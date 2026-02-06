富士モータースポーツミュージアム、「Nostalgic 2days 2026」に貴重な車両2台を出展

富士スピードウェイ株式会社トヨタ 2000GT 谷田部スピードトライアル仕様

富士モータースポーツフォレスト株式会社が運営する富士モータースポーツミュージアム（静岡県駿東郡小山町）は、日本最大級のクラシックカーイベント「Nostalgic 2days 2026」に出展します。本イベントは、2026年2月21日(土)・22日(日)の2日間、パシフィコ横浜で開催されます。

同ミュージアムは、「モータースポーツがクルマを鍛え、進化させてきた熱い歴史をたどる」をコンセプトに、約130年にわたるモータースポーツの歩みとともに、国内外のメーカーや関係者から集結した約40台の貴重な車両を展示しています。

今回の出展では、数々の世界記録を更新した日本を代表するスポーツカー「トヨタ 2000GT 谷田部スピードトライアル仕様車」と、WEC（世界耐久選手権）にハイブリッドシステムを搭載して参戦し、2012年の富士ラウンドで総合優勝を果たした「トヨタ TS030 HYBRID」の2台を展示します。

トヨタ TS030 HYBRID

■出展車両概要

トヨタ 2000GT 谷田部スピードトライアル仕様 (1966年)

- トヨタ2000GTのプロトタイプをベースにした記録挑戦車。2000GTはその後、市販モデルとして337台を生産・販売- TV CM「GR GT - THE OVERTAKE」出演車両

トヨタ TS030 HYBRID (2012年)

- ハイブリッド・プロトタイプ・レーシングカーの先駆車- 2012年 WEC（世界耐久選手権）富士 総合優勝実車

■Nostalgic 2days 2026 開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/77499/table/356_1_b740be4358d6273b500b1f5949488e39.jpg?v=202602060151 ]

