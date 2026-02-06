株式会社SoLabo

株式会社SoLabo（本社：東京都渋谷区、代表取締役：田原 広一）は、税理士・公認会計士が安心して独立に踏み出し、「ひとりで立ち上がれる状態」になることを目的とした独立開業支援サービス を開始しました。独立初期の税理士・会計士は、何が正解かわからないまま判断を迫られる、誰に相談していいかわからない、情報はあるが、自分にとって何が必要なのか判断できない、といった状況に陥りがちです。SoLaboの独立開業支援は、サービスを販売することではなく、「正しい意思決定ができる状態をつくること」 にフォーカスした支援です。

■ SoLaboの独立開業支援｜サービス全体像

本サービスは、以下 5つの支援領域 で構成されています。

１. 集客支援

独立直後に多くの方が悩む「最初の案件をどう獲得するか」について、

事務所の方向性や強みの整理、考え方の言語化を支援します。

※HP制作などの実制作は有料オプションですが、設計・相談は無料で対応しています。

２. 生産性向上支援

一人または少人数で無理なく回せる業務設計や、

「やること」だけでなく「やらない業務」の判断軸を共有します。

３. 税理士業務の実務支援

基準書には載っていない実務上の判断や、

独立初期につまずきやすい論点について、経験者に相談できる環境を提供します。

４. 資金調達ノウハウ提供

創業融資や金融機関との向き合い方など、

SoLaboがこれまで蓄積してきた資金調達の知見を共有します。

※融資の実行支援は別サービスですが、考え方・判断軸の共有は独立支援の一環として行います。

５. つながりの提供（ビジネスマッチング）

同世代・近いフェーズの税理士・会計士との接点、

セミナー登壇や事例発信の機会など、独立後に孤立しない環境づくりを支援します。

独立開業相談フォーム：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJ13oaxMhGomYXV8j1QjlP9ibhP44a0JZf3Ix8VXIKMTlDOQ/viewform

■ 「無料支援」というスタンスについて

SoLaboの独立開業支援は、上記5つの支援を原則すべて無料 で提供しています。

独立初期に本当に必要なのは、サービスの購入ではなく、「自分で正しい判断ができる状態」 だと考えているためです。ご相談いただいたからといって、何かへの加入や契約を求めることは一切ありません。

■ 初回面談は、SoLabo代表・田原が直接担当します

SoLaboの独立開業支援では、初回の面談をすべて、株式会社SoLabo 代表取締役の田原 広一が直接担当しています。これは、サービス説明や勧誘を行うためではありません。

独立初期に最も重要な以下の判断軸を整理し、選択肢を正しく提示すること を目的としています。

- どのような選択肢があるのか- 今、決めなくてよいことは何か- 今やるべきことと、やらなくてよいことは何か

田原自身、これまで多数の税理士・会計士の独立や立ち上がりに関わってきた経験から、現状を踏まえた率直な整理とアドバイスを行います。特定のサービス利用や加入を前提とした面談ではありませんので、情報整理や壁打ちの場として、安心してご相談いただけます。

■ 有料サービスは、すべて「選択制」

以下は、必要な方のみが選択するオプションです。

- TAXGROUPへの加盟- HP制作や顧客紹介などの本格的な集客支援- 継続的な業務支援サービス

これらはすべて 完全任意 であり、独立開業支援を受けるために利用を求められることはありません。

■ これから独立を考えている税理士・会計士の方へ

SoLaboの独立開業支援は、 「囲い込むためのサービス」ではなく、「一人で立てるようになるための支援」 です。

- 独立を考え始めたばかりの方- 独立後１年以内の方- 今の準備で十分か、一度整理してみたい方- 誰かに壁打ちしてもらいたい方

ぜひ、お気軽にご相談ください。

