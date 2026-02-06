【特許AIエージェント最新事例】人の動きを学ぶヒューマノイドの学習時間短縮に向けた制御技術の特許検討をMyTokkyo.Aiで支援

リーガルテック株式会社

リーガルテック株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：平井智之）は、人間と同様の身体構造を持ち、人の動作を再現するロボットであるヒューマノイドの模倣学習効率化技術に関する特許検討において、同社が提供する特許支援AIプラットフォーム「MyTokkyo.Ai」が活用されたことを発表する。本事例では、人間の動作を学習させる過程において、膨大なモーションデータ処理の非効率により訓練期間が長期化していた課題に対し、学習時間短縮を目的とした制御・学習方式について、特許化可能な発明要素の抽出および発明提案書の整理を行った。

導入背景

ヒューマノイドロボットは、製造現場やサービス分野、研究用途など幅広い領域での活用が期待されており、人間の動作を高精度に再現するための模倣学習技術が重要となっている。一方で、関節数が多く自由度の高いヒューマノイドでは、学習対象となるモーションデータが膨大となり、データ処理や学習に要する時間が増大するという課題が顕在化していた。

当該ロボット開発企業では、学習時間の短縮と動作再現精度の向上を両立する新たな学習アルゴリズムの研究開発を進めていたが、その技術構想をどのように発明として整理し、既存の模倣学習技術との差分を明確化するかが知財面での検討課題となっていた。

MyTokkyo.Aiの採用理由

AIの調査計画が可視化できます発明提案書の構成を考えます発明提案書を作成しました

こうした状況を受け、研究開発段階の構想を効率的に特許検討へ落とし込む手段として、特許実務に特化したAIエージェントを備えるMyTokkyo.Aiが採用された。

MyTokkyo.Aiは、アルゴリズム構想や学習フローをまとめた技術資料を入力することで、AIが内容を解析し、「課題」「解決手段」「技術的効果」という特許出願に必要な要素へ自動的に整理できる。また、ロボット制御や機械学習分野の先行技術を参照しながら検討を進められるため、発明の着眼点や新規性を短時間で整理できる点が評価された。

活用状況と効果

本事例では、MyTokkyo.Aiを活用することで、以下の発明要素が体系的に整理された。

・課題

多様かつ高次元なモーションデータを一括で学習する従来手法では、学習効率が低下し、ヒューマノイドの訓練時間が長期化する点。

・解決手段

人間の動作を構成要素ごとに細分化し、それぞれの動作単位に対して局所的な強化学習を行う分割学習方式を導入することで、学習プロセス全体を効率化するアルゴリズム。

・技術的効果

学習時間を約40％短縮するとともに、動作ごとの最適化により、ヒューマノイドの動作再現精度を高める効果。

これらの内容を発明提案書として整理することで、研究開発構想を特許出願を見据えた具体的な技術表現へと落とし込むことが可能となり、知財検討に要する負担の軽減につながった。

今後の展望

ヒューマノイド分野では、動作の高度化に伴い、学習効率やデータ処理手法が競争力を左右する重要な要素となっている。MyTokkyo.Aiを活用することで、こうした先端的な学習アルゴリズムに関する構想についても、発明要素の可視化と特許検討を効率的に進めることが可能となる。

リーガルテック株式会社は今後も、ロボット・AI分野をはじめとする先端技術領域において、企業の研究開発活動を知財面から支援する特許AIエージェントとして、発明創出と知財戦略の高度化に貢献していく。

製品ページ：https://www.tokkyo.ai/pvt/

お問合せ：https://form.legaltech.co.jp/aos/tokkyo-ai/input/

アップデート情報：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000388.000042056.html

会社概要

会社名：リーガルテック株式会社

設立：2021年3月

資本金：3億7,900万円（資本準備金含む）

代表取締役社長：平井 智之

所在地：東京都港区虎ノ門5-13-1 虎ノ門40MTビル4F

URL：https://www.legaltech.co.jp/

事業概要：特許調査・発明抽出プラットフォーム「MyTokkyo.Ai」、自社専用AIプラットフォーム「AI IPGenius」、共同開発支援プラットフォーム「リーガルテックVDR」の開発・提供