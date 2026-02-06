LINE自動化ツール「Lメッセージ」導入数14万件を突破
株式会社ミショナ（本社:福岡県福岡市、代表:鈴木隆宏）が開発・提供しているLINE公式アカウント拡張ツール「L Message（エルメッセージ）」の導入数が、2026年1月12日（月）に14万件を突破いたしました。
本サービスは初期費用0円で始められ、LINE公式アカウントを活用した顧客コミュニケーションの自動化や売上向上に貢献することから多くの企業や店舗に評価されています。
L Message（エルメッセージ）が支持される理由
L Message（エルメッセージ）が多くの事業者に選ばれている理由の一つは、初期費用0円かつ契約期間の縛りがなく、必要なタイミングで気軽に始められる点です。
人手不足や対応工数の課題が見えやすくなる中で、LINE上で顧客対応から予約管理、決済までをまとめて扱える利便性が、業務効率化につながると評価されています。
また、体操教室や学習塾などの地域密着型ビジネスから、オンラインで提供するサービスまで、業種を問わず幅広い活用が可能。業務内容に合わせ運用を組み立てられるため、無理なく自動化を取り入れられます。
24時間の自動対応により、対応漏れの防止や顧客満足度の向上にもつながり、登録14万件突破の後押しになっています。
L Message（エルメッセージ）とは
L Message（エルメッセージ）は、LINE公式アカウントの機能を拡張し、顧客とのコミュニケーションを自動化するシステムです。
「自動応答」「メッセージ配信」「予約管理」「フォーム作成」「決済連携」などの機能により、事業者の業務負担を軽減しながら顧客満足度の向上に貢献します。
▼料金プラン
フリープラン：月額0円
スタンダードプラン：月額10,780円（税込）
プロプラン：月額33,000円（税込）
※全プラン共通で初期費用0円、契約期間の縛りなし
▼主な導入効果
LINE対応の自動化による業務時間の削減
24時間対応による顧客満足度向上
予約管理の効率化によるミスの減少
一人ひとりに合わせた情報発信によるリピート率向上
データ分析に基づく効果的な販促活動の実現
L Message（エルメッセージ）の導入事例
株式会社ミショナのL Message（エルメッセージ）は、さまざまな業種・業態の事業者に導入され、成果を上げています。
以下に具体的な事例をご紹介します。
1）体操教室 Little Stars Academy（リトルスターアカデミー）様
▼導入前の課題
運営体制変更に伴う新規集客の強化
顧客獲得単価（CPA：新規顧客1人を獲得するのにかかったコスト）の高騰
予約や事前決済の業務効率化
▼L Message（エルメッセージ）で解決
LINE友だち追加広告とステップ配信（あらかじめ作成したメッセージをスケジュールに合わせて自動送信する機能）により申込率・来店率の向上
タグ機能を活用した最適なフォローアップ
カレンダー予約機能と決済機能で予約から支払いまで自動化
▼成果 初回来店のCPAが約8,000～10,000円から4,000円台へと約半分に改善し、申込率・来店率も向上しました。教室運営に集中できる環境が整い、業務負担の軽減につながっています。
▼導入事例の詳細はこちら
https://lme.jp/manual/https-lme-jp-manual-interview-littlestarsacademy/
2）学習塾 個太郎塾 佐久平教室様
▼導入前の課題
体験授業が入塾につながらない
見込み顧客との継続的な接点づくり
