お花見×アウトドア料理をインドアで。新感覚の「桜・グランピングブッフェ」が3月2日からスタート！春のハレの日を祝う、ラクレットがとろける豪快アウトドア料理と、ビストロフレンチの融合

株式会社ホライズン・ホテルズ

大阪ベイエリアに位置するアーバンリゾートホテル、グランドプリンスホテル大阪ベイ（所在地：大阪市住之江区南港北1-13-11 ホテル支配人：板橋充）は、ブッフェレストラン「The Cafe」（1階）にて、2026年3月2日（月）から2026年5月31日（日）までの約3 か月間限定で、「桜グランピングブッフェ」を開催いたします。

入学や就職など、心躍る「ハレの日」が続く春。天候を気にせず、屋内で贅沢なお花見気分を味わえるよう、桜のディスプレイに囲まれた陽が差し込む開放的な空間で、ワイルドなキャンプ料理とホテルメイドのビストロフレンチが織りなす、新しい食の旅をお届けします。

「桜・グランピングブッフェ」メイン画像

■「桜・グランピングブッフェ」 4つの魅力

１.目の前で完成する、ライブ感あふれるアウトドア料理＆焚火気分で楽しむキャンプデザート

シェフが目の前でスライスするローストビーフに巨大なラクレットチーズを専用ヒーターでとかし、熱々の状態でたっぷりと回しかけます。さらにアウトドアシーンには欠かせないスキレット（厚手の小型鉄フライパン）に盛り付けることで、五感でアウトドアの臨場感を満喫いただけます。

ローストビーフ ラクレットスタイルご提供はスキレットで

デザートコーナーにはキャンプの定番「焼きマシュマロや、素材の甘みを引き出した「リンゴの丸焼き（ポム・ロティ）」が登場。食後までグランピングのワクワク感をお楽しみいただけます。

焼きマシュマロ焼きリンゴアラカルトドリンクでご用意「あわぢビール」２.あわぢビールやワインも豊富にラインナップ

明石海峡大橋の誕生とともに1998年に生まれた淡路島のクラフトビール。一般的なビールとは違い、加熱処理を行わない生きた酵母の味をそのまま味わえることが特徴で島の海の音に包まれながらゆっくり発酵・熟成させます。近年グランピング場が続々とオープンしている淡路島で親しまれているビールをアラカルトドリンクでご用意しました。

３. ハレの日にぴったりな「ビストロフレンチ」メニュー

アウトドア料理に加えてホテルならではの技術を活かしたフレンチメニューも充実。

・コック・オ・ヴァン

鶏肉を赤ワインで煮込んだブルゴーニュ地方の代表的な料理

・ポークの低温ロースト シャルキュティエール風

低温で焼き上げた豚肉にマスタードの酸味がきいたシャルキュティエールソースをかけたフランスの伝統料理。

・ハーブでマリネしたサーモンのオーブン焼き プロヴァンサルソース

フランス南東部のプロヴァンス地方の特色を生かしたトマトベースのソースで味わうサーモンのオーブン焼き。

ビストロフレンチメニューコック・オ・ヴァンポークの低温ロースト シャルキュティエール風ハーブでマリネしたサーモンのオーブン焼き プロヴァンサルソース

４. ３月６日公開：映画『ウィキッド永遠の約束』公開記念コラボレーションメニュー

映画に登場する二人の主人公、エルファバとグリンダそれぞれのキーカラーである、グリーンやピンクをテーマにした食事＆スイーツをご用意しました。平日はスイーツ、土日祝はお料理とスイーツ両方をお楽しみいただけます。

提供内容はホテル公式Webサイトをご確認ください。また、ご来店いただいた方に先着150名様限定で映画のオリジナルポストカードをプレゼントいたします。

『ウィキッド永遠の約束』コラボレーションメニュー

桜グランピングブッフェ概要

【場所】１F ブッフェレストラン The Cafe

【期間・時間】 2026年3月2日(月) ～ 2026年5月31日(日)

ランチ 12:00NOON～2:30P.M.(L.O. 2:00P.M.)

ディナー 5:30P.M.～9:00P.M.( L.O. 8:30P.M.)

※4月中旬にメニューの追加と一部メニューの変更あり。詳細は3月上旬リリース予定。

【提供メニューの一例】

・ウフマヨネーズ / 菜の花とヤリイカのバーニャカウダソース / ハーブでマリネしたサーモンのオーブン焼き プロヴァンサルソース / チキンウィングのフリット ハニーバルサミコソース / コック・オ・ヴァン / ポークの低温ロースト シャルキュティエール風（ディナーのみ） / ローストビーフ ラクレットスタイル / 焼きリンゴ（ポム・ロティ） / 焼きマシュマロ

・映画『ウィキッド永遠の約束』公開記念のコラボレーションメニュー】の詳細はこちら

・コラボレーションメニューの提供期間

2026年3月2日(月)～4月30日(木)

https://www.princehotels.co.jp/osakabay/plan/the_cafe/wicked_collaboration2026/

【料金】

ランチ 平日 おとな\4,200 こども\2,100 /土日祝 おとな\5,200 こども\2,600

ディナー 平日 おとな\5,400 ことも\2,700 / 土日祝 おとな\6,400 こども\3,200

フリーフローオプション：

アルコール飲料込み（ビール、ワイン、ソフトドリンクなど）\2,600 ソフトドリンクのみ \800

※こども：6～12才 ※アラカルトドリンクのご用意もございます。

【詳細・ご予約】 ホテル公式Webサイトより

https://www.princehotels.co.jp/osakabay/plan/the_cafe/sakura-glamping-buffet

【お問合せ】TEL: 06-6612-1234(ホテル代表)

※写真はイメージです。※料金には消費税・サービス料13％が含まれております。※仕入れの状況により、メニュー・食材に変更がある場合がございます。

※当社のレストラン、宴会場等における食物アレルギー対応につきましては、8品目（えび・かに・くるみ・小麦・そば・卵・乳・落花生）のみとさせていただきます。

8品目の対応をご希望のお客さまは事前にお申し出ください。

グランドプリンスホテル大阪ベイ

グランドプリンスホテル大阪ベイは、2023年7月にリブランドオープンした地上28階の高層アーバンリゾートホテル。大阪ベイエリアに位置し、お部屋からは大阪湾の彼方に沈む夕陽や、幻想的な大阪や兵庫の街灯りを臨むことができる。海遊館や人気テーマパーク、また夢洲にも近接するロケーションで観光やイベントへのお出かけにも好アクセス。

・所在地:大阪市住之江区南港北1-13-11

・電話: 06-6612-1234 (ホテル代表)

・客室数: 432室

・チェックイン: 3:00P.M. / チェックアウト: 12:00NOON

・アクセス：

ホテルシャトルバス：JR大阪駅から片道約25分

関西空港エアポートリムジンバス：約50分

電車でのアクセス：ニュートラム南港ポートタウン線「中ふ頭」駅下車、徒歩約3分

公式Webサイト

https://www.princehotels.co.jp/osakabay/

グランドプリンスホテル大阪ベイ：外観ブッフェレストラン「The Cafe」：内観

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイドは、西武グループの中核会社で、プリンスホテルをはじめとする国内外の宿泊施設、スキー場、ゴルフ場などのレジャー施設を運営するオペレーター会社です。

当社は、オーストラリア・シドニーに本拠地を置く子会社・Seibu Prince Hotels Worldwide Asia Pacific Pty Ltd（旧 StayWell Holdings）とともに 「ザ・プリンス アカトキ」 「ザ・プリンス」 「グランドプリンスホテル」 「パークレジス バイ プリンス」 「ポリシー」 「プリンスホテル」 「パークレジス」 「パーク プロキシー」 「プリンス スマート イン」 「レジャーイン」 と、ラグジュアリーから宿泊特化まで対応する合計10の多彩なブランドを展開しております。

これらのブランドにより、東京、軽井沢、箱根、京都などの日本の主要都市やリゾート地、およびアジアや中東、オセアニア、アメリカならびにヨーロッパなどの世界の主要都市で合計86ホテル（会員制ホテル含む）を運営しております。その他、国内外31ゴルフ場、10スキー場などのレジャー・スポーツ施設、水族館や映画館、ボウリング場などのアミューズメント施設も運営しております。

公式Webサイト

https://www.seibuprince.com/ja(https://www.seibuprince.com/ja)