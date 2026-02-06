【菓子たかむら】昨年好評につき再登場。ココア香る求肥に、チョコがけいちごといちじくの甘露煮を包んだ「バレンタイン八衣」を発売

株式会社T&T Food Connect

菓子たかむらでは、昨年ご好評をいただいたバレンタイン限定菓子「バレンタイン八衣」について、多くのお声を受け、今年も発売を開始いたしました。ココアを練り込んだ求肥に、チョコレートでコーティングしたいちごと、秋田県産いちじくを使用した甘露煮を包み込み、果実の酸味と甘み、やわらかな食感が重なり合う一品に仕上げています。

菓子たかむら HP :https://www.tandt-food-connect.com/kashi_takamura/

■ バレンタイン八衣

バレンタイン八衣 \700（税込）

「八衣（はごろも）」は、口に含んだ瞬間に求肥がふわりと溶ける、新感覚の極上スイーツです。

求肥には秋田県の契約農家が丹精込めて育てた餅米から作られた、特別な米粉を使用し、天女の羽衣を思わせるほどやわらかな口どけに仕上げています。

バレンタイン八衣では、ココアを練り込んだ求肥を使用し、中には、チョコレートでコーティングしたいちごと、秋田県産いちじくを丁寧に炊き上げた甘露煮を包み込みました。いちごの軽やかな酸味と、いちじくの凝縮された甘みが、ココア求肥のやわらかな食感とともに広がります。

季節限定の味わいとして、この時期ならではの八衣をお楽しみいただけます。

■ “生”のようなやわらかさ--新感覚のラスク『菓子たかむら謹製 生ラスク』

『菓子たかむら謹製 生ラスク』は、しっとりとしたパウンドケーキをじっくり焼き上げて仕上げた、今までにない“ふわサク”食感のラスク。一般的な硬いラスクとは異なり、歯がスッと入るやさしい口あたりと、ケーキ本来のリッチな風味をお楽しみいただけます。

それぞれの味ごとに異なる素材の魅力が光る8種類をご用意しました。チョコレートを使用しないフレーバーも揃えており、チョコレートが苦手な方へのバレンタインの贈り物としてもおすすめです。贈る相手やシーンに合わせて選べるギフトとして、幅広くご活用いただけます。

ギフトセットも展開しております

■商品概要

商品名：菓子たかむら謹製 生ラスク

価格：１個一律450円(税抜)

8個箱入り3,500円(税抜)

16個箱入り6800円(税抜)

■ 人気の既存フレーバー

期間限定商品のほか、定番の人気フレーバーも引き続きお楽しみいただけます。（※予告なく販売を終了する場合がございます。）

「八衣 杏干柿」Persimmon and cheese「八衣 絹芋」Silk Suite「八衣 苺」Strawberry「八衣 甘蕉」Banana

菓子たかむら Instagram :https://www.instagram.com/kashi_takamura/公式Instagramでは最新情報を発信しています。

「菓子たかむら」

場所：神谷町プレイス（麻布台ヒルズ横）

住所：東京都港区虎ノ門５丁目３－３（神谷町駅5番出口から徒歩1分）

Tel：03-6809-1608

営業時間：10:00～18:00

定休日：日・祝日

