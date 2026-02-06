″ERP導入の成功のカギは選定時にあり！業務システム選定時に押さえておきたいポイントとは″セミナー開催のお知らせ＜2/20オンライン開催＞
クラウドERP「MA-EYES」を提供している株式会社ビーブレイクシステムズ（本社：東京都品川区、代表取締役：白岩次郎、以下「ビーブレイクシステムズ」）は、「ERP導入の成功のカギは選定時にあり！業務システム選定時に押さえておきたいポイントとは」と題したウェブセミナー（オンラインセミナー）を2026年2月20日（金）に開催することをお知らせいたします。
業務システムの選定を任された際に、どのように進めたらよいか悩む方も多いのではないでしょうか。
本セミナーでは、製品の絞り込みから、クラウド・オンプレの選び方、カスタマイズ要否の判断など選定時に抑えておきたいポイントについて、多くの営業活動から得た知見をベースに解説いたします。システム選定業務に活かしていただけるように具体的な内容を盛り込みながらお話しますので、業務システム選定のご担当者やシステム導入・入替えを検討している企業の方はぜひご参加ください。
■セミナー概要
タイトル：
ERP導入の成功のカギは選定時にあり！業務システム選定時に押さえておきたいポイントとは
開催日時：
2026年2月20日（金）11:00～11:40
開催場所：
Zoomによるオンラインセミナー
参加費：
無料（事前登録制）
セミナー詳細及び申込ページ：
https://www.bbreak.co.jp/maeyes/event/seminar_selection_25.html
主催：
株式会社ビーブレイクシステムズ
ビーブレイクシステムズ 会社概要
社名：株式会社ビーブレイクシステムズ
本社：東京都品川区東五反田2-10-2 東五反田スクエア5階
代表取締役：白岩 次郎
設立：2002年7月
事業内容：システム開発
上場市場：東証グロース市場（証券コード3986）
コーポレートサイト：https://www.bbreak.co.jp/
運営メディア”WORK-PJ”「働く」を考える：https://work-pj.net/
クラウドERP「MA-EYES（エムエーアイズ）」
プロジェクト管理を中心に企業の業務全般をサポートするERPシステムです。業種や導入方法によって複数のシリーズを展開しています。企業の業務の効率化と生産性の向上に貢献いたします。
MA-EYES 製品サイト https://www.bbreak.co.jp/maeyes/
本リリースに関するお問い合わせ
株式会社ビーブレイクシステムズ
広報担当
Mail: pr@bbreak.co.jp
