高槻市

高槻市と公益社団法人高槻市観光協会は、将棋のタイトル戦で最高峰の1つ、第84期名人戦の高槻対局が令和8年5月16日（土曜日）・5月17日（日曜日）に開催されることを記念し、令和8年2月6日（金曜日）から3月5日（木曜日）まで、対局の合間に棋士に食べてもらいたい“高槻グルメ”を自薦他薦問わず広く募集します。

募集するのは、対局者に提供する昼食「勝負ランチ」とおやつ「勝負スイーツ」の2部門。将棋のタイトル戦で最高峰の1つ「第84期名人戦」を「将棋のまち高槻」全体で歓迎し盛り上げようと高槻市と公益社団法人高槻市観光協会が企画しました。この企画は、令和5年に「第81期名人戦」が本市で開催された際にも行われ、ランチとスイーツ合わせて延べ167品のメニューの応募があるなど注目を集めました。

募集期間は3月5日（木曜日）までで、メニューは自薦他薦問わず広く募集。高槻市公式Xと市ホームページから応募可能です。応募いただいたメニューは、学識経験者、情報誌関係者、高槻市観光協会、高槻市関係職員で構成される選考会で、独自性、話題性、街のにぎわいづくり、メニュー全体のバランス等の観点により総合的に審査。ランチとスイーツそれぞれ各10品程度を選出する予定です。また、選出されたメニューは、アピール文や店舗情報が記載されたメニューブックとして一覧化し、市広報媒体への掲載、観光案内所での配架やイベントでの配布を予定。「将棋のまち高槻」の取り組みにぜひご注目ください。

【勝負ランチ・スイーツ募集概要】

募集部門：

勝負ランチ（対局者に提供する昼食）

勝負スイーツ（対局者に提供するおやつ）

※各10品程度を選出し、メニューブックに掲載予定

募集期間：

令和8年2月6日（金曜日）から3月5日（木曜日）まで

応募方法：

1.X

（1）【高槻市公式】BOTTOたかつき（@Botto_Takatsuki）をフォロー

（2）本キャンペーンの投稿をリツイート

（3）ハッシュタグ「＃たかつき勝負ランチ」または「＃たかつき勝負スイーツ」をつけて、店舗及びメニューを投稿して応募

2.高槻市ホームページ

市ホームページから専用フォームに必要事項を入力して応募。

選考方法：

1.応募内容に基づき、選考会において、独自性、話題性、街のにぎわいづくり、メニュー全体のバランス等の観点により総合的に審査し、提供を依頼する店舗を決定

2.上記選考を踏まえ、本取組に賛同いただける店舗のメニューを採用

選考会：

高槻市観光協会が組織する選考会（学識経験者、情報誌関係者、高槻市観光協会、高槻市関係職員）により審査します。

その他：

結果発表：令和8年3月下旬ごろ

メニューブックの配布開始：令和8年5月上旬ごろ

【関連ホームページ】

第84期名人戦の勝負ランチ・スイーツを募集（高槻市ホームページ）

https://www.city.takatsuki.osaka.jp/site/shogi/169031.html