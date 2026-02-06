「あのキュウリ」が関節の定番成分を超える！？1日わずか20mgで関節をサポートする次世代素材、ついに本格日本上陸。～ 独自の米国特許成分「ido-BR1」が、これまでの関節ケアの常識を覆す ～

AL-FOODS株式会社

AL-FOODS株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：吉村 亮太）は、身近な野菜である「キュウリ」から抽出された、極めて高い機能性を持つ新原料「キュウリ抽出物」の日本国内における本格販売を開始いたしました。誰もが知る「キュウリ」に含まれる希少成分が、既存の主要素材（グルコサミン等）と比較して、わずか100分の1以下の摂取量で同等以上の関節ケア効果を示すことが判明。さらに「睡眠の質」や「メンタル」への新エビデンスも追加され、健康食品業界に衝撃を与えています。

■ 背景：身近な野菜に隠されていた「3000年の知恵」と「科学の発見」

キュウリは紀元前3000年頃にインドで栽培が始まったとされ、伝統的な民間療法では古くから炎症を鎮める目的で利用されてきました。 イギリスのイミノシュガー研究の世界的権威であるロバート・J・ナッシュ博士は、この伝承に着目。

膨大な品種をスクリーニングした結果、インド産の選抜されたガーキン品種にのみ、驚異的な抗炎症作用を持つイミノシュガーアミノ酸「ido-BR1」が高含有されていることを突き止めました。

■ 業界を震撼させる「3つのパラダイムシフト」

1. 【成分の希少性】 特定の「ガーキン(小型キュウリ)」にしか存在しない特許成分

本原料の核となるのは、米国特許（US 9,326,977）を取得した「抗炎症化合物」であるido-BR1です。この成分は一般的な食用のキュウリにはほとんど含まれず、厳選されたインド産ガーキンから独自製法で抽出・標準化されています。 ido-BR1は、炎症の根本スイッチである「NF-κB」の活性化を強力にブロックし、軟骨の分解を防ぐ「マトリクス保護作用」を発揮します。

2. 【効率のインパクト】 グルコサミン+コンドロイチンの1/135の量で、同等以上の効果

GCとキュウリ抽出物の比較(ヒト臨床試験)

本原料の1日推奨摂取量は、わずか20mgです。180日間にわたる臨床試験において、1日2,700mgもの大量摂取を必要とするグルコサミン・コンドロイチン（GC）群と比較した結果、本原料20mg群はWOMACスコア（痛み・こわばり・身体機能）においてGC群を大きく上回る改善率を記録しました。 「1/135の摂取量で、より高いパフォーマンス」を実現するこの高効率設計は、製品の小型化や、ドリンク・ゼリー等への容易な配合を可能にします。(参考：Nash et al., 2018)

3. 【多機能の衝撃】 睡眠成分「メラトニン」が142倍に増加

メラトニン代謝物(ヒト臨床試験結果)

関節への効果に留まらず、最新の臨床試験では現代人のQOLを支える驚くべきデータが示されました。

抗炎症作用は関節への効果だけではなく、慢性的な脳の炎症を緩和することで睡眠の質改善や手指の器用さを向上させることが示唆されています。（参考：Lloyd AJ ほか（2025）)

客観的睡眠指標： 摂取12週間で、尿中メラトニン濃度が摂取前と比較して約142倍という劇的な増加を記録（プラセボ群は検出限界以下）。

ストレス緩和： ストレス指標（PSS）において47.39%以上の劇的なスコア改善を達成 。

手指の巧緻性：指先の器用さが有意に向上し、アクティブな生活をサポート 。

■ 商品開発を革新する「圧倒的な扱いやすさ」

キュウリ抽出物は食品開発者の救いにも！？

「20mgでいい」という特徴は、販売会社の商品開発に革命をもたらします。

粒の極小化：1日1粒の小さな錠剤で、最高レベルの機能性を実現。

自由な配合：既存のマルチビタミンやプロテインに「プラスα」で簡単に追加。

優れた安定性：水溶性が高く、加熱やpHの変化にも強いため、ドリンクやゼリー、グミなど、サプリメント以外の形態にも容易に展開可能です。

■ キュウリ抽出物の機能開発・深化

AL-FOODS(株)では、このキュウリ抽出物の素晴らしい抗炎症作用によるヘルスベネフィットが日本人でも再現できるか確認すべく、臨床試験を実施しております。結果につきましては、今春めどに査読付論文で情報公開。2026年内に機能性表示食品対応化を予定しております。

■ 開発者メッセージ

「キュウリという、日本人にとって最も親しみ深い野菜の一つに、これほどまでのパワーが隠されていたことは、私たちにとっても驚きでした。低用量で多機能、そして植物由来という安心感。

この『キュウリの力』が、日本の、そして世界の関節ケア市場にパラダイムシフトを起こすと確信しています。(AL-FOODS株式会社 ヘルスケア事業部 部長 向井勇樹)」

■ AL-FOODS株式会社について

- 会社名 ： AL-FOODS株式会社- 所在地 ： 東京都港区三田3-2-12 ウィンコーポ三田102号室- 代表者 ： 代表取締役 吉村 亮太- 事業内容 ： 健康食品及びサプリメントの企画、製造、販売など- Webサイト： https://al-foods.com/- 企業パンフレット：https://al-foods.com/wp-content/uploads/2026/02/brochure_alfoods20260206_compressed.pdf