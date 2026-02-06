【PARCELLE JEWELRY 福岡店】2月の新作とイベントを発表

株式会社 PARCELLEパーセル ジュエリー福岡店(大丸福岡天神店 本館1階)

東京・恵比寿発のジュエリーブランド「PARCELLE JEWELRY（パーセル ジュエリー）」（株式会社PARCELLE｜株式会社パーセル／本社：東京都渋谷区、代表取締役：品田琴恵）は、「心に寄り添うジュエリー」をコンセプトに、天然石、ダイヤモンド、真珠・珊瑚など、個性豊かな素材を、日本の職人が一つひとつ手作業で仕立てるブランドです。

2月の直営店 PARCELLE JEWELRY 福岡店（大丸福岡天神店 本館1階）では、新作リング「Luce（ルーチェ）」「Palette（パレット）」のご紹介に加え、宝石の魅力や仕立ての過程に触れていただける多彩なイベントを開催いたします。



また、創業者・成澤による秘蔵ルースの特別展示、約100石の宝石が並ぶ「STONE marche」、代表・品田による配色相談とカスタムオーダー、創業メンバーが店頭に立つ「Caravan」、POP UP SHOP 限定ジュエリーが揃う「Petite Boutique」、そして新作・限定コレクションが一堂に揃う「TRUNK SHOW」と、選ぶ・組み合わせる・仕立てる体験を月を通してご用意しております。

※ パーセル ジュエリーのアイテムはすべて一点ものであり、使用する天然石やダイヤモンド等の配置・種類は一つずつ異なります。本リリース掲載画像は商品の一例です。

※ 各アイテムは数量に限りがあり、なくなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

※本リリースの内容は、発表日時点の情報に基づいております。商品情報、価格、サービス内容などは、予告なく変更となる場合がございます。

NEW ARRIVALS

■ Luce ― 五石に宿る光

Luce（ルーチェ）は、小粒のカラーストーンを五石、端正に並べたリングです。



澄んだ空気の中で光を集めるような落ち着いた輝きが、指先にさりげない彩りを添えます。

三点留めの繊細なセッティングにより、宝石本来の光を自然に取り込み、奥行きのある発色を引き出すお仕立て。1本でのさりげなさから、重ねることで、また表情を変えます。

日常に取り入れやすい量感と整った配色が特徴の、季節を問わず身に着けていただけるジュエリーです。装いに合わせた組み合わせをお楽しみいただけます。

重ねることで表情が広がる、季節を問わず楽しめるジュエリー指先に彩りを添える五石の輝き【新作】ルーチェ：参考価格 税込53,900円(ピンクサファイア・Sブルートパーズ・ペリドット・シトリン・Gガーネット)■ Palette ― ローズカットが描く色彩の重なり

Palette（パレット）は、アンティーク期に愛されたローズカットの宝石を主役に据えたリング。一点ごとに異なる石の配置と、3種の地金表情からお選びいただける「Silverシリーズ」のひとつです。

K18プレーティングの温かみある黄金色には、ブラウンやスノーホワイトのダイヤモンド、色彩豊かなサファイアを組み合わせ、華やかな配色に。

ロジウムプレーティングの白銀色には、ブルーやピンク、グリーンの宝石を留め、清涼感のある印象に仕上げています。

さらに、センターにブラックプレーティングを施したモデルでは、黒の縁取りによって宝石の色と輝きを際立たせ、落ち着いた深みをもたらします。

地金の量感はそのままに、シルバーならではの軽やかな着け心地を備えた仕立て。日常に取り入れやすく、配色と質感の違いをお楽しみいただける新作リングです。

【新作】パレット：税込130,900円より(SV(PLATE)・ダイヤモンド・天然石)

TOPIC

ローズカットの柔らかな輝きと重なり合う色彩が奥行きを生む【新作】パレット：K18プレーティング【新作】パレット：ロジウムプレーティング【新作】パレット：ブラックプレーティング■ 梅花の大丸感謝祭

2月、大丸福岡天神店では、会員向けポイントアップ企画「梅花の大丸感謝祭」が開催されております。期間中は、対象カードやアプリのご利用条件に応じて、館内でのお買い物に対するポイント率が通常より高く設定されます。



本催しの会期や対象条件、特典内容の詳細につきましては、「大丸福岡天神店公式サイト(https://www.daimaru-fukuoka.jp/info/detail/?cd=001697)」にてご確認いただけます。



◯ 会期・会場

・2026年2月4日(水)～10日(火)

・会場：大丸福岡天神店 全館（本館・東館 各フロア対象）

◯ 特典概要

・ポイントアップ（博多大丸孔雀カード・博多大丸カード：10％／大丸・松坂屋アプリ・グリーンクラブカード：5％）

・博多大丸孔雀カードご入会・切替で 大丸商品券1,000円分 をプレゼント（期間中）

・化粧品売場では期間中のQIRAポイント5倍キャンペーンを同時開催（1～7日）

JEWELRY EVENTS

(C)️株式会社 博多大丸

2月のPARCELLE JEWELRY 福岡店では、新作ジュエリーのご紹介に加え、宝石そのものの魅力や、仕立ての背景に触れていただけるイベントを開催いたします。



それぞれのイベントで内容が異なり、宝石の選び方や楽しみ方を、さまざまな角度からご体験いただける構成となっております。

2月に行われるイベントは、創業者・成澤が選定したルースをご覧いただける「成澤CARAVAN」、約100石の宝石が並ぶ「STONE marche」では、代表・品田も在店し配色やカスタムオーダーをご相談いただけます。創業メンバーと直接対話できる「Caravan」、POP UP SHOP 限定ジュエリーが揃う「Petite Boutique」、そして新作・限定コレクションが最も多く並ぶ「TRUNK SHOW」と続きます。



2月の福岡店は、宝石を“見る”“選ぶ”“組み合わせる”“仕立てる”と、さまざまな関わり方をお楽しみいただける月となっております。

各イベントとも、混雑する場合がございますので、ご予約をおすすめしております。ご予約はお電話（080-7162-6925）、店頭で、または各スタッフのインスタグラムDMにて承ります。

PARCELLE JEWELRY 福岡店 スタッフアカウント

◯ 戸田（@parcelle_toda(https://www.instagram.com/parcelle_toda/)）

◯ 樋口（@parcelle_orion(https://www.instagram.com/parcelle_orion/)）

◯ 朝香（@runa_parcelle(https://www.instagram.com/runa_parcelle/)）

※ 福岡店アカウント（@parcelle_fukuoka(https://www.instagram.com/parcelle_fukuoka/)）では、DMでのご対応は行っておりません。あらかじめご了承ください。

※営業日、営業時間に変更が出る場合がございます。予めご了承くださいませ。

■ 成澤CARAVAN at 福岡店 ― 2月6日(金) 午後3時～

PARCELLE JEWELRYの創業者・メインデザイナーの成澤泰介（@taisuke_parcelle(https://www.instagram.com/taisuke_parcelle/)）が新たに買い付けたルースを、福岡店にてご紹介いたします。



店頭では、「タンザナイト」、「レインボームーンストーン」、非加熱の「パパラチアサファイア」、「アレキサンドライト」、「ルビー」、「エメラルド」など、買い付けの背景もお伝えしながらご覧いただける機会となっております。

今回の見どころの一つがタンザナイトです。「タンザニアの夜のような色」と表現されることもありますが、濃淡の幅が大きく、石ごとに表情が異なります。



成澤が選んだのは、太陽の下では青の奥に紫が見え隠れし、白熱灯下では紫の印象が強まる、タンザナイト特有の多色性が明確に現れるルースです。いわゆる”カラーチェンジ”ではなく、多色性による見え方の変化として、その差がはっきり確認できる逸品をご用意しております。

近年の相場環境下では、まとまったご紹介が難しい状況もあります。この機会にぜひ、パーセル ジュエリー福岡店でご覧ください。

成澤厳選の個性豊かなルースが一堂に揃う光で表情を変えるタンザナイト(4.80ct)■ STONE marche ― 2月7日(土)・8日(日)

約100石もの個性豊かな宝石と出会える、月に一度の人気イベント「STONE marche（ストーンマルシェ）」。お仕立てのご相談はもちろん、ルースのままお迎えいただくこともできる特別な2日間です。会期中のルースは、すべて通常の約半額にてご提供いたします。



2月の「ストーンマルシェ」では、春の訪れを思わせる、やわらかな色彩のルースをご紹介いたします。

新芽のように澄んだグリーンの「ペリドット」、花が開く瞬間を思わせるピンクの「ロードクロサイト」、やわらかな光を宿す真珠など、季節の移ろいを感じさせる宝石が揃います。

2月にちなみ、ハートシェイプのカラーストーンやダイヤモンドもご覧いただけます。また、お誕生石である「アメシスト」は、濃淡やカットの異なる複数の個体をご用意し、色味や輝きの違いを見比べながらお選びいただける構成としております。

そして今月は、PARCELLE JEWELRY 代表の品田琴恵（@kotoe_parcelle(https://www.instagram.com/kotoe_parcelle/?hl=ja)）が１か月間、福岡店に在店いたします。



品田が東京で選定してきたルースにより、「Cent Couleur（サンクルール）」や「Mille Chainon（ミルシェノン）」などのカスタムオーダーも承ります。店頭で宝石をお選びいただきながら、お好みの配色でお仕立ていたします。どうぞご相談ください。

春の訪れを思わせる、やわらかな色彩のルース2月の誕生石、「アメシスト」をリングにお仕立て「あなただけの配色でオーダーを承ります」品田琴恵■ Caravan ― 2月15日(日) ― パーセル ジュエリーの創業メンバーが特別相談会を開催

「Caravan（キャラバン）」は、パーセル ジュエリーの立ち上げ期よりブランドに関わってきたメンバーが店頭に立ち、ジュエリーに関するご相談を直接承るスペシャルイベントです。



代表の品田琴恵（@kotoe_parcelle(https://www.instagram.com/kotoe_parcelle/?hl=ja)）、デザイナー兼バイヤーの宮本陽子（@yoko_parcelle(https://www.instagram.com/yoko_parcelle/)）、そして創業者であり現在もデザインを手がける成澤泰介（@taisuke_parcelle(https://www.instagram.com/taisuke_parcelle/)）が店頭に立ち、仕立てや宝石選びについて幅広くご案内いたします。当日は、各メンバーが選定したジュエリーやルースもあわせてご覧いただけます。

2月のテーマは「希少石」。宮本陽子が通常では見る機会の少ない宝石たちを揃えました。宮本自身も初見であったものや、一点のみの入荷となったルースなど、入手経路や産地が限られる「希少石」をご覧いただけます。

「ジェレメジェバイト」「ヴァイリネナイト」「カラーチェンジジルコン」「アンダリュサイト」など、流通量が少ない宝石が並びます。いずれも当日のみのご案内。まさに宝石との”巡り合わせ”です。

気に入ったルースは、その場でジュエリーへのお仕立てについてもご相談いただけます。既存枠へのカスタムオーダーに加え、世界にひとつだけとなるフルオーダーにも対応しております。なお、完成品のお渡しまでには、約3か月のお時間を頂戴いたします。

フルオーダージュエリーの数々■ Petit Boutique ― 2月22日(日) ― POP UP SHOP 限定ジュエリーが揃うスペシャルイベント

今月のスペシャルイベント「Petite Boutique（プティ・ブティック）」。

普段は日本各地のPOP UP SHOPを巡っている専任スタッフが、この日、パーセル ジュエリー福岡店に来店いたします。

POP UP SHOPでのみご紹介している限定ジュエリーや最新作が一堂に揃い、通常は店頭に並ばないデザインや一点ものもご覧いただけます。

直営店とはまったく異なるラインアップが広がる、まさに一日限りの”1 DAY イベント”。次回の開催は未定となっております。どうぞご来店ください。お待ちしております。

【限定品】ポンポネ モザイク：シングルカットダイヤモンドを贅沢に敷き詰めた”パヴェ”リングポップアップショップ専任スタッフ：左より、小川、松本、前田■ TRUNK SHOW ― 2月23日(月)・24日(火)

毎月2日間だけ行われる「TRUNK SHOW（トランクショー）」は、一般販売前の新作ジュエリーや限定コレクションをいち早くご覧いただけ、月内でも最も多くのジュエリーが店頭に揃うイベントです。多彩な新作や限定ジュエリーとともに、お客様の装いに寄り添ったご提案をスタッフが丁寧にお伺いいたします。

2月の「トランクショー」は、“クラシカル”をテーマにご紹介いたします。

8ファセットカットのダイヤモンドを用いたリングおよびペンダントも登場いたします。17面体に整えたダイヤモンドは、一般的なブリリアントカットと比べて一面ごとの広がりがあり、白く澄んだ輝きが印象的です。プラチナの土台に泡留めを施すことで光を多く取り込み、端正な煌めきを引き出した仕立てとなっております。

あこや真珠やガンビエ産黒蝶真珠を主役に据えた「Pomme（ポム）」リングもご覧いただけます。これまでカラーストーンで展開してきたシリーズを真珠で再構成し、ホワイトからメタリックブラックまで、色幅の異なる真珠によるバリエーションを店頭で見比べていただけます。

そのほか、テーパーカットのサファイアを一列に配したリングや、成澤泰介（@taisuke_parcelle(https://www.instagram.com/taisuke_parcelle/)）が選定したルビーをあしらった「Mille Chainon（ミルシェノン）」、ダイヤモンドやアクアマリンで構成した「Mille Chainon（ミルシェノン）」など、多彩なジュエリーが一堂に揃います。

PARCELLE JEWELRY 福岡店

【新作】8ファセットカットのダイヤモンドジュエリー：税込141,900円より(PT950/K10YG・ダイヤモンド)

電車・地下鉄・バスいずれからもアクセスしやすい、大丸福岡天神店 本館1階 婦人アクセサリー売場に位置するパーセル ジュエリー福岡店。定番ジュエリーをはじめ、地元のお客様のニーズに合わせたネックレスやピアスなど、ギフトにもお選びいただきやすい商品を幅広く取り揃えております。

◯ 店長：戸田（@parcelle_toda(https://www.instagram.com/parcelle_toda/)）

◯ 店舗：福岡県福岡市中央区天神1-4-1 大丸福岡天神店 本館1階 アクセサリー売場

◯ 電話：080-7162-6925

◯ メール：info@parcelle.jp⁡⁡⁡

◯ Instagram：https://www.instagram.com/parcelle_fukuoka/?hl=ja

◯ 営業時間：午前10時より午後8時まで

◯ 休業日：百貨店の休館日に準じます

※ 営業日・営業時間は、変更となる場合がございます。あらかじめご了承くださいませ。

心に寄り添うジュエリー。PARCELLE JEWELRY

2013年に東京・恵比寿の小さな路面店から始まったPARCELLE JEWELRY（パーセル ジュエリー）のコンセプトは「心に寄り添うジュエリー」です。古き良き時代の技術を大切に、日本の職人によって一つひとつ丁寧に仕立てられたジュエリーはあなたの日常を彩るパートナー。現在は、恵比寿本店、新宿・横浜・京都・大阪・いよてつ（松山市）の各高島屋、阪神梅田本店、あべのハルカス、大丸福岡天神店、鶴屋百貨店など、全国の百貨店および POP UP SHOP でご案内しております。

◯ 運営会社：株式会社PARCELLE｜株式会社パーセル

◯ 代表取締役：品田 琴恵（@kotoe_parcelle(https://www.instagram.com/kotoe_parcelle/?hl=ja)）

◯ 創業：2013年（2015年に株式会社化）

◯ 本社：〒150-0011 東京都渋谷区東2-17-9 JP-BASE渋谷3階

◯ コーポレートサイト：https://parcelle.jp/

◯ オンラインストア：https://parcelle-jewelry.com/

◯ Instagram：https://www.instagram.com/parcelle_jewelry/

◯ 公式LINE：https://page.line.me/713ofhwa

◯ 品牌公认小红书账号：https://www.xiaohongshu.com/user/profile/673ae7d8000000001d02c69d

■オンラインストア【PARCELLE JEWELRY ONLINE】オープン！

パーセル ジュエリーのオンラインストア「PARCELLE JEWELRY ONLINE(https://parcelle-jewelry.com/)」がオープンいたしました。実店舗で大切にしてきた、ジュエリーと向き合うひとときを、時間や場所に縛られずお楽しみいただけます。新規会員登録で10,000ポイント（即日利用可）、購入時10％ポイント還元、送料無料キャンペーンなど、オンライン特典も多数ご用意しております。

※ 本リリースの内容は、発表日時点の情報に基づいております。