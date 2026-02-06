TGVレーザー機器の世界市場2026年、グローバル市場規模（ウェハーレベルパッケージ用、パネルレベルパッケージ用）・分析レポートを発表
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「TGVレーザー機器の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、TGVレーザー機器のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場全体の概要
最新の調査によると、世界のTGVレーザー機器市場規模は2024年時点で27.3百万米ドルと評価されています。高精度加工技術への需要拡大を背景に、市場は今後も高い成長を維持し、2031年には56.6百万米ドル規模に拡大すると予測されています。調査期間中の年平均成長率は7.1パーセントと見込まれています。
本レポートでは、米国の関税制度と各国の政策対応を踏まえ、市場競争構造、地域経済の変化、サプライチェーンの安定性への影響についても詳細に分析しています。
________________________________________
製品概要と技術的特性
TGVレーザー機器は、切断、彫刻、微細加工などの高精度用途に用いられるレーザー加工機器です。主な用途は、ガラス基板を貫通する微細孔であるガラス貫通ビアの形成であり、これは半導体分野における電気接続や高密度実装に不可欠な技術です。
本機器は、ガラス材料に対する熱影響を最小限に抑えながら高精度な穴あけを実現できる点が特徴であり、製品の構造強度と機能性を維持するうえで重要な役割を果たします。
________________________________________
穴形成技術と製造プロセス
TGVの穴形成技術では、コスト、加工速度、品質のすべてを高い水準で満たすことが求められます。高速性、高精度、微細ピッチ、平滑な側壁、優れた垂直性、低コストといった要件を同時に満たす必要があります。
従来は、サンドブラスト法、感光性ガラス法、放電加工法、プラズマ加工法、電気化学的方法などが研究されてきましたが、現在はレーザー誘起エッチング法が優位性を示し、実用化が進んでいます。この方法では、レーザーで下穴を形成した後、所定濃度のフッ化水素水溶液中で超音波を用いてエッチングを行い、最終的に所定の孔径を実現します。
________________________________________
用途別および製品別動向
製品タイプ別では、ウエハーレベルパッケージ向け機器が重要な位置を占めており、2031年には市場全体の52.14パーセントに達すると予測されています。用途別では、2024年時点で半導体分野が約60.56パーセントを占め、今後も安定した成長が見込まれています。
従来の半導体や電子分野に加え、自動運転、次世代通信、医療分野、透明表示技術などへの応用拡大が進んでおり、特に表示パネル分野は今後の成長市場として注目されています。
________________________________________
地域別市場動向と競争環境
高精度TGVレーザー機器は、半導体、表示パネル、微小機械システム、先端実装分野において中核的な設備です。国際市場では、LPKF、4JET、EKSPLA、TRUMPF、Philopticsなどが主要メーカーであり、2024年時点で上位5社が約87.21パーセントの市場シェアを占めています。
中国市場においても同様のメーカーが主導的地位を占めていますが、今後は競争が激化すると見込まれています。政策支援やDeer Laserなどの技術革新を背景に、中国は世界で最も成長が速い市場となり、2031年には世界市場に占める比率が大きく上昇すると予測されています。
