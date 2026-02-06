HitPaw Edimakor、バレンタイン限定セールを開催最大50％OFFで、想いを伝える創作体験をサポート

HitPaw.,Limited

「想いを伝える、そのきっかけとしてのバレンタイン」

動画編集ソフト HitPaw Edimakor(https://reurl.cc/QVMvzb)（ヒットポー・エディマカー）は、バレンタインにあわせて、期間限定のセールキャンペーンを開始しました。

HitPaw Edimakor 2026 バレンタイン限定セール

本キャンペーン(https://reurl.cc/yKq3pl)では、最大 50％OFF の割引特典に加え、無料 AI クレジットがもらえる参加型企画を通じて、記念動画や写真、メッセージカードなど、大切な想いを“思い出”として残す創作体験を提供します。

本リリースでは、本キャンペーンの概要や特典内容、参加方法などについて紹介します。

バレンタイン限定キャンペーン 概要

キャンペーン期間

2026 年 2 月 3 日 16:00（GMT+8）～ 2026 年 3 月 2 日 16:00（GMT+8）

割引内容

1.期間限定の有料プラン向けバレンタイン割引

Edimakor のバレンタインキャンペーン(https://reurl.cc/yKq3pl)では、まず有料プラン向けの特別割引をご用意しています。

特に、ソフト購入を迷っている方や、最新バージョン 4.6.0 の新機能(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000079.000092733.html)を体験したい方には、絶好のチャンスです。

バレンタイン-有料プラン割引[表: https://prtimes.jp/data/corp/92733/table/80_1_a44c8df1f7df1179f0ac3e1ad772d733.jpg?v=202602060351 ]

2. AI クレジット限定割引

Edimakor2026-バレンタイン AI クレジットセール

また、動画・画像・音楽の AI コンテンツを制作する方に向けて、クレジット購入割引を実施中です。

この機会にまとめて購入して、創作の幅を広げましょう。

- 10,000 クレジット（1 か月）：約 35% OFF- 100,000 クレジット（1 年間）：約 45% OFF（単価最安・有効期限長）

これらの AI クレジットは、カップルの思い出動画やキス・ハグ動画をはじめ、動画・画像・音楽・メッセージカードなど、バレンタインテーマの多彩なコンテンツ制作に利用できます。

3. 遊んでゲット！無料クレジット

Edimakor のバレンタインキャンペーン(https://reurl.cc/yKq3pl)では、割引特典だけでなく、楽しく参加できる企画も用意しています。

ユーザーはゲームや投稿を通じて、無料 AI クレジット(https://reurl.cc/yKq3pl)を獲得できるチャンスがあります。

愛の診断ゲーム（Love Test）1）愛の診断ゲーム（Love Test）

3 つのシナリオ質問に答えると、

50 無料 AI クレジットが当たるチャンス!

2）シェアしてボーナス獲得

自分の想いをカタチにした作品を、SNS を通じてシェアしてみませんか。

- Edimakor で動画を制作

- 内蔵「ソーシャルメディア出力」で投稿

- 毎日最初の有効投稿は 30 無料 AI クレジットをゲット！

※Edimakor から直接出力した場合のみ有効。

作品投稿での30 AI クレジットをゲット

4. 数クリックで楽しめるバレンタイン限定テンプレート

Edimakor(https://reurl.cc/QVMvzb) では、初心者でも簡単に思い出に残るバレンタイン作品を制作できるよう、多彩な創作テンプレートを用意しています。

- 🖼 AI 生成によるロマンチックなカップル写真- ♪ 多言語「ありがとう／I love you」音声の自動生成- AI 顔入れ替え(https://reurl.cc/vKMMdk)で“映画のような思い出画面”を再現- 💏 一括生成で親密なキス・ハグ動画(https://reurl.cc/NNWWAk)も作成可能AI動画/写真テンプレートキス・ハグ動画AI顔交換多言語「ありがとう／I love you」音声の自動生成

さらに、最新バージョン 4.6.1 では、Kling 2.6 モデルによるキャラクター動作の再現機能が追加され、映画のワンシーンやお気に入りの動きを自分の作品に再現できます。

最後に

特別なスキルがなくても、想いを伝える動画や写真は、きちんと形にできます。

HitPaw Edimakor(https://reurl.cc/QVMvzb) は、はじめての方でも直感的に使える AI 編集ツールとして、バレンタインという「気持ちを伝えるきっかけ」に寄り添い、創作する楽しさと参加する体験をお届けします。

なお、30日間全額返金保証付きのため、初めての方でも安心してお試しいただけます。

この機会に、AI で広がる新しい表現体験をぜひご体感ください。

