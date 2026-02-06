【新発売】中林美和プロデュース「MAROA」より、自然由来指数1（100%天然由来）を実現。肌を清らかに整え、心を解きほぐすような「クレンジングバーム」が誕生。

株式会社me

「MAROA」（株式会社me)は、これまで精油の香りの力を活かし、自宅での心地よいセルフケアタイムを提案してきました。今回、ブランドの哲学を象徴する新製品として、自然由来指数1（水を含まない/ISO16128準拠）の「MAROA クレンジングバーム」が登場します。

また、本製品の発売を記念し、2026年2月13日（金）から3月14日（土）まで、全国のバーニーズ ニューヨークにて期間限定ポップアップストアを開催いたします。

「MAROA」は現代を生きる人々の心身のバランスに寄り添うプロダクトを提案してきました。この度、新たにラインナップに加わるのは、メイクを落とす「作業」を、自分を慈しむ「セルフケアルーティーン」へと変える「MAROA クレンジングバーム」です。

■ スパブランドの視点。自然由来指数1（100%天然由来）という選択

クレンジングは、メイク汚れを落とし、素肌を清潔な状態へ戻す大切な工程。 MAROAは、「自然の恵みをそのまま肌に届けたい」という想いから、成分のすべてが天然由来で構成される「自然由来指数1」を実現しました。植物の力を活かした処方は、スパ品質を追求するMAROAならではのこだわりです。

■ スパブランドだからこそたどり着いた、「落とす」以上の価値

クレンジングは、スキンケアの入り口。「植物の生命力を引き出し、心身を整える」というスパブランドならではの視点に基づき、私たちはただメイクを落とすだけでなく、肌の土台を整え、心までも解き放つバームを目指しました。

石油系固形剤（ポリエチレン）を使わず、天然のコメヌカロウ（保湿成分）を採用したのも、とろけるような心地よさを追求した結果です。

■ 商品の特徴：肌・心・環境に寄り添う、3つのこだわり

1. 美容オイル（保湿成分）で洗う。100%植物油脂ベース

保湿成分であるヒマワリ種子油やホホバ種子油など、良質な植物油脂をベースに配合。メイク汚れを優しく浮かせて落としながら、肌の潤いを守ります。洗い上がりは、つっぱり感のない、しっとりとなめらかな素肌へ導きます。

2. 天然「コメヌカロウ」による柔らかな質感

石油系ワックス（ポリエチレン等）を一切使用せず、食用にも使われる天然のコメヌカロウ（保湿成分）でオイルを固めました。体温でとろけるような心地よいテクスチャーが肌を包み込み、摩擦を抑えながらメイクをオフします。

3. 穏やかなひとときを演出する、6種の天然精油*ブレンド

ラベンダー、ベルガモット、ローマカミツレなど、MAROAが厳選した6種類の天然精油を贅沢にブレンドしました。クレンジング中に広がる豊かな香りが、一日の終わりのリラックスタイムを演出し、穏やかなひとときへと誘います。

*ラベンダー油、ローズマリー葉油、ベルガモット果実油、ニオイテンジクアオイ油、マヨラナ葉油、ローマカミツレ花油（着香成分）

■ バーニーズ ニューヨークにて期間限定ポップアップストアを開催

この度の新製品発売を記念し、全国のバーニーズ ニューヨークにてMAROAの製品を手に取っていただけるポップアップストアを開催いたします。会場では、新製品のクレンジングバームをはじめ、MAROAが提案する上質なセルフケアの世界観を直接ご体感いただけます。

開催期間： 2026年2月13日（金）～ 3月14日（土）

開催店舗： バーニーズ ニューヨーク（銀座本店・六本木店・横浜店・神戸店・福岡店） ※営業時間は各店舗の規定に準じます。

■ プロデューサー 中林美和からのメッセージ

「私がクレンジングに求めたのは、汚れを落とすことはもちろん、一日の疲れをリセットし、自分を大切に慈しむ時間。スパブランドとして、成分の質、肌当たりの柔らかさ、そして香りの奥行き。すべてにおいて妥協せず作り上げました。忙しい毎日の中で、このバームが皆さまにとって、心と肌を解放する特別なルーティンになれば幸いです。」

■ 商品概要

商品名： MAROA ナチュラルクレンジングバーム

内容量： 90g

価格： 3,960円（税込）

全成分： ヒマワリ種子油、ヒマシ油、ラウリン酸へキシル、カプリン酸ポリグリセリル-2、コメヌカロウ、セスキオレイン酸ポリグリセリル-2、ステアリン酸グリセリル、ホホバ種子油、パルミチン酸デキストリン、プロパンジオール、シア脂、トコフェロール、カプリルヒドロキサム酸、ラベンダー油、ローズマリー葉油、ベルガモット果実油、ニオイテンジクアオイ油、マヨラナ葉油、ローマカミツレ花油

発売日： 2026年2月5日（木）10:00～

販売ルート： MAROA公式オンラインストア （ https://maroa.jp )

■ MAROAについて

モデルの中林美和が「自分を大切にする」をコンセプトに立ち上げたライフスタイルブランド。精油の力を活かしたヘアケアやボディケアを通じ、女性のバイオリズムや心身の健康に寄り添うプロダクトを展開しています。

【本件に関するお問い合わせ先】 株式会社me Email：info@maroa.jp / URL：https://maroa.jp