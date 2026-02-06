株式会社WOWOW

株式会社WOWOW（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員 山本 均、以下「WOWOW」）は、令和8年1月21日からの大雪に係る災害救助法が適用された地域のご加入者、代理店に対して、被災に関するお問い合わせ専用のフリーダイヤルを設置し、お客さまの便宜を図ることを決定いたしました。専用フリーダイヤルの番号は以下の通りです。

被災を原因とする視聴不能など、WOWOWのお客さまからのご質問に対応いたします。

0120-814-619（受付時間：9:00-20:00／無休）

内閣府が2月5日に追加で発表した、災害救助法の適用地域は以下の通りです。

【山形県】

尾花沢市（おばなざわし）、北村山郡大石田町（きたむらやまぐんおおいしだまち）、

最上郡金山町（もがみぐんかねやままち）、最上郡最上町（もがみぐんもがみまち）、

最上郡真室川町（もがみぐんまむろがわまち）、最上郡大蔵村 （もがみぐんおおくらむら）、

最上郡戸沢村（もがみぐんとざわむら）、西置賜郡小国町 （にしおきたまぐんおぐにまち）

これまでに災害救助法の適用が発表された地域は下記の通りです。

【青森県】

青森市 （あおもりし）、弘前市 （ひろさきし）、

黒石市 （くろいしし）、五所川原市 （ごしょがわらし）、

むつ市 （むつし）、つがる市 （つがるし）、平川市 （ひらかわし）、

東津軽郡今別町 （ひがしつがるぐんいまべつまち）、

東津軽郡蓬田村 （ひがしつがるぐんよもぎたむら）、

東津軽郡外ヶ浜町 （ひがしつがるぐんそとがはままち）、

西津軽郡鰺ヶ沢町 （にしつがるぐんあじがさわまち）、

北津軽郡板柳町 （きたつがるぐんいたやなぎまち）、

北津軽郡鶴田町 （きたつがるぐんつるたまち）、

上北郡野辺地町 （かみきたぐんのへじまち）、

西津軽郡深浦町（にしつがるぐんふかうらまち）、

中津軽郡西目屋村（なかつがるぐんにしめやむら）、

南津軽郡藤崎町（みなみつがるぐんふじさきまち）、

南津軽郡大鰐町（みなみつがるぐんおおわにまち）、

南津軽郡田舎館村（みなみつがるぐんいなかだてむら）、

北津軽郡中泊町（きたつがるぐんなかどまりまち）、

上北郡六ヶ所村（かみきたぐんろっかしょむら）

【秋田県】

能代市 （のしろし）、大館市 （おおだてし）、鹿角市 （かづのし）、北秋田市 （きたあきたし）、

鹿角郡小坂町 （かづのぐんこさかまち）、北秋田郡上小阿仁村 （きたあきたぐんかみこあにむら）、

山本郡藤里町 （やまもとぐんふじさとまち）

【山形県】

新庄市（しんじょうし）、最上郡舟形町 （もがみぐんふながたまち）、

最上郡鮭川村 （もがみぐんさけがわむら）

【新潟県】

小千谷市 （おぢやし）、魚沼市 （うおぬまし）、長岡市（ながおかし）、上越市（じょうえつし）

被災された方々にお見舞い申し上げるとともに、被災された地域の一日も早い復興を心からお祈り申し上げます。

