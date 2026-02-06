星を救うための旅が始まる Nintendo Switch(TM) 2 ／Xbox Series X|S版『ファイナルファンタジーVII リバース』2026年6月3日(水)発売決定

株式会社スクウェア・エニックス

株式会社スクウェア・エニックス（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：桐生 隆司、以下スクウェア・エニックス）は、Nintendo Switch 2 ／ Xbox Series X|S ／ Windows版『ファイナルファンタジーVII リバース』の発売日が2026年6月3日（水）に決定し、あわせてダウンロード版の早期購入で20％OFFとなるセールを開始したことをお知らせいたします。

『ファイナルファンタジーVII リバース』

Nintendo Switch 2 / Xbox Series X|S / Windows

2026年6月3日（水）発売予定

希望小売価格：6,578円(税込)

『ファイナルファンタジーVII リバース』公式サイト リニューアルオープン

最新トレーラー公開

最新トレーラーを公開いたしました。本映像では、クラウドとセフィロスの因縁を軸に本作の物語の導入やゲームシステムを紹介しています。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=zAflwmYTTY8 ]

『ファイナルファンタジーVII リバース』 発売日発表トレーラー

『ファイナルファンタジーVII リバース』 が20％OFFとなる早期購入セール開催!!

Nintendo Switch 2 / Xbox Series X|S / Windows 『ファイナルファンタジーVII リバース』ダウンロード版（通常版／Digital Deluxe Edition)を2026年6月10日(水)までにご予約・ご購入いただくと、通常価格より20％OFFでご購入できます。

■早期購入セール期間

2026年2月6日(金)～6月10日(水)23:59まで

■対応プラットフォーム

Nintendo Switch 2 / Xbox Series X|S / Windows ダウンロード版

■対象商品・希望小売価格・ 20%OFF価格

・通常版

6,578円(税込) ⇒5,262円(税込)

・Digital Deluxe Edition

8,201円(税込) ⇒6,560円(税込)

物語を楽しむことを重視される方に向けた「ゲームブースト機能」を実装

ブースト機能には戦闘や探索を気軽に楽しめるよう、 HP・MPが常に満タン/敵に与えるダメージが常に9999/各アイテムを常に最大数所持（一部例外あり）など複数の強化オプションがあり、好みに合わせた設定が可能です。ブースト機能は初回プレイ時だけでなく、再プレイ時にもテンポよく攻略を進めることに役立ちます。通常のプレイとはひと味違うゲーム体験をお楽しみください。※ブースト機能はゲーム中のオプションメニューからいつでも項目ごとにON/OFFが可能です

Nintendo Switch 2 パッケージ版

希望小売価格：6,578円(税込)

パッケージ版は「キーカード」での販売となります。はじめてプレイするときにソフト本編がダウンロードされ、ダウンロードにはインターネット接続環境と105GB以上の空き容量が必要です。

必要容量は変更になる場合がございます。更新データなどで追加の空き容量が必要になる場合があります。

パッケージ版《初回封入特典》

初回封入特典として、『マジック：ザ・ギャザリング──FINAL FANTASY』オリジナルプロモカード“ザックス・フェア”が付属します。

パッケージ版《店舗購入特典》

ゲーム内で使用できる召喚マテリアや防具が店舗購入特典として付属します。

ファミリーマート

店舗購入特典：召喚マテリア「ファンシーチョコボ」

Amazon.co.jp

店舗購入特典：防具「ミッドガルバングルMK-II」

スクウェア・エニックス e-STORE

店舗購入特典：防具「神羅バングル弐型」

Nintendo Switch 2 ダウンロード版

希望小売価格：通常版 6,578円(税込) Digital Deluxe Edition 8,201円（税込)

FINAL FANTASY VII REBIRTH 早期購入セール

2026年6月10日(水)23:59までにご予約・ご購入いただくと、ダウンロード版（通常版／Digital Deluxe Edition）を20％OFFでご購入できます。

予約特典（2026年6月2日(火)23:59まで）

召喚マテリア「モーグリーズ」

Digital Deluxe Edition

ゲーム本編に加えて、FFVIIリバースのゲーム内コンテンツや世界観をより深く味わえる豪華アイテムが多数収録されています。

・ゲーム本編

『FINAL FANTASY VII REBIRTH』

・ゲーム内コンテンツ

召喚マテリア：マジックポット アクセサリ：トリートチョーカー 防具：オーキッドブレス

・デジタルコンテンツ

デジタルミニサウンドトラック デジタルアートブック

●Nintendo Switch 2 ダウンロード版のご予約はコチラ

「通常版」

「Digital Deluxe Edition」

Square Enix Digital Content Viewerについて

デジタルアートブックおよびデジタルミニサウンドトラック（以下「本コンテンツ」）は、『Square Enix Digital Content Viewer』を通じて視聴閲覧いただけます。『Square Enix Digital Content Viewer』は、スクウェア・エニックスが提供するデジタルコンテンツ閲覧サービスです。デジタルアートブック、デジタルサウンドトラックなどスクウェア・エニックス作品のデジタルコンテンツ視聴閲覧にご利用いただけます。

※本コンテンツを視聴閲覧するには、SquareEnixアカウントの取得が必要です。取得方法はこちら（https://secure.square-enix.com/）

※『Square Enix Digital Content Viewer』はPCのウェブブラウザでご利用いただけます。

※『Square Enix Digital Content Viewer』へのアクセスは、ニンテンドーeショップでの決済完了後に配信されるメールにアクセス用のURLとコードが記載されます。メールを受け取れますよう予めご注意ください。

Xbox Series X|S ／ Windows ダウンロード版

希望小売価格：通常版 6,578円(税込) Digital Deluxe Edition 8,201円（税込)

FINAL FANTASY VII REBIRTH 発売記念セール

2026年6月10日(水)23:59までにご予約・ご購入いただくと、ダウンロード版（通常版／Digital Deluxe Edition）を20％OFFでご購入できます。

予約特典（2026年6月2日(火)23:59まで）

召喚マテリア「モーグリーズ」

召喚マテリア「ファンシーチョコボ」

防具「ミッドガルバングルMK-II」

防具「神羅バングル弐型」

Digital Deluxe Edition

ゲーム本編に加えて、 FFVIIリバースのゲーム内コンテンツや世界観をより深く味わえる豪華アイテムが多数収録されています。

・ゲーム本編

『FINAL FANTASY VII REBIRTH』

・ゲーム内コンテンツ

召喚マテリア：マジックポット アクセサリ：トリートチョーカー 防具：オーキッドブレス

・デジタルコンテンツ

デジタルミニサウンドトラック デジタルアートブック

●Xbox Series X|S ／ Windows ダウンロード版のご予約はコチラ

「通常版」

「Digital Deluxe Edition」

PlayStation5 ／ Steam ／ Epic Games Store版『ファイナルファンタジーVII リバース』がお求めやすい価格となって再登場

『FINAL FANTASY VII REBIRTH』のPlayStation5(パッケージ版/ダウンロード版)／Epic Games Store／Steam版について、以下の日付より商品の価格を改定させていただきます。

※各ストアでの価格更新の反映に遅れが生じる場合があります。価格は各ストアをご確認ください。

PlayStation5 パッケージ版

2026年6月3日(水)予定

PlayStation5 ダウンロード版

2026年2月9日(月)0:00予定

Steam版

2026年2月10日(火）AM2:00予定

Epic Games Store版

2026年2月11日（水)AM1：00予定

『ファイナルファンタジーVII リバース』とは

世界各地で高い評価を獲得したRPG『ファイナルファンタジーVII リバース』が、新たにNintendo Switch 2／Xbox Series X|Sに登場します。いつでも好きなときに広大なフィールドを自由に探索し、遊びに満ちあふれた世界を冒険できます。3部作で描かれる「ファイナルファンタジーVII リメイク シリーズ」の第2作目となる本作では、主人公《クラウド》たちがミッドガルを脱出し、未知なる荒野へと旅立ちます。星を救うため、宿敵セフィロスとの戦いの先に待ち受ける衝撃の運命をぜひその目で体験してください。

※画面は開発中のものです。



商品概要

◆『FINAL FANTASY VII』について

1997年に発売され、壮大で感動的な物語や魅力的なキャラクター、当時最先端の技術を駆使した映像が多くの人を魅了し、これまでに、1,550万本以上（※1）の世界累計販売本数を記録しています。

◆「FINAL FANTASY」シリーズについて

「FINAL FANTASY」シリーズは、1987年の第1作発売以来、最先端の映像技術と独特の世界観、豊かなストーリー性で、世界中のお客様から 高い評価を得ている、日本発のロールプレイングゲームです。欧米市場にも積極的に展開し、全世界で累計2億700万本以上（※1）の出荷・ダウンロード販売を達成しています。

【ご参考】

株式会社スクウェア・エニックスは、エンタテインメント分野において、創造的かつ革新的なコンテンツ／サービスのヒット作品を生み続けるリーディングカンパニーです。当社グループの自社IPの代表作には「ドラゴンクエスト」シリーズ（累計出荷・ダウンロード販売本数9,500万本以上）、「ファイナルファンタジー」シリーズ（同2億700万本以上）、「スペースインベーダー」シリーズなどがあります。（https://www.jp.square-enix.com）