映像監視用ストレージシステムの世界市場規模：最新トレンド、成長要因、今後動向2026-2032
2026年2月6日、QYResearch株式会社（所在地：東京都中央区）は、「映像監視用ストレージシステム―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」に関する最新の調査レポートを発表しました。本レポートは、映像監視用ストレージシステム市場における全体の市場規模、地域別・国別の成長傾向、製品タイプや用途ごとのセグメント分析を網羅しています。
本調査では、世界の映像監視用ストレージシステム市場における主要プレイヤーの市場シェア、ランキング、戦略動向を詳しく分析することで、業界関係者の戦略的意思決定をサポートします。さらに、定量的な市場データに加えて、競争環境や規制動向、技術革新が市場に与える影響についての定性的考察も含まれており、企業の中長期的な成長戦略の策定に有用な情報を提供しています。
【レポートと無料サンプルはこちらで入手可能】
https://www.qyresearch.co.jp/reports/1662271/video-surveillance-storage-system
1.映像監視用ストレージシステム製品紹介
映像監視用ストレージシステムは、防犯・監視カメラから取得される大量の映像データを長時間保存・管理するための専用記録システムである。高容量化、連続書き込み性能、冗長構成を備え、データの信頼性と検索性を確保する。スマートシティ、交通管理、商業施設、公共インフラ分野で重要な役割を果たす。
2.映像監視用ストレージシステム市場の成長見通し
本調査では、2032年に世界の映像監視用ストレージシステム市場が約115230百万米ドルに達すると予測しています。この成長は、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）17.3%で進むと見込まれており、2025年の市場規模は約38280百万米ドル、2026年には44240百万米ドルに達する見通しです。
3.映像監視用ストレージシステム市場区分
【製品別】Hardware、 Software & Services
各製品カテゴリにおける市場規模、成長率を分析し、競争力の高い製品や注目される新分野を明確にします。
【用途別】Government and Defense、 Education、 BFSI、 Retail、 Transportation and Logistics、 Utilities、 Healthcare、 Home Security、 Others
用途ごとの市場需要、普及状況、今後の応用可能性を検討し、産業別の成長性と商機を特定します。
【企業別】Dell EMC、 Western Digital、 Hikvision、 Quantum、 Dahua Technology、 Hitachi、 Seagate Technology、 NetApp、 Cisco Systems、 Honeywell、 Bosch、 Motorola Solutions、 Uniview、 Huawei、 Kedacom、 Buffalo Americas
主要プレイヤーの売上高、市場シェア、製品戦略、提携・買収動向などを通じて、競争構造と各社の位置づけを明らかにします。
【地域別】北米、アジア太平洋、ヨーロッパ、ラテンアメリカ、中東・アフリカ
地域ごとの市場規模、成長率、経済状況、規制環境を分析し、グローバル戦略の立案に役立つ地域別の成長要因と課題を提示します。
4.【目次概要】
第1章：映像監視用ストレージシステムの製品特徴や仕様を紹介し、世界市場の規模推移、売上高を包括的に分析します。さらに、市場成長を促進する要因や機会、業界が直面する課題やリスク、そして市場制約についても検討します。（2021年～2032年）
第2章：映像監視用ストレージシステムのトップ企業の売上ランキング（トップ5およびトップ10）を提示し、各社の製造拠点、本社所在地、主力製品、市場シェア、最新の開発動向、M&A事例を詳細に解説します。（2021年～2026年）
