータ基盤領域、さらにはCX（顧客体験）変革を加速させる人的支援など、これからの時代に求められる顧客中心経営を支えるプレイドグループの最新の取り組みをお届けします。

開催背景

生成AIの急速な普及により、膨大なデータから「答え」や「事実」を導き出すことは容易になりました。しかし、誰もが同等のテクノロジーを享受できる環境下では、単なる業務の自動化や効率化だけでは企業の独自性を生み出すことは困難です。

プレイドは、ビジネスの未来を切り拓く原動力は、AIが提示する情報の先にある人間自身の「問い」や「洞察」から生まれる創造的な仮説にあると考えます。データが示す事実に人が向き合い、その背景にある顧客の文脈を深く探求する過程で生まれる「驚き（Wonder）」こそが模倣困難な競争力の源泉となる。この考えのもと私たちが目指すのは、データによって人の能力や洞察力を引き出し、それを確かな価値へと変換するビジネスサイクルの構築です。

本カンファレンスでは「Make Wonder Work. 驚きを、ビジネスを動かす確かな成果へ」というコンセプトのもと、人とAIが協働して独自価値を創出するための方法とプレイドグループが描くAI活用の全体像を提示します。

開催概要

日時：2026年3月5日（木） 13:00-16:40（予定）

会場：オンライン配信 ※登録者限定アーカイブ配信あり

対象者：マーケティング、IT‧プロダクト部門、新規事業‧サービス開発の部門長/現場推進者など

参加費用：無料（事前登録制）

主催：株式会社プレイド

イベントページ：https://lp.plaid.co.jp/20260305_plaidaiday

プログラム（予定）

13:00 - 13:20｜効率化の先にある独自価値をどう創るか

株式会社プレイド 代表取締役 CEO 倉橋健太

13:30 - 14:00｜人とデータの価値を高める、プレイドのプロダクトの進化

株式会社プレイド 執行役員 CPO 竹村尚彦

14:10 - 14:40｜データの分断は、なぜ「顧客コンテクストデータ」で解消すべきなのか？

株式会社プレイド 執行役員 CTO 牧野祐己

14:50 - 15:20｜コンタクトセンターに眠ったデータを価値に転換するAIコンタクトセンター構想

株式会社RightTouch 代表取締役 野村修平

15:30 - 16:00｜AI活用を支えるデータ戦略と基盤の役割とは？

株式会社プレイド データ基盤プロダクト事業責任者 大畑充史

16:10 - 16:40｜そのAI活用は価値を生むか？自社の独自アセットで描くこれからのCX

株式会社プレイド Head of CX Strategy Team Managing Director 古市倫大

株式会社プレイドについて

プレイドは「データによって人の価値を最大化する」をミッションに掲げるテクノロジーカンパニーです。2015年にCX（顧客体験）プラットフォーム「KARTE」の正式提供を開始しました。1st Party Customer Dataのリアルタイム解析を強みとするKARTEシリーズのプロダクトとCX戦略策定から実行まで担うプロフェッショナルサービスの提供により、顧客提供価値最大化のための伴走パートナーとして企業の事業成長に貢献します。

https://plaid.co.jp/