日本初※の「QSC」イベント『キロクル USER SUMMIT 2026』に全国の飲食店、小売店からQSC業務従事者が集結！ 来年の『キロクル USER SUMMIT 2027』の開催決定も発表
店舗DXソリューションを提供する株式会社スマート・ソリューション・テクノロジー（本社：東京都新宿区、代表取締役：出野勝也、以下 SST）は、企業の垣根を越えたQSCをメインテーマとする日本で初めてのイベント『キロクル USER SUMMIT 2026』を2026年2月3日（火）に開催しました。当日は50社を超える企業からQSC業務に従事する方々が参加し、参加者同士が互いの知見・工夫を共有するというイベントの目的を果たすことができました。
また、「キロクル」を導入している全国9,000店舗以上の飲食店・小売店の実例や、事業者同士の生の声を共有することの価値の高さを確信し、『キロクル USER SUMMIT 2027』を来年も開催することを同イベント内で発表しました。SSTは今後も、現場の声に耳を傾け、次の社会の「あたりまえ」となるソリューションづくりを目指してまいります。
*（注）SST調べ
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341055/images/bodyimage1】
＜キロクル USER SUMMIT 2026の主な開催内容と成果＞
?? 株式会社スリーウェルマネジメント 代表取締役 三ツ井創太郎氏による特別講演「なぜSNS集客を強化するほどクレームが増えるのか」～”逆ブランディング"を防ぐQSC経営～ では、「具体的な現場の事例や、評価の仕組みづくりの手法が参考になった」など参加者からの評価が非常に高かった。
?? 業界トップランナー5社によるパネルディスカッション（WATAMI、和民の宅食、Zoff、グルメ杵屋レストラン、大阪王将）では、各担当者による熱い議論が交わされ、QSC業務についてのナマの声を共有する貴重な機会になった。
?? SSTが現在開発中であるキロクルの新機能と、今後の成長ロードマップを発表した。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341055/images/bodyimage2】
＜来場者の声（一部）＞
・「明日から活用できるヒントを、実際の事例から知ることができた。次回も期待しています。」
・「参加してよかった。自社の地区長全員にも聞かせたい内容だった。」
・「同じような問題を抱えている企業の皆様の取り組みを共有いただけたのが特に良かった。」
＜開催概要＞
名称：キロクル USER SUMMIT 2026
日程：2026年2月3日（火）14時～17時15分
場所：ステーションコンファレンス東京（東京駅 / サピアタワー５階ホール501）
主催：株式会社スマート・ソリューション・テクノロジー
【株式会社スマート・ソリューション・テクノロジーについて】
2012年創業。『技術を文化へ』のミッションのもとハード/ソフト/サービス全てを自社で開発。次の社会の「あたりまえ」となるソリューションづくりを目指しています。店舗DXソリューションとして店舗運営業務の効率化に貢献するQSCチェックツール「キロクル(R)」やアプリダウンロード数1,800万超のデジタルショップカードサービス「Zeetle(R) CS」、勤怠管理サービス向けの打刻端末として業界トップレベルのシェアを誇るICカードリーダー「ピットタッチ(R)」シリーズ、独自開発の音波通信技術「TrustSound(R)?」を提供しています。
(＊) 記載の会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。
・キロクル 製品サイト：https://www.sstinc.co.jp/products/kirokuru_qsc.html
・Zeetle CS 製品サイト：https://www.sstinc.co.jp/products/zeetle-cs/
配信元企業：株式会社スマート・ソリューション・テクノロジー
