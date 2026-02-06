レポートオーシャン株式会社プレスリリース : 日本プラスチック包装市場は、イノベーションを原動力に年平均成長率2.47％で拡大し、2035年までに219億米ドル規模に達する見込み
日本プラスチック包装市場は、2025年から2035年までに1,720万米ドルから2,190万米ドルに達すると予測されており、2026年から2035年の予測期間にかけて年平均成長率（CAGR）が2.47％で成長する見込みです。プラスチック包装は、製品が外部環境から受ける影響を最小限に抑えるために使用され、特に食品や飲料、乳製品などの保管に重要な役割を果たします。
市場ダイナミクス
市場を牽引する要因
プラスチック包装は、製品を長期間保存し、品質を保つために欠かせない役割を果たしています。忙しいライフスタイルに合わせた実用的な製品への需要が高まり、フレキシブル包装の使用が増加しています。フレキシブルプラスチック包装は、リジッドプラスチック包装に比べてエネルギーと資源の使用量が少なく、コストを抑えながら製品の保存性を高めるため、市場の成長を後押ししています。
フレキシブル包装は、棚スペースを35％削減しながら、商品の保護機能を維持し、輸送コストを削減するため、多くの業界で需要が急増しています。例えば、フレキシブルプラスチック包装で包んだバナナは、成熟の進行が遅くなり、保存期間が延びます。このような特性により、プラスチック包装は今後も重要な市場を形成するでしょう。
市場の制約
一方で、持続可能な包装の代替品の利用が進む中、プラスチック包装市場には課題も存在します。金属、ガラス、バイオプラスチック、紙などの代替素材は、環境意識の高まりに伴い広く採用されつつあります。これらの代替品は、消費者からの持続可能な包装への需要の増加に応え、プラスチック包装の成長を抑制しています。
企業やブランドは、持続可能性を重視する消費者の嗜好に対応するため、より環境に優しい素材の使用を推進しており、これがプラスチック包装市場の成長を制約しています。
市場機会
革新的なプラスチック包装ソリューションの開発は、市場の成長を加速させる重要な要素です。環境問題への対応として、生分解性ポリマーを使用したフレキシブル包装の開発が進んでいます。これにより、製品の保存性を高めるとともに、製造時のエネルギーと資源の消費を削減し、輸送コストを低減することが可能になります。
さらに、企業は酸素、光、湿気、化学物質に対する耐性を備えた、リサイクル可能で持続可能な包装を提供するために、新しいプラスチック技術を活用しています。例えば、バイオプラスチックやポリプロピレンなど、より環境に優しい素材の開発が進んでおり、これが市場の成長を促進しています。
主要企業のリスト：
● Mondi Plc
● Ampac Holdings LLC
● Bemis Company
● Ukrplastic Corporation
● Amcor Ltd.
● Constantia Flexibles International GmbH
● Wipak Group
● Sealed Air Corporation
● Huhtamaki Oyj
● Sonoco Products Company
市場セグメンテーション
包装タイプ別
2025年、プラスチック包装市場では、リジッドセグメントが収益面で市場を牽引しています。このセグメントは、その美観、堅牢性、そして酸素、湿気、光に対する高いバリア性によって成長を遂げました。特に、リジッド包装が提供する高い耐久性と再利用性が、このセグメントのシェア拡大に寄与しています。
リジッド包装は、特に産業用の中間バルクコンテナやパレットといった製品において、その需要が増加しています。また、リジッドプラスチック包装は、より高い再利用性を持ち、環境への配慮が求められる中で、引き続き注目を集めると予測されています。これらの要因が、日本プラスチック包装市場の成長を牽引し、今後の市場動向に大きな影響を与えるでしょう。
