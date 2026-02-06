豪華アーティストが出演！「Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」Leminoで独占無料生配信決定！

株式会社NTTドコモ

株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）は、2026年2月15日（日)に開催する「Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」をLeminoで無料生配信することを発表いたします。

視聴ページ：https://bit.ly/4qgmZ91

「TOKYO GIRLS COLLECTION（TGC）」は、「日本のガールズカルチャーを世界へ」をコンセプトに、2005年の初開催以来、ファッション・音楽・エンターテインメントを融合させた日本最大級のファッションイベントとして進化を続けてきました。

その地方開催として注目を集める「Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」が開催されます。

そして、本イベントの模様を、ドコモの映像配信サービス「Lemino」にて生配信することが決定いたしました。

本公演には、ME:Iをはじめ、岩田剛典（GAN）、しなこ、宮世琉弥といった、音楽・カルチャーシーンを牽引する豪華アーティストが出演。

ライブパフォーマンスはもちろん、人気モデルやゲストが登場するランウェイ、ここでしか観られないスペシャルステージまで、会場の熱気と興奮をリアルタイムでお届けします。

当日はぜひ、「#レミノでリアタイTGC」、「#TGCあいちなごや」のハッシュタグをつけて、イベントへの想いや応援コメントをお寄せください。

最先端ファッションと音楽、エンターテインメントが融合する特別な一日を、ぜひ Lemino の生配信でお楽しみください。

【配信概要】

■タイトル：「Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」

■出演：※50音順

＜ゲストモデル＞

嵐莉菜、安⻫星来、池田美優、稲垣姫菜、岡崎紗絵、小川桜花（Girls²）、小國舞⽻、梶原叶渚、加藤ナナ、川口ゆりな、KOKO（izna）、さくら、佐々木満音、志田こはく、SUZU（ME:I）、鈴木瞳美（≠ME）、田鍋梨々花、谷崎早耶（≠ME）、田村保乃(櫻坂46)、鶴嶋乃愛、なえなの、長浜広奈、なごみ、NANO（IS:SUE）、生見愛瑠、希空、土方エミリ、藤吉夏鈴(櫻坂46)、ブリッジマン遊七、堀口真帆、本田紗来、MAI（izna）、MINAMI、村上愛花、守屋麗奈(櫻坂46)、山口綺羅（Girls²）、山崎天(櫻坂46)、ゆい小池（ゆいちゃみ）、ゆうちゃみ、米澤りあ、莉子、RINON（ME:I）、りんか

＜モデル＞

今野百々菜、平美乃理、中川紅葉、夏姫えれな（手⽻先センセーション)、増田有沙、松山綺利（手⽻先センセーション）、三浦舞華、村上なずな

＜ゲスト＞

WEESA（PSYCHIC FEVER）、梅沢富美男、王林、太田博久（ジャングルポケット）、岡部大（ハナコ）、川村エミコ（たんぽぽ）、Goki、Kong、近藤千尋、JIMMY（PSYCHIC FEVER）、須田亜香里、高松アロハ、寺田心、とうあ、Thomas、八村倫太郎（WATWING）、樋口幸平、平野ノラ、松井珠理奈、松浦景子、村重杏奈、杢代和人、MON7A、やしろ優、山下幸輝（WILD BLUE）、山中柔太朗 他

＜メインアーティスト＞

izna、IS:SUE、岩田剛典（GAN）、しなこ、BALLISTIK BOYZ 、ふみの、FRUITS ZIPPER、ME:I、宮世琉弥、WILD BLUE 他

オープニングアクト：ONSENSE、手⽻先センセーション、MON7A

＜M C＞

ウエンツ瑛⼠、鷲見玲奈



■配信日時：生配信 2026年2月15日(日) 開場13:00 開演13:20 終演20:30（予定）

※再放送／アーカイブはございません

■配信形態：「Lemino」にて無料配信

【「Lemino」概要】

視聴ページ :https://lemino.docomo.ne.jp/contents/Y3JpZDovL3BsYWxhLmlwdHZmLmpwL2dyb3VwL2IxMDQ2OGE=?pit_git_type=LIVE_SERIES&utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202602_nr-tgc-0206

ドコモの映像配信サービス。

感情でつながるLeminoならではの機能で、人気の映画やドラマはもちろん、独占配信のオリジナル、韓流作品や、スポーツ、音楽ライブまで豊富なコンテンツに出会える映像配信サービスです。無料コンテンツ（広告付き）のほか、月額1,540円（税込）※1の「Leminoプレミアム」ではさらに充実のラインアップをお楽しみいただけます。「Leminoプレミアム」を初めてご契約いただくお客さまは、初回初月無料※3でご利用いただけます。

■「Lemino（レミノ）」公式

サービスサイト：https://lemino.docomo.ne.jp/

YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@Lemino_official

X（@Lemino_official）：https://x.com/Lemino_official

Instagram：https://www.instagram.com/lemino_official

TikTok：https://www.tiktok.com/@lemino_official

※1 ＜Leminoプレミアム月額使用料＞

「Leminoプレミアム」の月額使用料は、ご契約方法によって料金が異なります。

・Web登録／ドコモショップでのご契約：月額1,540円（税込）

・App Storeでの購入：月額1,650円（税込）

・Google Playでの購入：月額1,100円（税込） ※2026年2月10日（火）より、月額1,650円（税込）に改定されます。

※2 内容は発表日現在のものです。コンテンツの提供形態、キャンペーン、番組内容などは予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

※3 ＜初回初月無料キャンペーン＞

・Leminoプレミアムに初回お申込みの場合に限り、月額使用料が31日間無料となります。

・過去に「dTV」で初回初月無料の適用を受けたお客さまで、本キャンペーンの適用を受けていないお客さまは適用対象となります。

・ 「Leminoプレミアム（App Storeでの購入）」「Leminoプレミアム（Google Playでの購入）」「Leminoプレミアムプリペイドカード」「Leminoプレミアム視聴用シリアルコード」をご利用のお客さまは、適用対象外です。

・他の無料キャンペーンと重複すると本キャンペーンが適用されない場合があります。

・本キャンペーンを終了する際は、「ドコモのホームページ」にてお知らせいたします。

・本キャンペーンは予告無く内容を変更させていただく場合がございます。

※「Lemino」は株式会社NTTドコモの登録商標です。

※内容は発表日現在のものです。コンテンツの提供形態、キャンペーン、番組内容などは予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

※お申込みの方法によっては、権利者の都合により、一部ご視聴になれないコンテンツがある場合がございます。