TSUTAYA BOOKSTORE 伊万里店 2月6日リニューアルオープン

カルチュア・エクスペリエンス株式会社

カルチュア・エクスペリエンス株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：鎌浦慎一郎、以下「CX」）と、TSUTAYAの加盟企業である株式会社エレナ（本社：長崎県佐世保市、代表取締役社長：中村憲治）が運営する「TSUTAYA 伊万里店」は、2026年2月6日（金）にカフェを併設した BOOK ＆ CAFEスタイルの「TSUTAYA BOOKSTORE 伊万里店」としてリニューアルオープンいたします。

TSUTAYA BOOKSTORE伊万里店

伊万里の生活に寄り添う、地域密着型店舗

「TSUTAYA BOOKSTORE伊万里店」は「伊万里になくてはならない店」をコンセプトに地域密着型店舗として、本を中心としたCD・DVD、GAMEなどのエンタテインメント、文具・雑貨などを融合したトレンドと地域の方との出会いを繋ぐコミュニティパークを目指します。

BOOK ＆ CAFEで本を選びながら寛ぎの時間を

「BOOK ＆ CAFE」として、伊万里エリアにはこれまで少なかった「ゆっくり過ごせる場所」を日常に提供し、読書や待ち時間、ご家族で過ごす時間など、さまざまな生活シーンに寄り添います。

書店としては、近隣の学生の皆さまに向けた学習参考書をはじめ、ご家族連れのお客さまへは児童書や、旅や食など暮らしを豊かにする書籍、注目の新刊本まで幅広く揃え、多様な世代の知的好奇心に応えます。

また、文具や雑貨売り場を拡大し、日常使いできる定番商品から、人気のコスメ商品や食卓を彩る食雑貨も充実したラインナップを展開し、贈り物や自分へのご褒美選びも出来る日常性と新しい発見の両立を目指します。定期的に季節性を取り入れたPOPUPショップも展開し、来店するたびに“ちょっとした発見”を提案してまいります。

TSUTAYAは、全国において「地域に交流を生む新しい時代の体験型店舗」の展開を進めています。今後も、地域の皆さまにとって書店を通じた新たな体験の提供や地域コミュニティの創出を目指してまいります。

【店舗概要】

店舗名 TSUTAYA BOOKSTORE伊万里店

所在地 佐賀県伊万里市二里町八谷搦1274

電話番号 0955-20-4395

営業時間 09:00 ～ 22:00