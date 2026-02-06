【神戸須磨シーワールド】神戸須磨シーワールド×松蔭高校 Blue Earth Project　海の環境問題の啓発と解決に向けたエコイベントを開催

株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート

株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：荒井 幸雄）の運営施設である、神戸須磨シーワールド（兵庫県神戸市、館長：中野 良昭）では、松蔭高等学校（兵庫県神戸市、校長：浅井 宣光）のBlue Earth Projectが主催する海の環境問題の啓発と解決に向けたエコイベント「Blue Earth Project」を開催いたします。

神戸須磨シーワールドでは、「『つながる』エデュテインメント水族館」をコンセプトに、学び「Education（エデュケーション）」と遊び「Entertainment（エンターテインメント）」を融合した「エデュテインメント＝楽しみながら学ぶこと」に取り組んでいます。

今回実施する「Blue Earth Project」は、海洋プラスチックごみや海洋酸性化などの海の環境問題をワークショップやゲームを交えて楽しく学ぶことができる松蔭高校 Blue Earth Projectが主催する産学連携イベントです。

身近な海洋プラスチックごみである地元明石の廃棄漁網を使用して小物入れやボトルホルダーを作るワークショップや、漁網を使った魚釣りゲーム、漁網絡まり解決ゲームを実施する他、“海ラボコーナー”では海洋プラスチックごみ、海洋酸性化、気候変動といった海の環境問題を松蔭高校 Blue Earth Projectの生徒がスライドやフリップを用いて解説いたします。

本イベントに参加して、昨今深刻化する海の環境問題に対して私たちは何ができるのか、一緒に考えてみませんか。

■「Blue Earth Project」イベント概要

松蔭高校 Blue Earth Project の生徒が「海の生物多様性の豊かさを守る」という視点から企画した、海の環境問題について楽しみながら学ぶことができるイベントです。

開催日時：2026年2月11日（水・祝日）13：00～16：00

開催場所：オルカスタディアム 1階 オルカホール

参加費 ：無料 ※別途、水族館の入館券の購入が必要です（イベント参加のみは不可）

主催 ：松蔭高校 Blue Earth Project

＜イベント内容＞

海ラボコーナー

海シアターコーナーでは大型モニターで美しいサンゴの海中や悠々と泳ぐウミガメを鑑賞いただけます。海の教室コーナーでは、海洋プラスチックごみ、海洋酸性化、気候変動といった海の環境問題を松蔭高校 Blue Earth Projectの生徒がスライドやフリップを用いて解説いたします。

廃棄漁網のアップサイクルブース

地元明石の廃棄漁網を使った小物入れ、ボトルホルダー作りを通してアップサイクル（捨てられるものに価値を加えること）を学ぶことができます。また、海洋酸性化などの問題を題材とした節電ランタンや間伐材のしおり作りができるブースを展開いたします。

実験コーナー

星の砂とレモン水を用いた海洋酸性化の実験をおこないます。

ゲームコーナー

廃棄漁網を使った魚釣りゲーム、漁網絡まり解決ゲームなどを実施いたします。

イベント開催に向けて廃棄漁網を使ったワークショップの準備をする様子

【松蔭高等学校について】

松蔭高等学校は神戸市灘区にある中高一貫の私学で、キリスト教精神に基づき、学力と人間性の両方を大切にする女子校です。

一人ひとりの個性を尊重し、学び・行事・課外活動を通して、自分らしく成長できる教育環境が整っています。松蔭高等学校 公式ホームページ：https://shoin-jhs.ac.jp/

【松蔭高校 Blue Earth Project について】

Blue Earth Projectは、環境問題を切り口に女子力を生かして社会を「デザイン」するという10年以上前に松蔭で生まれたプロジェクト型のキャリア教育です。神戸の松蔭高校で生まれた後、今では全国世界20地域200名以上の女子高生が参加しており、社会や世界の環境、国際的な課題解決に向けての身近なアクションを考えて、積極的に街へ出て行き世の中に啓発をしていく活動をしています。平成26年度環境大臣表彰・国民的運動FOOD ACTION NIPPON受賞・海ごみゼロアワードで全国最優秀賞をはじめ、受賞やメディア取材多数。

松蔭高校 Blue Earth Project公式ホームページ：https://shoin-jhs.ac.jp/blue-earth-project/

