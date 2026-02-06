【2月12日(木)・13日(金) 】「ネット集客×スマホCRM追客」で反響・成約を最大化する地方不動産の戦略セミナー【無料開催】いえらぶGROUP

株式会社いえらぶGROUP

不動産業界特化のDX支援サービスを展開する株式会社いえらぶGROUP（本社：東京都新宿区、代表取締役：岩名泰介、以下「いえらぶGROUP」）は、2月12日（木）・13日（金）の2日間、録画配信（ライブ形式）にて、「ネット集客×スマホCRM追客」により反響・成約を最大化する地方不動産向け戦略セミナーを開催いたします。

▼申込みはこちら

https://ielove-cloud.jp/news/entry-1321#form

■セミナー概要

地方都市の不動産売買事業者向けに、立地の不利を克服し持続可能な成長を実現する戦略セミナーを開催いたします。

駅前や大通り沿いに立地しない地方不動産会社にとって、自然な来店を期待できない環境は大きな課題です。本セミナーでは、この課題を「ネット集客力の強化」「スマホCRM活用による追客の仕組み化」「地域イベントからの顧客接点創出」という3つの柱で克服し、反響・成約を最大化する戦略を解説します。

実際に成果を上げている地方企業の具体的施策を紹介。自社ホームページの徹底強化、スマホCRMによる外出先での即時対応、地域イベント協賛からHP・LINE登録への導線設計など、オフラインとオンラインを融合させた統合戦略を提案します。

※セミナーの内容は変更する場合がございます。あらかじめご了承ください

【こんな方におすすめ】

・地域密着で売買仲介メインの不動産会社様

・大手ポータルやチェーン店舗と比較された際、一歩リードする差別化戦略を知りたい方

・「紹介」「顔見知り」「地元の信頼」を強みにしているが、属人化して再現できていない会社様

[表: https://prtimes.jp/data/corp/8550/table/742_1_a4b5909035bb44ccbb7fbdeeb7becde4.jpg?v=202602060321 ]

※不動産会社向けのセミナーとなりますので、対象外の方の申込みは、当社の判断にてセミナー参加をお断りさせていただく場合がございます

■登壇者

いえらぶGROUP インサイドセールス課 課長 廣口孝太朗

株式会社いえらぶGROUPに新卒で入社後、マーケティング事業部にて不動産会社様向けSaaS「いえらぶCLOUD」の新規導入提案を担当。幅広く営業活動を行い、入社3年で課長に昇進。現在はインサイドセールス組織の中心として年間800件以上の商談に携わり、営業効率化と成果最大化の仕組みづくりを牽引している。テンプル大学ジャパンキャンパス卒。

■いえらぶGROUPについて

いえらぶGROUPは、「いい家選ぶ、いえらぶ。」のミッションステートメントをもとに、誰もが安心して住まい選びができる明日をつくります。

不動産業界向けのバーティカルSaaS「いえらぶCLOUD」「いえらぶBB」は全国44,000社以上で利用されており、利用企業のDXを推進しています。

今後も業界への利益相反を回避する観点から、不動産取引業には参入せず、誰もが安心して利用できる、公平な不動産プラットフォームを実現していきます。

会社名：株式会社いえらぶGROUP

代表者：代表取締役 岩名泰介

設立 ：2008年1月

資本金：3,825万円

所在地：東京都新宿区西新宿2-6-1 新宿住友ビル50階

コーポレートサイト：https://www.ielove-group.jp/

不動産事業者向けサービス紹介サイト：https://ielove-cloud.jp/

不動産ポータルサイト：https://www.ielove.co.jp/

＊グループ各社で「家賃保証」「ライフライン取次」「駐車場運営管理」「SNS・動画」「賃貸管理業務BPO」「AI間取り」など幅広い業務支援も事業展開

▼本リリースに関する取材のお問い合わせについては、以下のフォームからご連絡ください

https://www.ielove-group.jp/contact/

株式会社いえらぶGROUP 広報課

担当：小玉、秋吉

TEL：03-6911-3955

メール：pr@ielove-group.jp