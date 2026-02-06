「走って、ととのうホテル」内覧会・試泊会受付開始｜サウナ＆ジム&ストレッチスペース併設「R HOTEL RE. OSAKA NAGAI PARK」2026年2月16日（月）グランドオープン！

株式会社R Hotels & Resorts Management

株式会社 R Hotels & Resorts Management（本社：東京都中央区、代表取締役 包 怡萱）は、新たなホテル「R HOTEL RE. OSAKA NAGAI PARK（アールホテル アールイー オーサカナガイパーク）」を、2026年2月16日（月）、大阪・長居公園エリアにグランドオープンいたします。

■内覧会・試泊会 実施概要

それに先立ち、2026年2月10日（火）より、関係者・メディアの皆さまを対象とした試泊会および内覧会を実施いたします。実際のご滞在を通して、R HOTEL RE. OSAKA NAGAI PARKが提案する「リフレッシュステイ」体験をいち早くご体感いただけます。

R HOTEL RE. OSAKA NAGAI PARK 試泊会・内覧会概要

【試泊会概要】

実施期間：2026年2月10日（火）～2026年2月13日（金）

最終チェックイン日：2026年2月12日（木）

チェックイン：16:00～

チェックアウト：～11:00

【内覧会概要】

日時：2026年2月13日（金）

時間：11:00～16:00（最終受付 15:00）



【お申込み】

ご参加ご希望は下記Googleフォームからお申し込みくださいますようお願いいたします。

お申込みフォーム(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOJmP8x3GcAwJxFYGOo-bcOVyh0JQwksUCu43tjIFh5R7ZsQ/viewform?usp=publish-editor)

※申込締切：2026年2月9日（月）17:00

※お申し込み多数の場合や空室・枠状況により、ご希望の試泊または内覧をご案内できない場合がございます。あらかじめご了承ください。

※締切後のご連絡や、上記日程での内覧会・試泊会参加が難しい場合は、個別にご相談ください。

■R HOTEL RE. OSAKA NAGAI PARKについて

R HOTEL RE. OSAKA NAGAI PARKは、「RE.［Refresh Experience］」をキーワードに、運動前後の過ごし方まで含めて、滞在を設計したホテルです。コンセプトは「走って、ととのうホテル」。

ホテルを一歩出れば緑豊かでランニングコースが整備された長居公園が広がり、ビジネスや観光の合間でもランニングやウォーキングなどで、自然豊かな公園や街並みを気軽に楽しむことができます。

大阪市では、大阪マラソンや大阪国際女子マラソンをはじめ、ロードレースが数多く開催されています。長居公園エリアは、日常のランニングやウォーキングが根づく公園環境に加え、スポーツの試合観戦や音楽ライブ、各種イベントの目的地としても親しまれている、大阪を代表するスポーツ＆エンタテインメント拠点です。セレッソ大阪のホームスタジアムであるヨドコウ桜スタジアムも近く、試合観戦を目的とした滞在にも便利です。さらに、大阪市主催の「OSAKAシティウォーク」のように長居公園を発着とするイベントも開催されており、普段のランニング・ウォーキングから、観戦やイベント参加まで、目的に合わせて使いやすいエリアです。

本ホテルは、各種スポーツ大会・イベントへの参加者の方はもちろん、応援・観戦で訪れる方にも過ごしやすい滞在環境を整え、大会前後のコンディション調整やリカバリーをサポートします。出張や観光の合間に長居公園を気軽に走る“旅ラン”にも最適で、いつものペースで身体を動かせる大阪滞在を後押しします。さらに、スウェーデンの高機能ランニングシューズブランド「CRAFT（クラフト）」とのコラボレーションにより、ランニングシューズのレンタル導入に加え、ランニングマップの提供や継続的なランニングイベントの実施など、走る体験を広げる取り組みも予定しています。

滞在を起点に、街を走り、人とつながる。R HOTEL RE. OSAKA NAGAI PARKは、ランニングやスポーツ観戦と深く結びつく“長居”の特性を活かし、アスリートの方の遠征・合宿や、ランニング・ウォーキングが趣味の方はもちろん、観光、ビジネス、ライブイベント、スポーツ観戦など多様な目的で大阪を訪れる国内外のゲストにも、自然体で過ごせる心地よい滞在体験を提供してまいります。

■ラウンジ

エントランスラウンジ

アースカラーを基調とした落ち着きのある吹き抜けラウンジは、フロントでのチェックイン／チェックアウト機能に加え、アメニティーバー、RE.オリジナルグッズの販売、ワークスペースを備えた多機能な共用空間です。

トップライトから差し込む自然光と、緑を配したラウンドテーブル、ゆったりとしたソファが心地よい時間を演出。ランニングやワークアウトの前後はもちろん、リモートワークや読書、ご家族・ご友人との語らいまで、滞在スタイルに合わせて思い思いにお過ごしいただけます。

「リフレッシュステイ」というRE.の滞在体験を、日常の延長として受け止めるための、ホテルのハブとなる空間です。

■客室・ベッド

客室は全81室、コンパクトからゆったりタイプまで、シングルルーム・ダブルルームに加えてツインルームやクイーンルームの客室もそろえました。インテリアは長居公園の豊かな緑を思わせるディープグリーンとアースカラーを基調に、木の質感を活かした温もりあるデザイン。全室にシモンズ社製ベッドを採用し、ワークデスクやWi-Fi、USB コンセント、冷蔵庫、セキュリティボックスも完備しています。ビジネスにも観光にも快適な機能性で心と体をリフレッシュさせ、旅の疲れをやさしく癒やし、翌日のアクティブな一歩を後押しします。

◻︎ルームタイプ

コンフォートツインルーム：セミダブルベッド（約1200mm幅）×2

デラックスツインルーム：ダブルベッド（約1380mm幅）×2

スーペリアツインルーム：セミダブルベッド（約1200mm幅）×2

ツインルーム：セミダブルベッド（約1200mm幅）×2

クイーンルーム：クイーンベッド（約1600mm幅）

ダブルルーム：ダブルベッド（約1380mm幅）

シングルルーム：セミダブルベッド（約1200mm幅）

■ZEN＆GYM

本ホテルには、心と体を整えるためのコンディショニングスペース「ZEN」と「GYM」を併設しています。静と動を切り替えながら、自分のペースで身体と向き合えるこのエリアは、ヨガ・ストレッチ・瞑想・トレーニング・ボディコンディショニングまで、滞在中のさまざまなリフレッシュシーンに対応します。

『ZEN - Relax & Stretch -』は、呼吸を整え、身体をゆるめるための静かな空間。ヨガマットやフォームローラーなどのストレッチアイテムを常備し、ヨガやストレッチ、瞑想などを通して、心身をニュートラルな状態へと導きます。

ZEN ROOMヨガ・ストレッチ用具

『GYM - Fitness & Training -』には、トレーニングマシンブランド「EVOLGEAR（エヴォルギア）」の機器を採用。EVOLGEARは、日常的なトレーニングからコンディショニングまでを想定した、機能性と使いやすさを兼ね備えたフィットネスマシンを展開するブランドです。ランニングマシンやダンベル、トレーニングベンチなどを備え、軽い有酸素運動からワークアウト、身体の調整まで、無理なく続けられるトレーニング環境を整えています。長居公園でのランニングやアクティビティの前後、仕事の合間や一日の終わりに、心と体のバランスを整え、次の一歩へ向かうためのエネルギーをチャージする時間をお過ごしいただけます。

EVOLGEAR：https://evolgear.com/

GYM ROOM

【利用可能時間】7:30-24:00

※ZEN & GYMはご宿泊のお客様のみご利用いただけます。

■SAUNA & SPA ー Produced by SAUNA OOO

本ホテルには、『コミュニケーションサウナ』を全国に展開する「SAUNA OOO（サウナ オー）」がプロデュースしたSAUNA & SPAエリアを併設しています。SAUNA OOOは「語らう」をキーワードに、東洋の“ととのう”哲学と現代的な感性を融合させたサウナ体験を提案するブランド。本施設では、ホテルゲストのための心身のリカバリーと深いリラックスを導くサウナ空間を設計しました。

男女別のSAUNA & SPAエリアには、内湯・ドライサウナ・水風呂・外気浴テラスを完備。ランニングやワークアウト後のクールダウンはもちろん、サウナを目的に訪れるゲストや、旅・出張の疲れを癒したい方にも、静かで心地よい“ととのいの時間”をご提供します。

サウナ室には、サウナの本場・フィンランドに本社を構えるSAWO社製サウナヒーターを採用。

チラーを備えた水風呂は、ランニング後のアイシングにも最適で、身体をいたわりながら、質の高いリカバリーを体感いただけます。男女ともに外気浴スペースも完備。また、洗面スペースには、女性用洗面台に「ReFa」のドライヤーおよびストレートアイロン、男性用洗面台には「ReFa」のドライヤーを完備。入浴・サウナ後の身支度まで快適にお過ごしいただける環境を整えています。

ReFa：https://www.refa.net/

脱衣場（男性）内湯（男性）SAUNA（男性）外気浴テラス＆水風呂（男性）脱衣所（女性）内湯（女性）SAUNA（女性）外気浴テラス&水風呂(女性)

ReFa ドライヤー・ストレートアイロン

【利用可能時間】7:30-10:00/16:00-24:00

※SAUNA & SPAはご宿泊のお客様限定でのご利用となります。

■共用設備

滞在中の快適さを支える共用設備として、コインランドリー、自動販売機、製氷機、電子レンジ、ウォーターサーバーを館内に備えています。

■“スポーツが身近な街”スポーツ拠点・長居公園フロントという価値

製氷機・ウォーターサーバー（2F）電子レンジ・自動販売機（2F）

ホテルが位置する長居公園エリアは、ヤンマースタジアム長居・長居陸上競技場を中心に、全国規模の大会が数多く開催されてきた大阪有数のスポーツ拠点です。公園内には約2.8kmのランニングコースが整備されており、トップアスリートから市民ランナーまで、日常的に多くの「走る人」が集います。

競技大会、スポーツ観戦、そして日常のランニングが自然に共存するこの街は、近年ではスポーツツーリズムの拠点としても国内外から注目を集めています。また、長居エリアは大阪メトロ御堂筋線・JR阪和線の利用が可能で、難波・天王寺といった主要エリアへのアクセスも良好です。

大会やトレーニングを目的とした滞在はもちろん、観光やビジネス、イベント利用と組み合わせやすい立地環境も、本ホテルの大きな魅力のひとつです。

■レンタルシューズ・レンタルウェアについて｜手ぶらでも走れる滞在体験

走る人の滞在ハードルを下げる取り組みとして、レンタルシューズおよびレンタルウェアの提供、シューズの販売を行います。大会遠征や出張、旅行中でも、思い立ったときにすぐ走り出せる環境を整えました。

レンタルシューズ（CRAFT）

ランニングカルチャーを発信するCRAFTと連携し、CRAFTのランニングシューズをレンタルアイテムとして導入します。競技者のトレーニングから市民ランナーの日常ランまで幅広く対応し、シューズを通じてCRAFTが提案するランニング体験やプロダクトの世界観に触れていただけます。

レンタルシューズには、スウェーデンの高機能ランニングシューズブランド「CRAFT（クラフト）」のランニングシューズ Pacer、Pacer2を採用。

CRAFTは、北欧の厳しい自然環境下で培われた機能性と、人間工学に基づいた設計を強みとし、世界中のトップアスリートやランナーから支持を集めるブランドです。長く愛用できる優れた耐久性も魅力です。

大会前後の調整ランや、旅先での軽いジョギング、長居公園でのランニングなど、初めての土地でも安心して走り出せる一足を提供します。フロントではシューズのレンタルだけではなく販売も行う予定です。

CRAFT：https://www.craftsports.jp/

CRAFT Pacer 2

レンタルウェア（R HOTEL RE. オリジナル）

レンタルウェアには、RE.の世界観を体現したオリジナルグッズを採用。動きやすさと快適性を重視し、ランニング・トレーニング・ストレッチまで幅広いシーンに対応します。

「荷物を最小限に、でもいつも通り身体を動かしたい」

そんなランナーやアクティブな旅行者の滞在をサポートするサービスです。

レンタルシューズ（CRAFT）レンタルウェア（Tシャツ）

【レンタル】

Tシャツ・パンツ・シューズ（CRAFT）セット：1,000円（税別）

シューズ（CRAFT）500円（税別）

Tシャツ・パンツ：500円（税別）

■RE. オリジナルグッズについて

ホテルでの滞在体験を日常へとつなげる存在として、オリジナルグッズを展開予定です。ランニングやトレーニング、サウナ後のリラックスタイムまでを想定し、機能性とデザイン性のバランスにこだわって開発。ホテルで実際に使用・体験できるアイテムとして、レンタルを通じてRE.の思想に触れていただけます。

「リフレッシュステイ」というRE.の滞在スタイルを、プロダクトとしても体感できるラインナップです。

【オリジナルグッズ一覧】

・RE.オリジナルドライTシャツ（ネイビー／ミックスグレー）：3,500円（税別）

・RE.オリジナルTシャツ（カーキ／シルバーグレー）：3,500円（税別）

・RE.オリジナルポーチ（スモークピンク／スモークブルー）：1,500円（税別）

・RE.オリジナルシューズバッグ（ブラック）：1,500円（税別）

・RE.オリジナルステッカー（全5種セット）：850円（税別）

グッズディスプレイ（CRAFTのランニングシューズ Pacer、Pacer2もレンタル・販売予定）

■ホテル概要

R Hotel RE. Logo

■施設名

R HOTEL RE. OSAKA NAGAI PARK（アールホテル アールイー オーサカナガイパーク）

■住所

〒558-0003 大阪府大阪市住吉区長居2丁目13番13号

Google Map：https://maps.app.goo.gl/qRAAhRxvEyoeSFEW9

■アクセス

JR阪和線「長居」駅 徒歩1分

大阪メトロ御堂筋線「長居」駅 徒歩3分

■公式予約サイト

https://r-hotel.jp/ja/hotel/detail/39?tripla_booking_widget_open=search

【周辺施設】

長居公園 徒歩3分

長居植物園 徒歩20分

チームラボ ボタニカルガーデン 大阪 徒歩13分

開業：2026年2月16日（月）オープン予定

構造：SRC造

階層：地上10階建

用途：ホテル

客室数：客室81室（シングル/ダブル/クイーン/ツイン）

共用施設・設備：大浴場/サウナ/水風呂/外気浴スペース/ジムスペース/ストレッチスペース/コインランドリー/アメニティーバー/自販機/製氷器/ウォーターサーバー/Wi-Fi

利用時間：

SAUNA & SPA：7:30-10:00/16:00-24:00

GYM&ZEN：7:30-24:00

用途：ホテル

運営：株式会社 R Hotels & Resorts Management(https://rhotelsgroup.jp/)

企画・デザイン・プロデュース：蒼樹株式会社(https://soowood.co.jp/)

基本設計デザイン：株式会社トサケン(http://tosaken-inc.com/)

SAUNA&SPA プロデュース：SAUNA OOO(https://ooo-sauna.com/)

施工：円築株式会社(https://enchiku.com/)

WEB：https://r-hotel.jp/ja/hotel/detail/39

instagram：

R HOTEL RE. OSAKA NAGAI PARK 公式アカウント：https://www.instagram.com/rhotelrenagai/

R HOTELS & RESORTS公式アカウント：https://www.instagram.com/rhotelsandresorts

■R HOTELSとは

R HOTELS ブランドロゴ

R HOTELSは、「つながり、感じるホテル」として、各地に新たな発見と深いつながりを提供するユニークな空間を展開しています。私たちのホテルではただ宿泊するだけでなく、その地域の文化や伝統に触れ、心に響く体験を提供します。訪れるすべてのゲストにとって新しい発見がある場所として、R HOTELSのスタッフは各地の文化を深く理解し、ゲスト一人ひとりとのつながりを大切にしています。また、それぞれの施設はエリアごとの特徴を取り入れたデザインが特徴。現在全国14施設のホテル・旅館を運営中。

R HOTELS 公式サイト: https://r-hotel.jp/

R Hotel & Resorts 公式サイト：https://rhotelsgroup.jp/ja