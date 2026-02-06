【アマン京都】春のオリジナルギフト 2026

アマン京都

アマン京都（京都・北区、総支配人 溝渕康雄）のザ・リビング パビリオンby アマンでは、ホワイトデーのギフトアイテムとして、2026年3月1日（日）から3月14日（土）まで京都らしい味わいを一粒ごとに閉じ込めた「アマン京都オリジナル ホワイトデーチョコレート」、2026年3月1日（日）から3月31日（火）まで春色が可愛らしい「ストロベリーラスク」を期間限定販売いたします。

また2026年3月10日（火）から4月20日（月）までは、昨年大変好評をいただいた桜の香りがふわりと広がる「桜のシュトーレン」が再登場。大切な方への贈り物としてはもちろん、春の訪れを待ちわびながら楽しむティータイムにもおすすめです。ご予約受付中、オンライン予約で全国配送も可能です。

アマン京都オリジナル ホワイトデーチョコレート

アマン京都の庭に息づく葉や果実を思わせる造形や艶やかなハート型のチョコレート。その一粒ひと粒に、エグゼクティブペストリーシェフ 松尾浩幸が選び抜いた“京都のエッセンス”を閉じ込めました。庭でシェフが自ら収穫した花梨をはじめ、上賀茂のいちごや、水尾の柚子、丹波の栗や黒豆などを巧みに組み合わせ、それぞれ異なる香りと深い余韻を纏わせたチョコレートは、今年のホワイトデー限定のオリジナルです。

（12個入り上段左から）

■六曜社コーヒー

京都の名店として愛される六曜社の深煎り豆を使用した、カカオ豆を模った一粒。丁寧に抽出したエスプレッソのような力強い苦味と、まろやかなカカオのコクが幾重にも重なります。

■上賀茂いちご・ラズベリー

上賀茂産のいちごとラズベリーを合わせた、華やかな酸味と瑞々しさが魅力。鮮やかな赤いハート型の華やかさと相まって、甘酸っぱい余韻が続く一粒です。

■京都産はちみつ

京都で採取されたはちみつの優しい甘みが特徴の一粒。まろやかなコクがふわりと広がる、春の気配を感じさせる味わいです。

■丹波栗

丹波栗のガナッシュをミルクチョコレートに詰め込みました。コク深いまろやかな丹波栗とカカオが、絶妙なバランスでマリアージュします。

■アマン京都の花梨

敷地内で採れた花梨を芳醇な香りが引き立つホワイトチョコレートに合わせ、ダークチョコレートに詰めました。カカオの風味が花梨のフローラルな香りを引き立てます。

■有機宇治抹茶・パッション

濃厚な宇治抹茶のほろ苦さと、パッションフルーツの爽快な酸味が口の中で交わり、和とトロピカルのコントラストを楽しめます。

■丹波黒豆

丹波の大地に育まれた黒豆のやさしい甘みとカカオのコクが調和し、落ち着いた和のエッセンスを感じる一粒です。

■水尾柚子

黄と緑のグラデーションが美しい一粒には、京都・水尾産の柚子を使用。爽やかな香りが口いっぱいに広がる、すっきりした味わいに仕上げました。

■丹後絹塩

丹後の海水から生まれたきめ細かな絹塩を使用。繊細な塩味が甘みの輪郭を美しく整え、カカオの香りを引き立てる、洗練された味わいです。

■南山城 和紅茶

南山城産の和紅茶の華やかな香りを閉じ込めたガナッシュは、まるでミルクティーのように上品な甘さが広がります。優雅な香りが静かに続く、上品な一粒です。

■城陽梅酒

城陽産の梅を用いた梅酒の華やかな香りを生かした大人のフレーバー。梅の甘酸っぱさと深みがガナッシュに溶け込み、ふわりと香るアルコールがアクセントに。

■京都産実山椒

深い緑色の葉を模ったチョコレートには、京都産の実山椒を使用。山椒のピリッとしたスパイス感と芳醇なカカオを堪能できる大人な味わいの一粒です。

販売価格：8個入り5,800円（税込み）

12個入り7,800円（税込み）

販売期間：2026年3月1日（日）から3月14日（土）まで

予約受付： 3月11日（水）まで

ウェブ：https://www.aman.com/ja-jp/resorts/aman-kyoto/dining/aman-kyoto-white-day-chocolates

*消費期限は冷暗所15℃以下にて保存のうえ、購入日より7日以内

*販売数限定の為、なくなり次第終了となります。お一人様各5箱までご注文いただけます。

ストロベリーラスク

毎年ご好評のエグゼクティブペストリーシェフ 松尾浩幸特製の「ストロベリーラスク」。いちごを練り込んだバケットパンに、バジルバターを塗り軽やかに焼き上げ、濃厚ないちごチョコレートでコーティングしました。サクサクの食感、フレッシュなバジルの香り、そして、いちごの甘酸っぱさとチョコレートのハーモニーをお楽しみいただける逸品を、大切な方への贈りものにいかがでしょう。

販売価格：12枚入り 3,800円（税込み）

販売期間：2026年3月1日（日）から3月31日（火）まで

予約受付： 3月28日（土）まで

ウェブ：https://www.aman.com/ja-jp/resorts/aman-kyoto/dining/strawberry-rusk

*消費期限は購入日より14日間（冷暗所で保管）

*販売数限定の為、なくなり次第終了となります。お一人様5箱までご注文いただけます。

桜のシュトーレン

昨年ご好評をいただいたアマン京都オリジナル「桜のシュトーレン」が今年も再登場。桜風味のペーストと粉末状に砕いたアーモンドを練り合わせたマジパンを生地の真ん中に挟み、キルシュとブランデーに漬け込んだチェリー、そして桜風味のペーストを生地に練り込み、エグゼクティブペストリーシェフ 松尾浩幸が丁寧に焼き上げました。

表面には桜パウダーと粉砂糖をあしらい、日ごとに熟成し日ごとに熟成しながらしっとりと変化する味わいを楽しめます。ピンク色の風呂敷でお包みした品は、春のお祝いや贈り物にもおすすめです。

販売価格：4,800円（税込み）

販売期間：2026年 3月10日（火）から4月20日（月）まで

ウェブ：https://www.aman.com/ja-jp/resorts/aman-kyoto/dining/seasonal-exclusives/sakura-stollen

＊消費期限は購入日より10日間（冷暗所で保管）

すべてのギフトアイテム

販売場所：アマン京都 ザ・リビング パビリオン by アマンと公式サイト

電話：075-496-1335 （レストラン予約 9am-6pm）

ウェブ： https://www.aman.com/ja-jp/resorts/aman-kyoto/dining/savour-home

*アマン京都にてお受取りの際は、お受取り時間（11am-6pm）をご指定の上、3日前の午後6時までにご予約をお願いします。別途料金にて配送を承ります。

*熨斗、ギフト包装は承っておりません。

エグゼクティブペストリーシェフ 松尾浩幸

関西のラグジュアリーホテルにて、約40年近い経験に培われた技術と溢れる感性で、独創的なスイーツを数々開発。菓子職人として、ディスプレイづくりもこなし、デコレーションや細工菓子のコンテストにて大阪府知事賞や最優秀賞などの受賞歴を持つ。開業直後から好評をいただいている和菓子のように愛らしい洋菓子のアフタヌーンティーや、季節の旬を反映したクリエイティブなスイーツは、目にも美しく、口福なひとときを届ける。

アマン京都について

アマン京都は、京都の北、左大文字山から続く鷹峯三山の麓に息づく、密かな森の庭に佇むリゾートです。約2万4千平方メートルの広い敷地内には、アライバル棟、リビング棟（オールデイダイニング）、レストラン棟（日本料理）、天然温泉を備えるスパ棟、宿泊棟、そして茶室が森の庭に溶け込むように点在しています。隠れ家のようなアマン京都のモダンな建築と、時を経てなお凛と残る庭が織り成す景観で、より奥深い古都の魅力に触れる滞在をご提供いたします。