平選手＆西田選手に会える！シーホース三河×SoftBankコラボイベントがエディオン豊田本店に登場。Super Girlsのステージで祝日を盛り上げる

シーホース三河株式会社#16 西田 公陽選手#9 平 寿哉選手

いつもシーホース三河にご青援いただきありがとうございます。

2026年2月11日(水・祝)エディオン豊田本店にて、「シーホース三河×SoftBankコラボイベント」の開催が決定いたしました。

当日は、Super Girlsとシーホースくんのステージパフォーマンスに加えて、#9 平 寿哉選手、#16 西田 公陽選手のトークショーも実施いたします！

ぜひこの機会にエディオン豊田本店にご来場ください！

イベント概要

〇開催場所

エディオン豊田本店 特設会場

〇タイムスケジュール

11:00～ Super Girlsステージパフォーマンス(1部)

14:00～ Super Girlsステージパフォーマンス(2部)

16:00～ 選手トークショー＆サイン会※(1部)

18:00～ 選手トークショー＆サイン会※(2部)

〇出演者

Super Girls NANAKASuper Girls SAHO

選手トークショー＆選手サイン会

Super Girls SUMIKAシーホースくん

〇時間

16:00～ 選手トークショー＆サイン会※(1部)

18:00～ 選手トークショー＆サイン会※(2部)

〇場所

エディオン豊田本店 特設会場

〇座席数

座席(約40席)＋立ち見席(約70席)

〇サイン会参加要項

以下の【1】【2】の両方を満たす方が対象となります。

【1】対象サービスのご契約および「整理券」の受取

会場の特設ブースにて、以下いずれかのサービスを当日ご契約いただいた方に、「整理券」を配布いたします。

- 携帯電話回線（SoftBank / Y!mobile）- インターネット回線（SoftBank 光 / SoftBank Air等）- 電気サービス（おうちでんき 等）

※端末購入のみ（回線契約なし）のお客様は、整理券配布の対象外となります。

【2】サイン会実施時間に会場にお越しいただける方

整理券をお持ちのうえ、指定の時間に特設会場へお集まりください。

実施時間:1回目 16:35予定、2回目 18:35予定

※実施時間に特設会場にいらっしゃらない場合は、整理券が無効となる場合がございます。

注意事項

- イベント内容は予告なく、急遽変更になる場合がございます。- イベント内で撮影された動画や画像は、シーホース三河のHPやSNSに掲載される可能性がございます

〇トークショー

- 当日の来場者数によってはイベント会場へのご入場をお断りする可能性がございます。あらかじめご了承ください。- 座席の数には限りがございます。座席が足りない場合は立ち見席となります。- お荷物や張り紙等による列内の場所取り行為は一切禁止とさせていただきます。お荷物や張り紙等を発見した場合には撤去させていただくこともございます。- また撤去したものについての責任一切負えませんので、あらかじめご了承ください。

〇サイン会

- サイン会はイベント主催者が用意した色紙にて実施いたします。- サイン会の実施時間は、当日の運営状況により前後する可能性がございます。あらかじめご了承ください。- 整理券はなくなり次第終了となります。