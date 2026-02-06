スポーツ専用から日常ケアへ：CAGR6.3%で成長する摩擦防止クリーム市場の最新動向
市場特性と製品の多様化
摩擦防止クリームは、スポーツやアウトドアを中心とした利用に加え、日常生活においてもニーズが拡大している製品である。長時間の歩行やランニング、衣類との接触による肌の擦れを防止することができるため、年齢や性別を問わず幅広いユーザー層が存在する。従来は自転車競技など専門的な用途に限定される傾向があったが、最近では一般消費者にも認知が広がり、製品の機能や使用感に対するこだわりも多様化してきた。香り、テクスチャー、成分のナチュラル志向など、パーソナルケア市場との融合も進んでいる。
市場動向と消費者行動の変化
摩擦防止クリーム市場は、健康志向やセルフケア意識の高まりとともに拡大傾向にある。特に都市部では、ランニングやフィットネスがライフスタイルの一部として定着しつつあり、それに伴って摩擦や肌トラブルを未然に防ぐ製品への関心が高まっている。また、近年ではSNSや口コミサイトでの評価が購入意思決定に大きく影響を与えるため、成分の安全性や環境配慮、動物実験フリーなどの付加価値も競争要素となっている。ブランドイメージや使用感のレビューが購買行動を左右する傾向が強まっている。
成長を支える市場ドライバー
この業界の成長を後押ししている主な要因は、ライフスタイルの多様化とともに増加する摩擦による肌トラブルの予防需要である。加えて、登山・マラソン・自転車などのスポーツ愛好者の拡大、旅行者やアウトドア愛好家などの需要も安定的である。さらに、ジェンダーフリー製品の登場や敏感肌向け処方の拡充など、新しい市場ニーズへの適応が進んでおり、従来のスポーツ領域を超えて一般化・日常化してきたことが、市場の持続的成長を支える基盤となっている。
LP Information調査チームの最新レポートである「世界摩擦防止クリーム市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/113757/anti-chafing-cream）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが6.3%で、2031年までにグローバル摩擦防止クリーム市場規模は10.66億米ドルに達すると予測されている。
図. 摩擦防止クリーム世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341088/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341088/images/bodyimage2】
図. 世界の摩擦防止クリーム市場におけるトップ10企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、摩擦防止クリームの世界的な主要製造業者には、Unilever、Beiersdorf、L'Oréalなどが含まれている。2024年、世界のトップ3企業は売上の観点から約57.0%の市場シェアを持っていた。
ブランド差別化による競争優位の確立
摩擦防止クリーム市場において、製品の差別化は企業の競争優位を築く重要な戦略となる。特に、成分の安全性や使用後の肌感触、持続性などはリピート率に直結するため、技術力や開発力が問われる。自社ブランドの世界観を打ち出し、ライフスタイルに寄り添うストーリーテリングを展開することで、ユーザーの共感を得ることが可能である。また、販路においても、スポーツショップやドラッグストアだけでなく、オンラインチャネルを活用したダイレクトマーケティングが鍵となる。特定の用途だけでなく、日常ケアや予防医療的な視点での商品訴求が効果的である。
