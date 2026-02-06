VPJ、DAMソリューション「CIERTO」が「ITreview Grid Award 2026 Winter」で最高位の「Leader」を受賞
株式会社ビジュアル・プロセッシング・ジャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役：三村 博明、以下 VPJ）は、アイティクラウド株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長兼CEO：黒野 源太）が運営するビジネス向けIT製品・クラウドサービスのレビュープラットフォーム「ITreview」が発表する「ITreview Grid Award 2026 Winter」において、DAM（デジタルアセット管理）部門で最高位の「Leader」に選出されたことをお知らせいたします。
本アワードは、ITreviewに投稿されたレビューをもとにユーザーに支持された製品を表彰するものです。今回の「2026 Winter」は、2025年12月までに掲載されたレビューの集計結果をもとに発表されています。VPJは本受賞を励みに、今後もCIERTOの機能強化および導入・運用支援体制のさらなる充実を通じて、企業のコンテンツ活用とブランドガバナンスの強化に貢献してまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341035/images/bodyimage1】
■「ITreview Grid Award」 について
「ITreview Grid Award」は、ITreviewに投稿されたレビューをもとに四半期ごとにユーザーに支持された製品を表彰するアワードです。受賞区分のひとつである「Leader」は、ユーザーから高い評価を獲得し、市場において支持されている製品の証として位置づけられています。
■DAM | PIM ソリューション「CIERTO」について
CIERTOは、デジタル素材と商品情報の分散管理を解消し、各種コンテンツの制作・管理・配信を効率化するDAM（デジタルアセット管理）・PIM（商品情報管理）ソリューションです。画像・動画・デザインデータなどのデジタルアセットと、商品スペックや説明文などの情報を一元管理し、必要なデータを探す手間や重複管理を削減します。
さらに、Webサイト・EC・カタログ・SNSなど媒体ごとに形式の異なるコンテンツも、ワンソースで整合性を保ちながら展開できるため、更新スピードの向上と表記ゆれ・出し間違いの防止、ブランド表現の統一に貢献します。
■「CIERTO」へのお客様からの評価
本受賞は、ITreviewに投稿されたユーザーの評価をもとに選出されるものです。CIERTOには、機能面（素材・商品情報の一元管理、検索性、権限管理など）に加え、導入・運用時のサポートや支援体制に関する評価を含む、さまざまな声がレビューが寄せられています。CIERTOに対するレビューの一覧および評価の詳細は、以下のページをご参照ください。
＜CIERTOレビューの詳細はこちら＞
URL：https://www.itreview.jp/products/cierto/reviews
＜CIERTOの受賞カテゴリー＞
DAM（デジタルアセット管理）
URL：https://www.itreview.jp/categories/dam
■今後の展望
VPJは今回の受賞を通じて得られたお客様の声を真摯に受け止め、CIERTOのさらなる使いやすさ向上、運用定着に向けた支援体制の拡充を進めてまいります。今後も、企業が保有するデジタル資産の価値を最大化し、制作・販促業務の生産性向上とブランド統制を両立できる環境づくりを支援してまいります。
CIERTO（シェルト）について
「CIERTO」は、デジタルアセットマネジメント（DAM）と商品情報管理（PIM）を統合した国内唯一のDXソリューションです。DAMは画像や動画そしてグラフィックス等のデジタルアセットの情報管理を行い、各種媒体・コンテンツの制作そして配信を支援します。一方PIMは商品情報を管理する事により、ECやWebそしてカタログ等の販促媒体に向けて、商品に関わる詳細な情報と、商品写真や動画をDAMとの連携によりシームレスに配信します。この様にDAMとPIMを統合した「CIERTO」の基本的な概念は、情報の一元管理とフォーマットの異なる媒体に向けたワンソースマルチメディアとマルチチャネル配信よる生産性の向上とブランディングの統一を実現する事です。「CIERTO」は日本国内における実績と先進性を評価され、総務省が支援する「ASPICクラウドアワード」において2019年に総合グランプリ、2024年には「CIERTO PIM」が準グランプリを受賞しています。現在「CIERTO」は、業種や業界を問わず、事業活動において媒体・コンテンツを活用する多くの企業のDX推進を支援する革新的なソリューションとして、幅広く導入されています。画像認識・自然言語処理などを活用した最先端AI機能をはじめ、クラウドストレージ連携、オンラインコミュニケーションなど最新技術をいち早く取り入れ、進化し続けるDXソリューションです。