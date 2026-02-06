AtoG Capital、山善とCK Mac Global（マレーシア）の株式譲渡契約を締結

株式会社日本M&Aセンターホールディングス

株式会社日本M&Aセンターホールディングス(本社：東京都千代田区 / 代表取締役社長：三宅 卓)の100％子会社である株式会社AtoG Capital（本社：東京都千代田区 / 代表取締役：大槻 昌彦、以下「AtoG」）は、運営するAtoG 1号投資事業組合の投資先、CK Mac Global Sdn. Bhd.（本社：マレーシア、以下「CK Mac」）の株式を、株式会社山善（本社：大阪府大阪市 /代表取締役社長：岸田 貢司、以下「山善」）に譲渡する株式譲渡契約を締結したことをお知らせいたします。

本件の背景と概要

AtoGは、日本企業のASEAN進出および新興国企業のクロスボーダーM&Aを支援することを志し設立されました。日本企業とASEAN地域の中堅・中小企業との間に存在するガバナンスや経営管理面に起因する課題に対応することで、クロスボーダーM&Aの円滑な実行を支援することを目的としております。

こうした目的のもと、ASEAN地域の成長ポテンシャルを有する中堅・中小企業に投資を行い、企業価値の向上を図っております。

CK Macはマレーシアにおいて長年の業歴（創業40年超）を有し、地域に根差した事業活動に特徴を有するマレーシア国内トップクラスの機械商社です。

CK Macに対しては2024年10月に投資を行い、AtoGの関与のもと事業運営およびガバナンス体制の整理を中心とした取り組みを行ってまいりました。具体的には、分社化されていた8社から構成されるグループ企業(以下「旧CK Macグループ」)について、事業譲渡による一本化と株主整理を行うとともに、旧CK Macグループ経営陣による再出資を伴う経営継続、管理会計制度やシステム導入などの内部管理体制の整備を伴う組織的経営体制の推進を行ってまいりました。

CK Macの事業分野において高い専門性および事業基盤を有する山善グループとして、山善、CK Mac相互に今後のさらなる成長と発展が見込まれるものと考えております。

ファンド運営会社概要

会社名：株式会社AtoG Capital

代表取締役：大槻昌彦

所在地：東京都千代田区丸の内1-8-2

設立日：2023年12月7日

資本金：5,000万円

出資比率：株式会社日本M&Aセンターホールディングス 100%

1号ファンドの概要

名称：AtoG 1号投資事業組合

業務執行組合員：株式会社AtoG Capital

一般組合員：日本M＆Aセンターホールディングス・日系金融機関

設立日：2024年9月20日

投資対象：シンガポール、マレーシア、ベトナム、タイ、インドネシアなどのASEAN各国の中堅・中小企業

投資先概要

社名：CK Mac Global Sdn. Bhd.

本社：マレーシア

設立：2014年

事業内容：産業用機械の卸売・メンテナンス

URL：https://www.ckmac.my/







【株式会社日本M&Aセンターホールディングス（東証プライム：2127）】

会社名：株式会社日本M&Aセンターホールディングス

本社所在地：東京都千代田区丸の内一丁目8番2号 鉃鋼ビルディング24階

事業内容：グループ会社の経営管理等

設立：1991年4月

拠点：東京、大阪、名古屋、広島、福岡、札幌、沖縄、シンガポール、インドネシア、ベトナム、

マレーシア、タイ（現地法人および連結子会社である日本M&Aセンターの拠点を含む）

