オンキヨー株式会社 「ホ。BEER」第３弾発売のお知らせ - “Matured by Onkyo”新商品 -
オンキヨー株式会社（所在地：大阪市中央区、代表取締役社長：大朏 宗徳、以下「当社」といいます。）は、音響機器事業で培ってきた音に関する技術・ノウハウを食品分野などに展開し、音響加振による新たな価値創造の取り組みを進めています。
2025年7月および9月には、当社、三谷商事株式会社（所在地：京都市伏見区、代表取締役社長：三谷 浩太郎）、52’s brewingを運営する有限会社B.COMPANY（所在地：京都市右京区、代表者：高木 勝久）および京都のアイドルグループ「きのホ。」とのコラボレーションにより、当社の加振技術を用いてきのホ。の楽曲で熟成させたクラフトビール「ホ。BEER」が発売されました。
このたび、同コラボレーションの第３弾となる新商品「ホ。BEER」が2026年2月から発売されます。本商品には、当社技術の証である”Matured by Onkyo”が付与されています。
発売は、2026年2月21日（土）・22日（日）に京都KBSホールで開催されるイベント「ホ。フェス2026」、同イベント前日2月20日（金）の「ホ。フェス2026前日祭」を皮切りに、三谷商事株式会社のオンラインショップおよび関連飲食店舗にて予定されています。（チケットは発売中。売り切れの際はご容赦ください。）
本商品は、タンクに取り付けられた装置（加振器）から、きのホ。の楽曲「そして今日」をお酒に”聴かせる”ことで熟成されています。ぜひ楽曲とともにお楽しみください。「そして今日」は、各種音楽配信サービスにて配信中です。
【新商品概要】
ホ。BEER（第３弾）
音楽振動により味わいがまろやかとなり、
本商品でしか味わえない特別なビールに仕上がりました。
品目：発泡酒（麦芽比率50％以上）
原材料名：大麦麦芽（ドイツ製造）、小麦麦芽、小麦、ホップ/カラギナン
内容量： 350ml
アルコール度数： 4度
製造元：有限会社B.COMPANY（52’s brewing）
販売元：三谷商事株式会社
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340907/images/bodyimage1】
【きのホ。LIVE情報】
ホ。フェス2026
開演日時：2026年2月21日（土） 開場：10:15 / 開演：11:00
2026年2月22日（日） 開場：10:15 / 開演：11:00
会場：京都KBSホール / 京都市上京区烏丸上長者町600-1
ホ。フェス2026前日祭
日時：2026年2月20日（金） 18:00～21:15
詳細はきのホ。HPをご確認ください。
https://kinopo.jp/schedule/?l_month=02&l_year=2026
【きのホ。について】
株式会社古都レコードに所属する京都のアイドルグループ
プロフィールはこちらをご覧ください。 https://kinopo.jp/profile/
X（旧Twitter） https://x.com/kinopo_idol
【52’s brewingについて】
52’s brewing インスタグラム https://www.instagram.com/52_brewing_exploration_kyoto/ より抜粋
52歳のオヤジが残りの人生賭けて新たな挑戦します！僕のビールと色んなカテゴリーの方達とコラボレーションする事が目標です。
京都西院を楽しい街にする事にお役に立てれば本望です
【三谷商事株式会社】
通販サイトはこちらをご確認下さい。 https://mitanifoods.stores.jp/
■音響加振に関する研究開発について
当社は、物理的な正しさに基づく再生純度の追求、および感性評価を技術に落とし込むオーディオ設計を原点に、音の持つ自然の力を発酵・熟成などの食品工程へ応用しています。対象・環境に合わせた最適な音楽加振により、酵母の振る舞い・香味成分の生成を好適化し、素材のポテンシャルを最大限に引き出す取り組みを”Matured by Onkyo”として掲げ、今後も研究開発を行ってまいります。
2025年7月および9月には、当社、三谷商事株式会社（所在地：京都市伏見区、代表取締役社長：三谷 浩太郎）、52’s brewingを運営する有限会社B.COMPANY（所在地：京都市右京区、代表者：高木 勝久）および京都のアイドルグループ「きのホ。」とのコラボレーションにより、当社の加振技術を用いてきのホ。の楽曲で熟成させたクラフトビール「ホ。BEER」が発売されました。
このたび、同コラボレーションの第３弾となる新商品「ホ。BEER」が2026年2月から発売されます。本商品には、当社技術の証である”Matured by Onkyo”が付与されています。
発売は、2026年2月21日（土）・22日（日）に京都KBSホールで開催されるイベント「ホ。フェス2026」、同イベント前日2月20日（金）の「ホ。フェス2026前日祭」を皮切りに、三谷商事株式会社のオンラインショップおよび関連飲食店舗にて予定されています。（チケットは発売中。売り切れの際はご容赦ください。）
本商品は、タンクに取り付けられた装置（加振器）から、きのホ。の楽曲「そして今日」をお酒に”聴かせる”ことで熟成されています。ぜひ楽曲とともにお楽しみください。「そして今日」は、各種音楽配信サービスにて配信中です。
【新商品概要】
ホ。BEER（第３弾）
音楽振動により味わいがまろやかとなり、
本商品でしか味わえない特別なビールに仕上がりました。
品目：発泡酒（麦芽比率50％以上）
原材料名：大麦麦芽（ドイツ製造）、小麦麦芽、小麦、ホップ/カラギナン
内容量： 350ml
アルコール度数： 4度
製造元：有限会社B.COMPANY（52’s brewing）
販売元：三谷商事株式会社
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340907/images/bodyimage1】
【きのホ。LIVE情報】
ホ。フェス2026
開演日時：2026年2月21日（土） 開場：10:15 / 開演：11:00
2026年2月22日（日） 開場：10:15 / 開演：11:00
会場：京都KBSホール / 京都市上京区烏丸上長者町600-1
ホ。フェス2026前日祭
日時：2026年2月20日（金） 18:00～21:15
詳細はきのホ。HPをご確認ください。
https://kinopo.jp/schedule/?l_month=02&l_year=2026
【きのホ。について】
株式会社古都レコードに所属する京都のアイドルグループ
プロフィールはこちらをご覧ください。 https://kinopo.jp/profile/
X（旧Twitter） https://x.com/kinopo_idol
【52’s brewingについて】
52’s brewing インスタグラム https://www.instagram.com/52_brewing_exploration_kyoto/ より抜粋
52歳のオヤジが残りの人生賭けて新たな挑戦します！僕のビールと色んなカテゴリーの方達とコラボレーションする事が目標です。
京都西院を楽しい街にする事にお役に立てれば本望です
【三谷商事株式会社】
通販サイトはこちらをご確認下さい。 https://mitanifoods.stores.jp/
■音響加振に関する研究開発について
当社は、物理的な正しさに基づく再生純度の追求、および感性評価を技術に落とし込むオーディオ設計を原点に、音の持つ自然の力を発酵・熟成などの食品工程へ応用しています。対象・環境に合わせた最適な音楽加振により、酵母の振る舞い・香味成分の生成を好適化し、素材のポテンシャルを最大限に引き出す取り組みを”Matured by Onkyo”として掲げ、今後も研究開発を行ってまいります。