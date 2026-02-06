【2026年最新】バレンタインでチョコ以外に何をあげればいい？男性がもらって嬉しいものをアンケート調査

モードメディア・ジャパン株式会社

モードメディア・ジャパン株式会社が運営するオトナ女子向け最新トレンドメディア「GLAM（グラム）」（https://www.glam.jp/）は、バレンタインギフトに関する意識や傾向を把握するため、20～40代の男性を対象に、「バレンタインにチョコ以外のプレゼントをもらうなら何が嬉しいか」に関するアンケート調査を実施しました。

【調査概要】

調査タイトル： バレンタインで「チョコ以外」にもらって嬉しいものに関する意識調査

調査対象：20～40代の男性

有効回答数： 200名

アンケート実施期間：2026年1月28日～2026年1月29日

【引用に関する注意事項】

以下の内容やグラフを引用する際は、以下のとおりご対応ください

・引用元として「GLAM」と明記すること

・「GLAM」の関連記事（https://www.glam.jp/post-324034/）へのリンクを設置すること

【調査結果】

1.あなたの年代を教えてください。

20代 17％（34名）

30代 43％（86名）

40代 40％（80名）

回答者の年代は30代・40代が中心となり、バレンタインギフトを「もらう側」としての経験が豊富な層の声が多く集まりました。

2.本命（彼女・妻・気になる人）から、「チョコ以外」のプレゼントをもらうとしたら、何が一番嬉しいですか？

【アンケート結果：本命からもらって嬉しいもの】

ファッション小物（マフラー・手袋・下着・靴下など） 24％（48名）

お酒（ビール・ワイン・ウイスキーなど） 22％（43名）

手料理 12％（24名）

チョコ以外のお菓子 11％（22名）

ビジネス小物（ネクタイ・ボールペン・名刺入れなど） 10％（20名）

ガジェット・家電（イヤホン・スマホ関連など） 7％（14名）

体験ギフト（旅行・食事券・サウナなど） 7％（13名）

美容・リラックスグッズ（スキンケア・入浴剤・マッサージ機など） 6％（11名）

その他 3％（5名）

本命（彼女・妻・気になる人）から「チョコ以外」のプレゼントとして最も多かったのは「ファッション小物」で24％となりました。次いで「お酒」が22％、「手料理」が12％と続いています。

実用性がありつつ、相手が自分のことを考えて選んでくれたと感じられる点が、評価されていると考えられます。

一方で、本命からもらって「正直いらない」「困る」と感じるチョコ以外のプレゼントについても聞きました。

3．逆に、本命からもらって「これはちょっと困る…」「正直いらない」と思うチョコ以外のプレゼントはありますか？

【アンケート結果：正直もらって困る・あまり嬉しくないもの】

自分の趣味に合わないアクセサリー・服 24％（47名）

高価すぎるブランド品（お返しが怖い） 20％（39名）

お花（花束） 20％（39名）

手作りの工芸品・手芸品 12％（24名）

特になし 12％（23名）

現金・金券（味気ない） 10％（19名）

ペアグッズ（ペアルックなど） 4％（8名）

その他 1％（1名）

最も多かったのは「自分の趣味に合わないアクセサリー・服」で24％となりました。次いで「高価すぎるブランド品」や「お花」がいずれも20％と続いています。

好みのズレや、お返し・気遣いの負担を感じてしまうプレゼントは、本命であっても戸惑いにつながりやすい傾向がうかがえます。

4．（義理・友人向け）職場の女性や女友達から貰うなら、何が一番気が利いていると思いますか？

おつまみ・スナック・お菓子 29％（57名）

コーヒー・紅茶などのドリップパック 25％（49名）

ギフトカード（スタバカードなど少額のもの） 15％（30名）

ホットアイマスクなどの癒やし消耗品 12％（24名）

何もいらない 12％（24名）

お酒（缶ビール1本など） 8％（16名）

最も多かったのは「おつまみ・スナック・お菓子」で29％となりました。次いで「コーヒー・紅茶などのドリップパック」が25％、「ギフトカード」が15％と続いています。

後に残らず、相手に気を遣わせない“消えもの”や少額ギフトが、義理・友人向けでは好まれる傾向が見られました。

【まとめ】

本調査結果から、バレンタインにおける「チョコ以外ギフト」は、相手との関係性によって適した選択が大きく異なることが分かりました。

本命向けには、実用性がありつつも「自分のことを考えて選んでくれた」と感じられるギフトが支持される一方で、義理・友人向けでは、後に残らず気を遣わせない消耗品や少額ギフトが好まれる傾向が見られます。

ギフト選びにおいては、価格や特別感だけでなく、相手との距離感を意識することが重要であるといえるでしょう。

より詳細な内容はこちらからご確認ください。 https://www.glam.jp/post-324034/

モードメディア・ジャパン株式会社とは

モードメディア・ジャパン株式会社はデジタルプラットフォームを軸に企業の多様な課題に応えるソリューションを提供しています。2008年の設立以来、米国シリコンバレーの技術を取り入れ、日本でいち早くアドネットワーク事業を展開。現在はデジタルコンサルティング、自社WEBメディア「GLAM」「tend」の運営、ディスティネーションマーケティングなどを通じ企業のマーケティング活動の最適化と成長に貢献しています。

運営メディア

・オトナ女子向け最新トレンドメディア「GLAM」

毎日を、自分らしく生きる女性に、1日 1GLAM をコンセプトに

ファッション、ビューティ、ライフスタイル、トラベルなど多様な ジャンルの最新トレンド情報を発信。GLAMを通じて女性の知的好奇心や感性、ライフスタイル が豊かになり、もっと魅力溢れる毎日になることを目指しています。「https://www.glam.jp/」

・ tend（テンド） 「あなたの好きが、ここで深まる。」

tend（テンド）は、「trend＋Send＝話題を届ける」をコンセプトに、SNSで話題のネタやエンタメ・カルチャーを“自分らしく深める”ための共感メディア 「https://www.tend.jp/」

会社概要

会社名：モードメディア・ジャパン株式会社

創立：2008年6月30日

代表取締役：秋葉 祐輔

所在地：東京本社 〒103-0024 東京都中央区日本橋小舟町3-2 リブラビル5階

電話番号：03-6402-5150

URL：https://www.modemediacorp.jp/

事業内容：広告配信事業、メディア事業、デジタル広告のソリューション事業、デジタルコンテンツ制作事業、デジタル動画制作事業、インバウンド・アウトバウンド事業