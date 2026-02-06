クルーズ予約サイト「ベストワンクルーズ」、コスタセレーナ2026年3・4月出発片道ショートクルーズのご予約受付を本日より開始いたしました
クルーズ予約サイト「ベストワンクルーズ」運営の株式会社ベストワンドットコム（本社：東京都新宿区、代表取締役：野本洋平）は、コスタセレーナ2026年3・4月出発片道ショートクルーズのご予約受付を本日より開始いたしました。
本コースは、大リニューアルを経たイタリア客船「コスタセレーナ」を利用し、全4本（那覇発佐世保着2本、佐世保発那覇着2本）すべてを内側客室限定の片道ショートクルーズです。沖縄と九州を結ぶ航程により、短期間でクルーズ旅行を気軽に楽しめる内容となっています。特に、那覇・沖縄エリアおよび九州在住の方にとっては、出発地・到着地ともにアクセスしやすく、移動の負担が少ない点が大きな魅力です。ショートクルーズならではの参加しやすさから、「クルーズに興味はあるが、まずは短期間で体験してみたい」という方にも最適な商品となっています。ぜひこの機会に、沖縄と九州を結ぶショートクルーズで、気軽にクルーズ旅行の魅力をご体験ください。
＜コース紹介＞
コスタセレーナ号で行く 台湾(基隆)・宮古島 クルーズ4泊5日 -那覇発佐世保着-
出発日：2026年3月30日（月）
https://www.best1cruise.com/B/COS/CO__COS_COSSE_4N_OKA_108279.html
コスタセレーナ号で行く 麗水(韓国)・台湾(基隆)・宮古島 クルーズ6泊7日 -佐世保発那覇着-
出発日：2026年4月3日（金）
https://www.best1cruise.com/B/COS/CO__COS_COSSE_6N_SAP_108280.html
コスタセレーナ号で行く 基隆(台湾)クルーズ 3泊4日 -那覇発佐世保着-
出発日：2026年4月12日（日）
https://www.best1cruise.com/B/COS/CO__COS_COSSE_3N_OKA_108281.html
コスタセレーナ号で行く 鹿児島・台湾(基隆) クルーズ4泊5日 -佐世保発那覇着-
出発日：2026年4月15日（水）
https://www.best1cruise.com/B/COS/CO__COS_COSSE_4N_SAP_108283.html
2026年GWチャータークルーズ特集：https://www.best1cruise.com/user_data/tokusyu/costa_serena.php
船会社紹介ページ：https://www.best1cruise.com/B/COS/
客船紹介ページ：https://www.best1cruise.com/ship/COSSE/
【ベストワンドットコムについて】
ベストワンドットコムは、2005年創業のオンライン旅行会社として、20年以上にわたり旅行業界における事業基盤を構築してまいりました。クルーズ旅行専門サイト「ベストワンクルーズ」を中核に、国内旅行における商品別専門サイトを複数展開し、専門性と効率性を両立したWEB販売モデルを確立しています。
主力事業であるクルーズ分野においては、掲載コース数・情報量ともに日本最大級のクルーズ旅行専門WEBサイト「ベストワンクルーズ」を運営。国内外の主要クルーズ会社の商品を幅広く取り扱い、豊富な在庫情報と専門知識を活かした提案力により、安定的な集客と販売実績を積み重ねております。また、自社による企画・販売力を強みとし、金沢発着チャータークルーズでは2年連続で「クルーズ・オブ・ザ・イヤー」優秀賞を受賞。加えて、コスタクルーズ社より「コスタ・アワード」を受賞するなど、クルーズ会社および業界関係者からも高い評価を獲得しています。
会社名 ：株式会社ベストワンドットコム
本社所在地 ：東京都新宿区富久町16-6西倉LKビル2階
設立 ：2005年9月5日
代表取締役社長：野本 洋平
URL ：https://www.best1cruise.com/
コーポレートサイト：https://www.best1cruise-corp.info/
＜本リリースに関するお問い合わせ先＞
株式会社ベストワンドットコム 担当：国門 （経営企画部）
TEL：03-5312-6247/FAX：03-5312-6248/E-mail：ry-kunikado@best1cruise.com
配信元企業：株式会社ベストワンドットコム
