「塗り香水」がさらに進化。新生JUL7MEより、保湿成分を強化した『パフュームヘアエッセンス』リニューアル版を新発売
株式会社Brandwarpは、提携ブランド「JUL7ME」のシグネチャーアイテムである『パフュームヘアエッセンス』のリニューアル版を、2026年2月より順次発売開始いたしました。SNSで「塗り香水」として話題を呼び、累計販売数100万個を突破した本製品が、リニューアルを経てさらなる進化を遂げました。
今回のリニューアルでは、人気の高い7種類の香りはそのままに、保湿成分の配合比率を再設計しました。乾燥しがちな季節の髪に深い潤いを与え、ベタつかずさらりとした仕上がりを実現。さらに、香りの持続力を高める独自の処方により、朝のひと塗りで夕方まで贅沢な香りに包まれる体験を提供します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341108/images/bodyimage1】
2月1日から9日までのリボーンキャンペーン期間中、新しくなったパステルカラーのスタイリッシュなパッケージをQoo10公式ショップにて先行公開しております。株式会社Brandwarpは、正規パートナーとして品質管理を徹底し、日本の皆様に安全で付加価値の高い美容プロダクトをお届けします。
【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】
株式会社Brandwarp PR Team
広報担当：Jay Lee（ジェイ・リー）
電話番号：+82-10-8578-7964
メールアドレス：ceo@starterclub.kr
公式ショップURL: https://www.qoo10.jp/shop/JUL7ME_OFFICIAL
配信元企業：株式会社ブランドワープ
