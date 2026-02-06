¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²£ÉÍ»ÔÎ©Âç³Ø¡Û¤¬¤óºÙË¦¤ÎÍ·Áö¤Ë´Ø¤ï¤ë¥Ö¥ì¥Ö¤Î·ÁÀ®µ¡¹½¤Î²òÌÀ
CaMKII¤Ë¤è¤ë¡Ö¿»Æ©°µ¶îÆ°·¿ËìÊÑ·Áµ¡¹½¡ÊCODE¡Ë¡×¤ÎÈ¯¸«
¥Ý¥¤¥ó¥È
¤¬¤óºÙË¦¤¬ÂÎÆâ¤ò°ÜÆ°¤¹¤ëºÝ¤ËÍÑ¤¤¤ëËìÆÍ½Ð¹½Â¤¡Ö¥Ö¥ì¥Ö¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢½¾ÍèÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¿»Æ©°µ¤ò¶îÆ°ÎÏ¤È¤¹¤ë¿·¤·¤¤³ÈÂçµ¡¹½¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¤Ã¤Ñ¤é¹ÚÁÇ¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡ÖCa²⁺/¥«¥ë¥â¥¸¥å¥ê¥ó°ÍÂ¸À¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¥¥Ê¡¼¥¼II¡ÊCaMKII¡Ë¡×¤¬À¸¤ß½Ð¤¹¿»Æ©°µ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ö¥ì¥Ö¤Î³ÈÂç¤¬µ¯¤³¤ë¤³¤È¤ò¸«½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸¦µæ¥°¥ë¡¼¥×¤¬¡ÖCaMKII-based Osmotically-driven Deformation¡ÊCODE¡Ë¡×¤ÈÌ¿Ì¾¤·¤¿¾åµ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ï¡¢¤¬¤ó¿»½á¡¦Å¾°Üµ¡¹½¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢È¯À¸¤ä¿À·ÐºÙË¦¤Î³èÆ°¤È¤¤¤Ã¤¿Éý¹¤¤À¸Ì¿¸½¾Ý¤ÎÍý²ò¤Ø¤ÎÂ¤¬¤«¤ê¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
³µÍ×
¡¡»ä¤¿¤Á¤Î¤«¤é¤À¤ò¹½À®¤¹¤ëºÙË¦¤Ï¡¢¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ·Á¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤é°ÜÆ°¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¬¤óºÙË¦¤¬ÂÎÆâ¤ò°ÜÆ°¡¦¿»½á¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢¥Ö¥ì¥Ö¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëµå¾õ¤ÎºÙË¦ËìÆÍ½Ð¤ò·ÁÀ®¤·¡¢Â¾¤ÎºÙË¦¤Ê¤É¤È¤ÎÀÜÃå¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Ê¤¤¥¢¥á¡¼¥ÐÍÍ¤ÎÍ·Áö¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ö¥ì¥Ö¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤Ç³ÈÂç¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ÎÊ¬»Òµ¡¹½¤ÏÌ¤²òÌÀ¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¶å½£Âç³ØÂç³Ø±¡°å³Ø¸¦µæ±¡À¸²½³ØÊ¬Ìî¤ÎÃÓ¥ÎÆâ½ç°ì¶µ¼ø¡¢Æ±Âç³Ø±¡¥·¥¹¥Æ¥àÀ¸Ì¿²Ê³ØÉÜÇî»Î²ÝÄø¤ÎÆ£°æÍªµ®¡¢¤ª¤è¤Ó²£ÉÍ»ÔÎ©Âç³ØÂç³Ø±¡À¸Ì¿¥Ê¥Î¥·¥¹¥Æ¥à²Ê³Ø¸¦µæ²Ê¤Î¶Í´ÆóÆÃÇ¤½Ú¶µ¼ø¤é¤Î¸¦µæ¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢¤¬¤óºÙË¦¤ÎÍ·Áö¤Ë´Ø¤ï¤ë¥Ö¥ì¥Ö³ÈÂç¤¬¡¢½¾Íè¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¸¶Íý¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ©¸æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢³ÈÂç´ü¤Î¥Ö¥ì¥ÖÆâÉô¤ÇºÙË¦Æâ¥«¥ë¥·¥¦¥àÇ»ÅÙ¤¬¾å¾º¤·¡¢¤½¤ì¤Ë±þÅú¤·¤Æ¡¢¡ÖCa²⁺/¥«¥ë¥â¥¸¥å¥ê¥ó°ÍÂ¸À¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¥¥Ê¡¼¥¼II¡ÊCaMKII¡Ë¡×¤¬½¸ÀÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¸«½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£CaMKII¤Ï½¾Íè¥¥Ê¡¼¥¼¡Ê¹ÚÁÇ¡Ë¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜ¸¦µæ¤Ë¤è¤ê¡¢¥¥Ê¡¼¥¼³èÀ¤Ë°ÍÂ¸¤»¤ºµðÂç¤Ê¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼ÁÊ£¹çÂÎ¤ò·ÁÀ®¤·¡¢¤½¤Î¶É½êÅª¤ÊÃßÀÑ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤¸¤ë¿»Æ©°µº¹¤¬¥Ö¥ì¥Ö³ÈÂç¤òÄ¾ÀÜ¶îÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸¦µæ¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢¤³¤Î¿·¤·¤¤ËìÊÑ·Áµ¡¹½¤ò¡ÖCaMKII-based Osmotically-driven Deformation¡ÊCODE¡Ë¡×¤ÈÌ¿Ì¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÀ®²Ì¤Ï¡¢¤¬¤óºÙË¦¤Î¹âÂ®¤Ê°ÜÆ°¤ä¿»½á¤ÎÊ¬»Ò´ðÈ×¤Ë¿·¤¿¤Ê»ëÅÀ¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢CaMKII¤òºÙË¦¼Á¤ÎÊªÀ¤òÀ©¸æ¤¹¤ë¹½Â¤°ø»Ò¤È¤·¤ÆºÆÄêµÁ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡ËÜ¸¦µæÀ®²Ì¤Ï¡¢2026Ç¯2·î3ÆüÉÕ¤Ç²Ê³ØÏÀÊ¸»ï¡ØThe EMBO Journal¡Ù¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸¦µæ¼Ô¤«¤é¤Ò¤È¤³¤È¡§
CaMKII¤ÏºÙË¦Æâ¤Ë¹âÇ»ÅÙ¤ÇÂ¸ºß¤¹¤ë¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¼ç¤Ë¹ÚÁÇ¤È¤·¤Æ¸¦µæ¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢¤¬¤óºÙË¦¤Î¥Ö¥ì¥Ö·ÁÀ®¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢CaMKII¤¬¹ÚÁÇ³èÀ¤È¤ÏÆÈÎ©¤Ë¿»Æ©°µ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢ËìÊÑ·Á¤òÄ¾ÀÜ¶îÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÀ®²Ì¤Ï¡¢CaMKII¤òºÙË¦¤ÎÊªÍýÅªÀ¼Á¤òÀ©¸æ¤¹¤ë¹½Â¤°ø»Ò¤È¤·¤ÆÂª¤¨Ä¾¤¹¿·¤·¤¤»ëÅÀ¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ê¶å½£Âç³Ø ÃÓ¥ÎÆâ½ç°ì¡Ë
¡Ú¸¦µæ¤ÎÇØ·Ê¤È·Ð°Þ¡Û
¡¡ºÙË¦¤Ï¼þ°Ï¤Î´Ä¶¤Ë±þ¤¸¤Æ·Á¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤é°ÜÆ°¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÀ¼Á¤ÏÈ¯À¸¡¢ÌÈ±Ö±þÅú¡¢ÁÈ¿¥½¤Éü¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÀ¸Ì¿¸½¾Ý¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¤¬¤óºÙË¦¤Ï¡¢¼þ°Ï¤ÎºÙË¦¤äºÙË¦³°´ð¼Á¤È¤ÎÀÜÃå¤Ë°ÍÂ¸¤»¤º¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¥¢¥á¡¼¥ÐÍÍÍ·Áö¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë±¿Æ°ÍÍ¼°¤òÍøÍÑ¤·¡¢ÂÎÆâ¤ò¿»½á¡¦Å¾°Ü¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î±¿Æ°ÍÍ¼°¤ÎÆÃÄ§¤Î°ì¤Ä¤¬¡¢¥Ö¥ì¥Ö¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëµå¾õ¤ÎºÙË¦ËìÆÍ½Ð¹½Â¤¤Î·ÁÀ®¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ö¥ì¥Ö¤Ï¡¢ºÙË¦Èé¼Á¤ò¹½À®¤¹¤ë¥¢¥¯¥È¥ß¥ª¥·¥óÀþ°Ý¤Î¼ý½Ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤¸¤ëºÙË¦Æâ°µ¤Ë¤è¤ê·ÁÀ®¤µ¤ì¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ö¥ì¥Ö·ÁÀ®¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤Ë¡¢Ã»»þ´Ö¤ÇµÞÂ®¤Ëµ¯¤³¤ë¥Ö¥ì¥Ö¤Î³ÈÂç²áÄø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊ¬»Òµ¡¹½¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ©¸æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢½½Ê¬¤Ë¤ÏÍý²ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡ÃÓ¥ÎÆâ¶µ¼ø¤é¤Î¸¦µæ¥°¥ë¡¼¥×¤Ï°ÊÁ°¤Î¸¦µæ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢³ÈÂç´ü¤Î¥Ö¥ì¥ÖÆâÉô¤¬Â¾¤ÎºÙË¦¼ÁÎÎ°è¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÆÃ°Û¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ê¡¢¥«¥ë¥·¥¦¥àÇ»ÅÙ¤Î¾å¾º¤ä¡¢Mena¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÆÃÄê¤Î²ÄÍÏÀ¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤¬½¸ÀÑ¤¹¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ÊAoki et al., Nature Communications, 2021 https://www.kyushu-u.ac.jp/ja/researches/view/552¡Ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÊÑ²½¤¬¥Ö¥ì¥Ö³ÈÂç¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤Î°ø²Ì´Ø·¸¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¸¦µæ¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢³ÈÂç´ü¥Ö¥ì¥ÖÆâÉô¤ËÆÃ°ÛÅª¤Ë½¸ÀÑ¤¹¤ëÊ¬»Ò¤òÃµº÷¤¹¤ë²áÄø¤Ç¡¢CaMKII¤ËÃåÌÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£CaMKII¤Ï¿À·ÐºÙË¦¤Ê¤É¤Ç½ÅÍ×¤Ê¥·¥°¥Ê¥ëÊ¬»Ò¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÙË¦Æâ¤Ë¹½Â¤¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¹â¤¤Ç»ÅÙ¤ÇÂ¸ºß¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÀ¤ËÃíÌÜ¤·¡¢CaMKII¤¬½¾Íè¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡Ö¹ÚÁÇ¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä°Ê³°¤Îµ¡Ç½¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤ò¸¡¾Ú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¸¦µæ¤ÎÆâÍÆ¤ÈÀ®²Ì¡Û
¡¡ËÜ¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢¤¬¤óºÙË¦¤ÎÍ·Áö¤Ë´Ø¤ï¤ë¥Ö¥ì¥Ö³ÈÂç¤ÎÊ¬»Òµ¡¹½¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥Ö¥ì¥Ö·ÁÀ®Ãæ¤ÎºÙË¦Æâ¤Çµ¯¤³¤ëÊ¬»ÒÆ°ÂÖ¤ÈÊªÍýÅªÊÑ²½¤ò¾ÜºÙ¤Ë²òÀÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥Ö¥ì¥Ö¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¡¢¤½¤ÎÆâÉô¤ÇºÙË¦Æâ¥«¥ë¥·¥¦¥àÇ»ÅÙ¤¬°ì²áÅª¤Ë¾å¾º¤·¡¢¤½¤ì¤Ë±þÅú¤·¤ÆCaMKII¤¬ÁªÂòÅª¤Ë½¸ÀÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¸«½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£CaMKII¤Ï¥Ö¥ì¥Ö³ÈÂç´ü¤Ë¤Î¤ß°ì²áÅª¤Ë½¸ÀÑ¤·¡¢¥Ö¥ì¥Ö¤¬Âà½Ì¤ËÅ¾¤¸¤ë¤ÈÂ®¤ä¤«¤Ë³È»¶¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢³ÈÂç²áÄø¤ÈÌ©ÀÜ¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡µ¡Ç½²òÀÏ¤Î·ë²Ì¡¢CaMKII¤Ï¥Ö¥ì¥Ö³ÈÂç¤ËÉ¬¿Ü¤Ç¤¢¤ë°ìÊý¡¢¤½¤Î¥¥Ê¡¼¥¼³èÀ¤ÏÉ¬Í×¤Ç¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ca²⁺¾å¾º¤Ë¤è¤ê¹½Â¤ÊÑ²½¤òµ¯¤³¤·¤¿CaMKII¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤È·ë¹ç¤·¤ÆµðÂç¤Ê¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼ÁÊ£¹çÂÎ¤ò·ÁÀ®¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÊ£¹çÂÎ¤ÏºÙË¦¼Á¤ÎÌÖÌÜ¹½Â¤¤òÄÌ²á¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¥Ö¥ì¥ÖÆâÉô¤ËÂÚÎ±¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î·ë²Ì¡¢¥Ö¥ì¥ÖÆâÉô¤Ç¤Ï¶É½êÅª¤Ë¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼ÁÇ»ÅÙ¤¬¾å¾º¤·¡¢¿»Æ©°µº¹¤¬À¸¤¸¤ë¤³¤È¤Ç¿åÊ¬»Ò¤ÎÎ®Æþ¤¬Â¥¿Ê¤µ¤ì¡¢¥Ö¥ì¥Ö¤Î³ÈÂç¤¬Ä¾ÀÜ¶îÆ°¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²Ã¤¨¤Æ¸¦µæ¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢ÄêÎÌ¥¤¥á¡¼¥¸¥ó¥°²òÀÏ¤ª¤è¤Ó¿ôÍý¥â¥Ç¥ë¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼ÁÇ»ÅÙº¹¤Ë¤è¤ë¿»Æ©°µ¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë´Ñ»¡¤µ¤ì¤ë¥Ö¥ì¥Ö¤ÎÂç¤¤µ¤òÀâÌÀ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤ÎCaMKII°ÍÂ¸Åª¤Ê¥Ö¥ì¥Ö³ÈÂçµ¡¹½¤Ï¡¢»°¼¡¸µ´Ä¶²¼¤Ç¥¢¥á¡¼¥ÐÍÍ¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¤¬¤óºÙË¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ëºÙË¦¤ËÂÐ¤·¤ÆCaMKII¤Î¹½Â¤³èÀ²½¤òÁË³²¤¹¤ë¤È¡¢¥Ö¥ì¥Ö³ÈÂç¤ª¤è¤ÓºÙË¦Í·Áö¤¬Ãø¤·¤¯Äã²¼¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê»²¹Í¿Þ¡Ë¡£
¡¡¸¦µæ¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢¤³¤ÎCaMKII¤ò³Ë¤È¤·¤¿¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼ÁÊ£¹çÂÎ¤Ë¤è¤ë¿»Æ©°µ¤ò¶îÆ°ÎÏ¤È¤¹¤ëËìÊÑ·Áµ¡¹½¤ò¡¢¡ÖCaMKII-based Osmotically-driven Deformation¡ÊCODE¡Ë¡×¤ÈÌ¿Ì¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¸¦µæÀ®²Ì¤Ï¡¢¥Ö¥ì¥Ö·ÁÀ®¤òºÙË¦Æâ°µ¤äÈé¼Á¼ý½Ì¤Î¤ß¤ÇÀâÌÀ¤¹¤ë½¾Íè¤Î¥â¥Ç¥ë¤ò³ÈÄ¥¤·¡¢ºÙË¦¼Á¤ÎÊªÍýÅªÀ¼Á¤¬ºÙË¦±¿Æ°¤òÀ©¸æ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê³µÇ°¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Úº£¸å¤ÎÅ¸³«¡Û
¡¡ËÜ¸¦µæ¤Ë¤è¤ê¡¢CaMKII¤ò³Ë¤È¤¹¤ë¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼ÁÊ£¹çÂÎ¤¬¡¢¿»Æ©°µ¤ò²ð¤·¤ÆËìÊÑ·Á¤òÄ¾ÀÜ¶îÆ°¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤ºÙË¦±¿Æ°À©¸æµ¡¹½¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ºÙË¦±¿Æ°¤ò¼ç¤Ë¥·¥°¥Ê¥ëÅÁÃ£¤äºÙË¦¹ü³ÊÀ©¸æ¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤Æ¤¤¿½¾Íè¤ÎÍý²ò¤ËÂÐ¤·¡¢ºÙË¦¼Á¤ÎÊªÍýÅªÀ¼Á¤½¤Î¤â¤Î¤¬±¿Æ°¤òµ¬Äê¤¹¤ë½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¸å¤Ï¡¢CODEµ¡¹½¤¬¤¬¤óºÙË¦¤ËÆÃÍ¤Î¸½¾Ý¤Ê¤Î¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÂ¾¤ÎºÙË¦¼ï¤äÀ¸ÂÎÆâ¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÁÈ¿¥´Ä¶¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÉáÊ×Åª¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¿À·ÐºÙË¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢CaMKII¤¬¼ù¾õÆÍµ¯¥¹¥Ñ¥¤¥ó¤Î³ÈÂç¤ä¥·¥Ê¥×¥¹²ÄÁºÀ¤Ë½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¸«½Ð¤·¤¿CaMKII¤Ë¤è¤ë¹½Â¤ÊÑ²½¤ä¶É½ê½¸ÀÑ¤¬¡¢¿À·ÐºÙË¦¤Ë¤ª¤±¤ëËì¹½Â¤¤Î·ÁÀ®¡¦°Ý»ý¤Ë¤â´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢CODEµ¡¹½¤Ë¤ª¤¤¤ÆCaMKII¤È¶¨Ä´¤·¤ÆÆ¯¤¯Â¾¤Î¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ÎÆ±Äê¤ä¡¢ºÙË¦¼Á¤ÎÊªÀÊÑ²½¤ò¤è¤êÀºÌ©¤ËÂª¤¨¤ë²òÀÏ¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ºÙË¦±¿Æ°¤ä·ÁÂÖÊÑ²½¤ò¡¢¥·¥°¥Ê¥ëÅÁÃ£¤ÈÊªÍýÅªÀ©¸æ¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤éÅý¹çÅª¤ËÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤¬¤óºÙË¦¤Î¿»½á¡¦Å¾°Ü¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¥¢¥á¡¼¥ÐÍÍÍ·Áö¤Ï¡¢´ûÂ¸¤Î¹³¤¬¤ó¼£ÎÅ¤Ç¤Ï½½Ê¬¤ËÍÞÀ©¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜ¸¦µæ¤Ç¼¨¤·¤¿ºÙË¦¤ÎÎÏ³ØÅªÀ¼Á¤äÊªÀÀ©¸æ¤ËÃåÌÜ¤·¤¿»ëÅÀ¤¬¡¢½¾Íè¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¿·¤¿¤Ê¼£ÎÅÀïÎ¬¤Î´ðÈ×¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡°Ê¾å¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ËÜÀ®²Ì¤òÂ¤¬¤«¤ê¤È¤·¤Æ¡¢ºÙË¦±¿Æ°¤ä·ÁÂÖÊÑ²½¤ò¡ÖÎÏ³Ø¡×¤È¡ÖÊªÀ¡×¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÅý¹çÅª¤ËÍý²ò¤¹¤ë¸¦µæ¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¬¤óÀ¸Êª³Ø¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢È¯À¸¤äºÆÀ¸¤È¤¤¤Ã¤¿Éý¹¤¤À¸Ì¿¸½¾Ý¤ÎÍý²ò¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú»²¹Í¿Þ¡Û¡¡
¿Þ¡¡¥³¥é¡¼¥²¥ó¥²¥ëÃæ¤ò¥¢¥á¡¼¥ÐÍÍ¤ËÍ·Áö¤¹¤ë¤¬¤óºÙË¦¤Ë¤ª¤±¤ëCaMKII¤Î¶Éºß¤Èµ¡Ç½
¥é¥Ã¥ÈÍ³Íè¤¬¤óºÙË¦¤Ç¤¢¤ëWalker 256ºÙË¦¤òµ·¿¥³¥é¡¼¥²¥ó¥²¥ëÃæ¤ÇÇÝÍÜ¤·¡¢¥¢¥á¡¼¥ÐÍÍÍ·Áö¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëºÙË¦¤ò´Ñ»¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ÌÁêº¹Áü¡Êº¸¡Ë¤ª¤è¤Ó·Ö¸÷Áü¡Ê±¦¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ºÙË¦Á°Êý¤Ë·ÁÀ®¤µ¤ì¤¿¥Ö¥ì¥Ö¡Ê²«¿§ÌðÆ¬¡Ë¤ÎÆâÉô¤Ë¡¢GFPÉ¸¼±CaMKII¦Ã¡ÊÎÐ¡Ë¤¬¸²Ãø¤ËÇ»½Ì¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬´Ñ»¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£³Ë¤ÏNucBlue¡ÊÀÄ¡Ë¡¢¥³¥é¡¼¥²¥óÀþ°Ý¤Ï¥Þ¥¼¥ó¥¿¤Ç¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±¦Â¦¤Î¥¿¥¤¥à¥é¥×¥¹Áü¡Ê0-70ÉÃ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥Ö¥ì¥Ö¤Î³ÈÂç¤ËÈ¼¤Ã¤ÆCaMKII¤¬¥Ö¥ì¥ÖÆâÉô¤Ë½¸ÀÑ¤·Â³¤±¤ëÍÍ»Ò¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢CaMKII¤Î¶Éºß¤¬¥Ö¥ì¥Ö³ÈÂç²áÄø¤È»þ´ÖÅª¤Ë¶¯¤¯Ï¢Æ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡Ê¾åÃÊ¡Ë¡£Walker 256ºÙË¦¤ò¡¢CaMKII¤Î¹½Â¤ÊÑ²½¤òÁË³²¤¹¤ëÁË³²ºÞKN-93¤Ç½èÍý¤¹¤ë¤È¡¢ÂÐ¾È·²¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¥Ö¥ì¥Ö¤Î·ÁÀ®¤ª¤è¤Ó³ÈÂç¤¬Ãø¤·¤¯ÍÞÀ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê²¼ÃÊº¸¡Ë¡£³Ë¥È¥é¥Ã¥¥ó¥°²òÀÏ¤Ë¤è¤ê¡¢¥³¥é¡¼¥²¥ó¥²¥ëÃæ¤ò°ÜÆ°¤¹¤ëºÙË¦¤Î±¿Æ°µ°À×¤ò²Ä»ë²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂÐ¾È·²¤Ç¤ÏºÙË¦¤¬³èÈ¯¤Ë°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢KN-93½èÍý·²¤Ç¤Ï°ÜÆ°µ÷Î¥¤¬Ã»¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Í·ÁöÇ½¤¬Ãø¤·¤¯Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡Ê²¼ÃÊ±¦¡Ë¡£¤³¤ì¤é¤Î·ë²Ì¤«¤é¡¢CaMKII¤Î¹½Â¤³èÀ²½¤È¥Ö¥ì¥ÖÆâ¤Ø¤Î½¸ÀÑ¤¬¡¢»°¼¡¸µ´Ä¶²¼¤Ë¤ª¤±¤ë¤¬¤óºÙË¦¤Î¥¢¥á¡¼¥ÐÍÍÍ·Áö¤ËÉ¬¿Ü¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Õ¼¡Û
¡¡ËÜ¸¦µæ¤Ï¡¢Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê ÆüËÜ³Ø½Ñ¿¶¶½²ñ ²Ê³Ø¸¦µæÈñ¡ÊJP25H01325, JP25H00994, JP23K05715, JP24KJ1767¡Ë¡¢²Ê³Øµ»½Ñ¿¶¶½µ¡¹½ ÁÏÈ¯Åª¸¦µæ¼ã¼êÄ©Àï»ö¶È¡ÊJPMJFR204L¡ËÅù¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÏÀÊ¸¾ðÊó¡Û
·ÇºÜ»ï¡§The EMBO Journal.
¥¿¥¤¥È¥ë¡§CaMKII nucleates an osmotic protein supercomplex to induce cellular bleb expansion
Ãø¼ÔÌ¾¡§Yuki Fujii, Yuji Sakai, Kenji Matsuzawa, Junichi Ikenouchi
DOI¡§https://doi.org/10.1038/s44318-026-00703-5
