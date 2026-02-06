【ブランド刷新】韓国発「JUL7ME」が日本でリボーンキャンペーンを開始。デザインと処方を一新し、新たな「香り体験」を提案
株式会社Brandwarpは、戦略的パートナーである韓国のフレグランスヘアケアブランド「JUL7ME（ジュライミー）」のブランドリニューアルを記念し、2026年2月1日より日本国内にて「リボーン（REBORN）キャンペーン」を本格始動いたしました。
本キャンペーンは、ブランドアイデンティティをより現代的で洗練されたデザインへと一新し、製品のクオリティをさらに高めた新生「JUL7ME」をお披露目するものです。2月1日から2月9日までの期間、Qoo10公式ショップを通じて、新しく生まれ変わったパッケージと進化したヘアケアラインの魅力を日本のユーザーに向けて集中的に発信いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341107/images/bodyimage1】
日本の美容市場では現在、セルフケアの時間を豊かにする「香り」への需要が非常に高まっています。「JUL7ME」は、高級香水からインスピレーションを得た独自のフレグランス技術を武器に、単なるヘアケアに留まらない「心を整える美容習慣」を提案します。株式会社Brandwarpは、公式流通パートナーとして、日本の消費者のニーズに合わせた製品供給と情報発信を行い、ブランドの新たなチャプターをサポートしてまいります。
【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】
株式会社Brandwarp PR Team
広報担当：Jay Lee（ジェイ・リー）
電話番号：+82-10-8578-7964
メールアドレス：ceo@starterclub.kr
公式ショップURL: https://www.qoo10.jp/shop/JUL7ME_OFFICIAL
配信元企業：株式会社ブランドワープ
