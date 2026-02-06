2026年版「働きがいのある会社」ランキングベスト１００　株式会社アンジェラックスが小規模部門　6位受賞！

株式会社アンジェラックス

株式会社アンジェラックス（本社：長野県長野市、代表取締役社長：大杉みどり）は、Great Place to Work(R) Institute Japanが発表した2026年版「働きがいのある会社」ランキング小規模部門（従業員25～99人）において、第6位を受賞いたしました。

2018年の初受賞から継続して評価を受け、今回で通算7度目の受賞となります。

◼️認定取得の背景

Best

Workplaces(TM)

「働きがいのある会社」ランキングは、Great Place To Work(R) Instituteが約170カ国で実施している世界最大級の従業員意識調査に基づき、従業員アンケートと企業調査を通じて働きがいを評価し、一定基準を満たした企業を「働きがい認定企業」として認定したうえで発表されるランキングです。

アンジェラックスでは、日頃からメンバー一人ひとりが誇りを持って働ける環境づくりに取り組んでまいりました。

今回の認定は、職人文化と働きやすさを両立させた職場づくり、心理的安全性の高い組織風土、そして個々の可能性を広げる成長支援体制といった当社の取り組みが、従業員からの前向きな評価につながった結果であると捉えております。

また、今回寄せられた社員からの率直な声や前向きな評価を、今後の改善につなげる貴重なフィードバックとして受け止め、これからも社員の働きがいを高める取り組みを継続してまいります。

◼️働きがいがある会社を目指したアンジェラックスの取り組み

アンジェラックスでは、理念「あなたを、美しく生きる人へ」を企業活動の軸に据え、顧客主義・長期育成・職人文化を大切にしてきました。

また、バリューである「人を想い、深く、手に込める」を行動指針として明確にし、日々の仕事の中で実践につなげています。

その取り組みの中で、当社が特に力を入れているのが、人格育成を軸にした個の可能性の開拓です。

【取り組みの特徴】

・人格育成を最優先にした人事制度設計

・若手等級では売上要件を設けず、行動や成長過程を重視

・エステティシャンの行動指針をまとめた「ソウルブック」で経営者の想いを浸透

・専門スキル育成を目指した業界標準を大きく超えた研修時間

【成長を可視化する仕組み】

・半年ごとのキャリア面談を実施

・6つのスキル項目で構成した「成長のためのガイドライン」を活用

・役員、人事、現場が同じ評価軸を持ち、個々の才能や可能性を発見・育成

・自己分析ツールを活用し、個々の強みに合わせた仕事設計を実施

【取り組みの成果】

・会社と個人の理念が重なり、MUST（やるべきこと）を、WILL（なりたい姿・実現したい未来）へ向かう道中として捉える意識が定着

・業務へのエネルギーや充実感の向上

・定着率が改善し、2025年度は売上前年比123％を達成

・新卒1年目離職率0％、全体離職率2％以下を実現（2025年実績）

◼️社の強み

１. 顧客主義と職人文化が生む、確かな結果と再現性

アンジェラックスは、創業以来「お客様を家族のように心配する」姿勢を軸に、接客・技術の一つひとつに意味を持たせ、専門性と所作を磨き続けてきました。

日々の努力を積み重ねることでお客様に感動を届け、その感動が感謝として返ってくることが、エステティシャンの仕事の手応えとなり、働きがいの実感へと結びついています。

その土台にあるのが、創業者・大杉京子が確立した「大和撫子美容法(R)」という技術です。

所作・テクニックだけでなく、結果の再現性を高める取り組みを積み重ね、エステティックグランプリにおける評価（顧客満足部門での通算実績、技術部門2025年グランプリ）にもつながっています。

２. 長期育成・個の強みを生かす成長支援

社員を短期的な戦力としてではなく、「人生に寄り添うパートナー」と捉え、長期的な視点での育成に取り組んでいます。

月次面談、360度面談、半年ごとのキャリア面談を組み合わせ、継続的な対話の機会を設けることで、一人ひとりの想いや変化に向き合いながら成長を支えます。

また、エゴグラムやストレングスファインダー、ウェルスダイナミクスなどの自己分析ツールを活用し、本人の強みや可能性だけでなく、つまずきやすい傾向も含めて丁寧に把握。

画一的な育成ではなく、個性を生かした成長支援を行う体制を整えています。



３. 感謝が循環し、安心して力を発揮できる文化とライフ支援

立場や拠点を越えて感謝を伝え合う仕組みとして、社内SNS「感謝ックス（Unipos）」を活用し、売上や数字には表れにくい行動や姿勢も称賛される文化を育み、日々の小さな積み重ねが認められる環境づくりを大切にしています。

また、表彰式での症例発表などを通じて、結果だけでなく「プロセス」や「再現性」を共有する場を設け、挑戦そのものが評価される風土を育んでいます。

制度面では、人事・総務部が産休・育休の取得から復職までを伴走し、時短勤務は小学校4年生まで利用可能、復職率は100%を継続しています。

さらに、奨学金代理返済制度（月1万円）や企業型DC（会社が月1万円拠出）を導入し、社員が経済的な不安を軽減しながら、価値提供に集中できる環境を整えています。

◼️株式会社アンジェラックス代表取締役社長 大杉みどりコメント

エステティックグランプリ グランプリ受賞新入社員 チーム「愛で隊」

このたび、「働きがいのある会社」ランキング小規模部門において、6位を受賞することができ、大変光栄に思っております。2018年の初受賞から数え、今回で7度目の受賞となりました。

これもひとえに、日頃よりアンジェラックスを支えてくださる皆様、そして何より、日々お客様の美と健康のために真摯に向き合い続けてくれているメンバー一人ひとりのおかげです。

心より感謝申し上げます。

アンジェラックスでは、「エステティシャンが誇りとやりがいを持ち、前向きに働ける環境づくり」を大切に、組織づくりに取り組んできました。

メンバー自身が幸せであり、笑顔で働いていることこそが、結果としてお客様に最高のサービスを届けることにつながると考えています。

だからこそ、私たち自身がやりがいと誇りを持ち、心からワクワクしながら働けることを大切にしてきました。

また、一人ひとりが人として誠実であり、人格を育み、信頼される存在であること。

その積み重ねが、仕事の成果だけでなく、メンバーの人生そのものを豊かにしていくと信じています。

エステティックという仕事は、容姿だけでなく、人生をより美しく、より前向きにする力を持つ、素晴らしい職業です。

今後も、メンバーにも社会にも誠実であり続けることを大切にしながら、「エステ業界の未来を変える」という想いを胸に、一人ひとりが成長し続けられる会社を目指してまいります。

今後の展望・取り組み

株式会社アンジェラックス代表取締役社長 大杉みどり

受賞を機に、株式会社アンジェラックスは今後も、一人ひとりが誇りとやりがいを持って働ける環境づくりを推進してまいります。

人格育成を土台に、専門性と人間性の両立を大切にした組織づくりを通じて、メンバーの成長がお客様への価値提供へとつながる好循環を育み、持続的な成長と社会への貢献を目指してまいります。

■株式会社アンジェラックスについて

エステティックサロン「ANGELUX（アンジェラックス）」を全国6店舗、ホテルスパ「NADESHICO SPA by ANGELUX」を3店舗（2025年５月現在）、集中肌質改善フェイシャル専門サロン「アンジェラックススキンケアセンター」を3店舗経営。

エステティックというサービスを通じて、お客様の未来志向のライフスタイル、セルフイメージ向上の実現を目指しています。妥協のない技術向上と顧客満足、一人一人の社員が働く意味を見出せる組織づくりにこだわっています。

アンジェラックス 全国6店舗スキンケアセンター 全国3店舗ナデシコスパ 全国3店舗スキンケア製品

■受賞歴

・エステティックグランプリ顧客満足部門

2024年 全国1位

2023年 全国1位

2020年 全国1位

2016年 全国1位

2017年 全国1位

2013年 全国1位

・エステティックグランプリ技術部門

2025年 グランプリ

2023年 3位

2022年 準グランプリ

2017年 凖グランプリ

・「働きがいのある会社」ランキング

2025年 小規模部門 10位、アジア地域 小企業部門66位

2023年 小規模部門 12位

2022年 総合7位 女性部門 1位、中部地域部門 優秀企業、アジア地域 中小企業部門 66位

2020年 総合10位 女性部門 1位、若手部門 5位

働きがいのある会社ランキングベスト１００ 2018年～2019年 13位

・「第四回WOMAN’s VALUE AWARD」

・FORBES JAPAN WOMEN AWARD 2019 および 2018 従業員規模300名未満の部 5位入賞