【衝撃の333円】韓国発デリバリー「ロケットナウ」福岡上陸記念！『元祖トマトラーメンと辛麺 三味(333)』の看板メニューを特別価格で提供開始！！！

韓国発デリバリー「ロケットナウ」×『元祖トマトラーメンと辛麺 三味(333)』

福岡県内で熱狂的な支持を誇る「元祖トマトラーメンと辛麺 三味(333)」（運営：株式会社三味）は、2026年2月より、韓国で話題の次世代デリバリーサービス「ロケットナウ（Rocket Now）」を導入いたしました。まずは福岡市内の主要5店舗にてサービスを開始。韓国仕込みのスピード感と、三味(333)のこだわりの一杯と最強のコスパが融合し、デリバリーの常識を覆す新しい食体験を提供します！！！

■ 今だけ！ロケットナウ限定の「３３３(サンサンサン)」特別価格キャンペーン

サービス開始を記念し、ロケットナウからのご注文限定で、三味(333)の代名詞である【健美】メニュー3種を、店名にちなんだ特別価格 333円でご提供いたします！

対象メニュー：

⑴元祖トマトラーメン（香味野菜とトマトのリコピンたっぷり！人気No.1看板メニュー）

⑵辛麺（特製の熟成味噌使用！中毒性抜群の旨辛ラーメン）

⑶元祖豆乳ラーメン（イソフラボンたっぷり！まろやかでヘルシーな深い味わい）

日本最高のコストパフォーマンス&韓国最先短の配送スピードを是非この機会にご体感ください！

■なぜ今「ロケットナウ」なのか？

韓国で「とにかく早い」「注文体験がスムーズ」と話題のロケットナウ。福岡市内でのサービス本格展開にあたり、地元の人気店であり、博多コスパ最強の『元祖トマトラーメン三味(333)』がパートナーとして選ばれました。

■対象となる元祖トマトラーメン三味(333)5店舗

以下の店舗にて、ロケットナウでの注文が可能となりました！！！

⑴元祖トマトラーメン三味(333) 天神大名本店（元祖トマトラーメンブランドの総本山）

https://customer-web.rocketnow.co.jp/share?storeId=54306&dishId&key=68c4857d-6a0e-4694-83a9-df2c0deadbd0(https://customer-web.rocketnow.co.jp/share?storeId=54306&dishId&key=68c4857d-6a0e-4694-83a9-df2c0deadbd0)

⑵元祖トマトラーメン三味(333) 十日えびす店（東区・博多区人気の居住エリア）

https://customer-web.rocketnow.co.jp/share?storeId=54224&dishId&key=dd0f6d66-e438-4539-9c63-84ea5b0e2ead(https://customer-web.rocketnow.co.jp/share?storeId=54224&dishId&key=dd0f6d66-e438-4539-9c63-84ea5b0e2ead)

⑶元祖トマトラーメン三味(333) 天神大名中心店（中央区・若者のトレンド発信地）

https://customer-web.rocketnow.co.jp/share?storeId=54495&dishId&key=758200b9-7ea1-43d1-83ba-366bb85eb9d2(https://customer-web.rocketnow.co.jp/share?storeId=54495&dishId&key=758200b9-7ea1-43d1-83ba-366bb85eb9d2)

⑷元祖トマトラーメン三味(333) 博多駅東店（博多区・ビジネス/交通の要所エリア）

https://customer-web.rocketnow.co.jp/share?storeId=54288&dishId&key=fa8543f0-3ee5-4046-b94e-1d5a41f6787c(https://customer-web.rocketnow.co.jp/share?storeId=54288&dishId&key=fa8543f0-3ee5-4046-b94e-1d5a41f6787c)

⑸元祖トマトラーメン三味(333) 照葉スパリゾート店（東区・レジャー/人気居住エリア）

https://customer-web.rocketnow.co.jp/share?storeId=54514&dishId&key=d22fc002-09b6-43ff-9254-9b94c8a9479c(https://customer-web.rocketnow.co.jp/share?storeId=54514&dishId&key=d22fc002-09b6-43ff-9254-9b94c8a9479c)

■「三味(333)」が届けるこだわりの味

元祖トマトラーメン： 数種類のトマトと香味野菜をじっくり煮込んだ、健康的でコクのあるスープ。

辛麺： 辛党を唸らせる絶妙なスパイス配合と、最後の一滴まで飲み干せる旨味。

デリバリーの工夫： 麺が伸びにくい工夫や、自宅でも店舗の味を熱々でお召し上がりいただけるパッケージング。

■代表取締役 宮下 将司コメント

「デリバリー業界全体が盛り上がってくれる事を心より願っております！！！」

左：元祖豆乳ラーメン、下：三味特製味噌辛麺、上：元祖トマトラーメン

■株式会社三味について

| 商号 | 株式会社三味

| 代表者 | 代表取締役 宮下 将司

| 所在地 | 福岡県福岡市博多区東公園1-25 元祖トマトラーメンビル1号館 3F

| 設立 | 2015年10月1日

| 事業内容 | 福岡発祥「元祖トマトラーメン」を主力としたラーメン店運営、商品開発・販売

| 公式HP |

⑴ https://333sanmitomatoramen.com/

⑵ https://www.333sanmidaimyo.com/

⑶ https://333sanmishopping.com/

| 創業者宮下将司インタビュー |

⑴ https://amb.aumo.jp/case/sanmi

⑵ https://umaga.net/shop/78385/

⑶https://rkb.jp/contents/202507/196592/

⑷https://rkb.jp/contents/202508/196763/

⑸https://rkb.jp/contents/202508/196944/

⑹https://rkb.jp/contents/202508/197251/

|水巻町長美浦氏と (株)三味創業者宮下との対談 |

https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/6b926d923b4d4a696853bd39d8ed1690150e4c8f

■ 元祖トマトラーメン 三味(333) 店舗情報

福岡発祥のトマトラーメン専門店として、健康と活力をお届けしています。 株式会社三味の登録商標である「元祖トマトラーメン」をぜひご賞味ください。

⑴ 天神大名総本店（2015年開店 / 24時間営業）

2023/1/25放送【まじもん】の【福岡市民300人に聞いたラーメンランキング】にてノンスタイル井上さんにご来店いただき、「うまぁ」と絶賛していただいた店舗です。

公式番組ページ：https://rkb.jp/article/166699/

所在地：福岡市中央区大名1-11-27 / TEL:092-739-3335

公式Instagram：https://www.instagram.com/333sanmidaimyo/

公式Google Maps：https://maps.app.goo.gl/9kAmXqYWG8qSE1oU9?g_st=ic

⑵ 十日えびす店（2016年開店 / 11:00～23:00）

2025/11/22放送【高校生のじかん】で福岡高校の学生さんとザ・ローリングモンキーのカツキさんに最強ラーメンのご認定をいただいた店舗です。

公式番組ページ：https://kbc.co.jp/koukousei/

公式番組YouTube：https://youtu.be/Z2HWu-VR-Bc?si=Z2HWu-VR-Bc

所在地：福岡市博多区千代1-23-29 / TEL:092-710-5333

公式Instagram：https://www.instagram.com/333sanmitoukaebisu/

公式Google Maps：https://maps.app.goo.gl/QTfhyWwYD7w38HeA7?g_st=il

⑶ 古賀駅店（2017年開店 / 11:00～23:00）

2023/4/28放送【華丸・大吉のなんしようと？】にて華丸さん・大吉さん・松岡昌宏さんにご来店いただき、「美味しい」と絶賛していただいた店舗です。

公式番組YouTube：https://www.youtube.com/watch?v=ttIEdxkoi4g

所在地：古賀市駅東1丁目5-11 / TEL:092-944-3330

公式Instagram：https://www.instagram.com/333sanmikogaeki/

公式Google Maps：https://maps.app.goo.gl/U3kuYwY8Hm3u69oq6?g_st=il

⑷ 水巻みどりんぱーく店（2018年開店 / 10:30～22:00）

2025/2/1放送【ちょっと福岡行ってきました！】にて堀未央奈さん・森香澄さんにご来店、元祖トマトラーメンを弊社スタッフと一緒に作って頂き、一緒にご試食し「美味しい」と絶賛していただいた店舗です。

公式番組ページ：https://www.tvq.co.jp/variety/chottofukuoka/archives/detail.php?n=202502012055

所在地：遠賀郡水巻町猪熊1-9-19 / TEL:093-202-3334

公式Instagram：https://www.instagram.com/333sanmimizumaki/

公式Google Maps：https://maps.app.goo.gl/Ci6BbiJ2KRtvjcXU7?g_st=il

⑸ 天神大名中心店（2019年開店 / 24時間営業）

2020/12/23放送【BLUEでカンパイ！】にて黒田りささんにご来店いただき、「美味しい」と絶賛していただいた店舗です。

公式番組ページ：https://rkb.jp/tv/blue/

公式番組YouTube：https://youtu.be/kPFDcN6hE20?si=kPFDcN6hE20

所在地：福岡市中央区大名1-12-58 2F / TEL:092-737-3337

公式Instagram：https://www.instagram.com/333sanmitenjindaimyochushin/

公式Google Maps：https://maps.app.goo.gl/qmHXExnf917jjY5g8?g_st=il

⑹ 博多駅東店（2021年開店 / 24時間営業）

2025/11/2放送【坂上&指原のつぶれない店】の【24時間繁盛店】のコーナーにて、松村沙友理さん(さゆりんごさん)とウエストランド河本さんに1日アルバイト体験をしていただいた店舗です。さらに番組中東京のTBSスタジオでは元祖トマトラーメンをご試食頂きMC：坂上 忍さん、指原莉乃さん、レギュラー：ヒロミさん、スタジオゲスト：あんりさん（ぼる塾）、石原良純さん、カズレーザーさん（メイプル超合金）、長嶋一茂さん、関水渚さんに「うまい」「美味しい」と絶賛していただきました。

公式番組YouTube：https://youtu.be/KUPhAE7fRjs?si=KUPhAE7fRjs

公式番組X：https://x.com/tsuburenai/status/1984459419833532482

所在地：福岡市博多区博多駅東2-9-6 / TEL:0120-330-333

公式Instagram：https://www.instagram.com/333sanmihakataekihigashi/

公式Google Maps：https://maps.app.goo.gl/6bLyMBRvdRoWNLfN8?g_st=il

⑺ モラージュ佐賀店（2025年開店 / 10:00～22:00）

佐賀テレビ『かちかちLIVE』の勝手に大検証のコーナにて、2025年のクリスマスに株式会社三味が行った【タダクリスマスキャンペーン】についてむなかったんのあらたさんに取材頂いた店舗です。(※2026年2月11日水曜日17：30～放送予定）

公式番組ページ：https://www.sagatv.co.jp/kachiplus/media/archives/1661363

勝手に大検証：https://www.sagatv.co.jp/kachiplus/tag/勝手に大検証(https://www.sagatv.co.jp/kachiplus/tag/%E5%8B%9D%E6%89%8B%E3%81%AB%E5%A4%A7%E6%A4%9C%E8%A8%BC)

所在地：佐賀市巨勢町牛島730 1F / TEL:0952-20-4333

公式Instagram：https://www.instagram.com/333sanmimorajusaga/

公式Google Maps：https://maps.app.goo.gl/KoFFcTQ3781YD56X6?g_st=ipc

佐賀TV『かちかちLIVE』の勝手に大検証のコーナにて、2025年のクリスマスに株式会社三味が行った【タダクリスマスキャンペーン】についてむなかったんのあらたさんに株式会社三味 代表取締役 宮下 将司が取材頂きました。

⑻ 照葉スパリゾート24時間営業店（2025年開店 / 10:00～23:00）

九州最大級の温浴施設内にあり、スパ体験と共に本格ラーメンを楽しめる店舗です。

所在地：福岡市東区香椎照葉5丁目2-15 1F / TEL:092-682-3335

公式Instagram：https://www.instagram.com/333sanmiterihasparesort/

公式Google Maps：https://maps.app.goo.gl/W3UcJPdJDbTCuxc28?g_st=il