Nintendo Switch Online加入者限定イベント「いっせいトライアル」では、『モンスターハンターストーリーズ2　～破滅の翼～』が期間限定で遊び放題！

株式会社カプコン

Nintendo Switch(TM)『モンスターハンターストーリーズ2 ～破滅の翼～』が期間限定で遊び放題！

Nintendo Switch Online加入者限定イベント「いっせいトライアル」が開催

開催期間：2026年2月6日（金）12:00～2月12日（木）17:59

※Nintendo Switch Onlineの無料体験期間中の方もプレイ可能です。

※「いっせいトライアル」でプレイしたセーブデータは、製品版に引き継ぐことが可能です。

モンスターハンターシリーズ RPG第2弾！

託されたのは破滅か希望か-

「モンスターハンターストーリーズ」は、モンスターと絆を結び、育て、共存する「ライダー」となり、「モンスターハンター」の世界を冒険できるRPGです。シリーズ第2弾となる本作では、新たな絆の物語が幕を開けます。

【ストーリー】

すべてのリオレウスがどこかへと飛び去った世界──。

偉大なライダー「レド」の血を引く主人公は、タマゴを託された竜人の少女エナとの運命的な出会いを果たしますが、ふ化した「リオレウス」は、伝説通り翼が黒く、姿は「破滅レウス」そのものでした。

世界で起きている異変と、伝説の真相を確かめるため、主人公たちは破滅と希望の物語を紡いでいくことになるのです。

また、「いっせいトライアル」に合わせてダウンロード版のゲーム本編やダウンロードコンテンツのセールを開催します。ぜひこの機会に「いっせいトライアル」にて『モンスターハンターストーリーズ2 ～破滅の翼～』を体験していただき、気になった方はチェックしよう！

※いっせいトライアル期間とセール期間は異なります。

※Nintendo Switch Online加入者以外の方も割引価格でご購入いただけます。

【CAPCOM PUBLISHER SALE】開催中！

https://www.capcom-games.com/sale/sale12-uqi5b/ja-jp/

ニンテンドーeショップ

セール期間：2026年2月26日（木）23:59まで

Nintendo Switch『モンスターハンターストーリーズ2 ～破滅の翼～』（ゲーム本編）

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000016893

通常価格：3,990円（税込）

セール価格【63%OFF!!】：1,476円（税込）

Nintendo Switch『モンスターハンター ストーリーズ』（ゲーム本編）

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000066339

通常価格：2,990円（税込）

セール価格【67%OFF!!】：986円（税込）

Nintendo Switch『モンスターハンターストーリーズ 1+2 ダブルパック』（ゲーム本編 パック）

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70070000021437

通常価格：5,990円（税込）

セール価格【67%OFF!!】：1,976円（税込）

（収録内容）

『モンスターハンター ストーリーズ』

『モンスターハンターストーリーズ2 ～破滅の翼～』

※商品によって対象ハード及びセール期間が異なりますのでご注意ください。また、セール期間は予告なく変更になる場合がございます。

※追加コンテンツの使用にはゲーム本編が必要となりますのでご購入の際はご注意ください。

※セットに含まれる商品は他のセット商品や単体でもご購入いただける場合がございます。重複購入にご注意ください。

※セール詳細及びコンテンツ内容や価格、掲載外のその他セール対象コンテンツはカプコンセールページもしくは各デジタルストアにてご確認ください。

『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』体験版（Trial Version）が配信中！

2026年3月13日（金）に発売予定の『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』（Nintendo Switch(TM) 2 、PlayStation(R)5、Xbox Series X|S、Steam）では、ゲーム序盤をじっくり遊べる体験版を配信。ストーリーを楽しむことはもちろん、キャラクターの見た目を設定するレンジャーエディットから、バトルシステムや武器防具作成、オトモン収集育成など、製品版と同じ内容で序盤部分までを遊べます。体験版のセーブデータは製品版に引き継ぐことができます。

Nintendo Switch 2

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000097758

PlayStation(R)5

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0102-PPSA28222_00-DEMOGAME00000001

Xbox Series X|S

https://www.xbox.com/ja-JP/games/store/モンスターハンターストーリーズ3-運命の双竜-体験版/9PDZN7FC16J0(https://www.xbox.com/ja-JP/games/store/%E3%83%A2%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%8F%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA3-%E9%81%8B%E5%91%BD%E3%81%AE%E5%8F%8C%E7%AB%9C-%E4%BD%93%E9%A8%93%E7%89%88/9PDZN7FC16J0)

Steam

https://store.steampowered.com/app/3470630/

※本体験版ではセーブデータのスロットは1個のみとなります（製品版では3個です）。

※本体験版ではレベル上限（レベル10）を設定しております。レベル上限に達してもプレイ自体は可能ですが、経験値が増えなくなりますのでご了承ください。また、ゲーム内で入手できる交易ポイントやオトモンの所持数にも制限があります。

※製品版へ引き継ぐには、体験版をプレイした同じアカウントでゲーム機本体にセーブデータを持っている必要があります。

※体験版の詳細については、各ストアページでもご確認ください。

体験版のWEBマニュアルは公式サイトでご覧いただけます。

https://www.monsterhunter.com/stories3/ja-jp/trial/

『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』

滅びの道を辿りつつある二つの国・アズラルとビュリオン。

終焉の危機の中、発掘されたタマゴから、絶滅したとされていたリオレウスが誕生する。一縷の希望に見えたのもつかの間、リオレウスの誕生は人々を希望から絶望へとたたき落とす。産まれ出た双子のリオレウス、それは200年前の内戦で不吉の象徴とされたのと同じく蒼鱗の双竜だった。

進む環境の荒廃、絶滅の危機に瀕するモンスター。不吉の影は、ついに両国に再び戦火の兆しとなって現れる。二つの国、双子のリオレウス。

リオレウスと絆で結ばれたライダーが、運命の奔流の中でつかみ取る真実とは…。

商品概要

タイトル：モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～

発売日：2026年3月13日（金）発売予定

プレイ人数：1人

ジャンル：RPG

CEROレーティング：C（15才以上対象）

対応ハード：Nintendo Switch 2 、PlayStation(R)5、Xbox Series X|S、Steam

価格：

・ダウンロード版

スタンダードエディション 販売価格 8,990円（税込）

デラックスエディション 販売価格 10,990円（税込）

プレミアムデラックスエディション 販売価格 11,990円（税込）

・パッケージ版

Nintendo Switch 2 パッケージ版（キーカード）

PlayStation(R)5パッケージ版

希望小売価格 8,990円（税込）

・ゲーム本編（パッケージ版）＋イーカプコンオリジナルセット

ロイヤルアイルーエディション

販売価格 13,940円（税込）

https://www.e-capcom.com/sp/monsterhunter/stories3/

予約受付中！

【限定特典】エレーヌの衣装：蒼鱗の王女

レンジャーの仲間エレーヌを特別な衣装「蒼鱗の王女」に変更することができます。蒼鱗のリオレウスをイメージした衣装を着せて、一緒に旅に出よう！

詳細は公式サイト等をご覧ください。

『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』公式サイト

https://www.monsterhunter.com/stories3/ja-jp/

「モンスターハンターストーリーズ」シリーズ公式Xアカウント

https://x.com/mhst_official

(C)CAPCOM

※画面は開発中のものです。

※本リリース内容は発表時点の日本国内向け情報です。記載の内容は予告なく変更となる場合があります。

※Nintendo Switchは任天堂の商標です。

※"PlayStation"は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。