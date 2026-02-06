【 おかげさまで1周年！ 】フルーツギフト専門EC「アグリセレクト」が2月2日より「大創業祭」を開催！5800円相当の商品が4,800円で買える破格の限定カタログギフト「サーカス」が登場！
【おかげさまで1周年】フルーツギフト専門EC「アグリセレクト」が2月2日より「大創業祭」を開催！5800円相当の商品が4,800円で買える破格の限定カタログギフト「サーカス」が登場！
卒業・入学シーズンの贈り物や法人ギフトに最適。感謝を込めた最大級にお得な限定商品をおとどけします！
株式会社マルマサフード（本社：大阪市東住吉区、代表取締役社長：金澤向志）が運営するフルーツギフト専門ECサイト「アグリセレクト」（https://agri-select.com/）は、2026年2月にサイトオープン1周年を迎えます。
これを記念し、日頃のご愛顧への感謝を込めて、2026年2月2日（月）より「大創業祭」を開催いたします。
本キャンペーンの目玉として、通常価格よりも圧倒的にお得な大創業祭オリジナル セレクトPASS「CIRCUS／サーカス」を期間限定で販売いたします。
LPページはこちら：https://agri-select.com/circus
■アグリセレクト1周年「大創業祭」開催の背景
『アグリセレクト』は、「旬のフルーツや感動スイーツをお届けする」ことをコンセプトに、野菜ソムリエプロが厳選したギフトを提供してまいりました。
おかげさまでオープンから1年を迎え、多くのお客様にご利用いただいております。
この度、1周年の感謝の気持ちを形にするため、採算度外視の特別企画をご用意いたしました。
■【目玉商品】大創業祭オリジナル セレクトPASS「サーカス」
受け取った方がお好きな商品を選べるWebカタログギフト「セレクトPASS」に、1周年限定デザインの「CIRCUS／サーカス」が登場です！
5,800円相当の商品の中から選べる ＼ 還元率120％以上確定 ／
Circusのような「わくわく感」や「驚き」を感じていただけるラインナップ
どれを選んでもお値段以上！まるで福袋！のカタログギフトです。
＜商品概要＞
商品名 ： 大創業祭 限定商品 セレクトPASS「CIRCUS／サーカス」
販売価格： 4,800円（税込・送料込）
対象商品： サイト内の5,800円以上の商品から選択可能
特 徴 ： ＼ 還元率120％以上／アグリセレクト史上最大級の還元率設定です。ご自身用としてはもちろん、春のギフトシーズンにも賢くご活用いただけます
【販売期間】
2026年2月2日(月) ～ 4月30日(木)まで
※ご購入後、5～7営業日以内にネコポスにてセレクトpassを送付いたします。
【商品引換 有効期限】
2026年7月31日(金) お申し込み分まで
※受取人様がWebでお申し込み後、5～7営業日以内に出荷いたします。
※期限を超過するとお申込みができなくなりますのでご注意ください。
＜おすすめの利用シーン＞
卒業・卒園の記念品（2月～3月）： 予算は抑えつつ、満足度の高いギフトを贈りたいPTA・保護者会の皆様に。
新入学・就職祝い（3月～4月）： 好みがわからない相手にも安心。「選べる楽しさ」と「旬の美味しさ」を贈れます。
ウェディング・法人ギフト： 結婚式の引き出物や式典記念品として、価格以上の価値を実感いただけます。
■新規会員登録特典
今なら新規会員登録キャンペーンを実施中です。
期間中に新規会員登録をされたお客様には、「1000円分のクーポン」をその場でプレゼントいたします。この機会にぜひGETしてください。
[キャンペーン詳細ページ］https://agri-select.com/info/20250904
