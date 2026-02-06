【NAILEA AWARD2026】ヘアアイロン部門を受賞　SALONIA「コードレス ストレートヘアアイロン」外出先で自在に前髪スタイリング、スマホ充電も可能

株式会社Ｉ-ｎｅ

株式会社Ｉ-ｎｅ（本社:大阪市中央区）のミニマル美容家電ブランド【SALONIA】の「コードレス ストレートヘアアイロン」は、株式会社ネイリーが主催する「NAILEA AWARD2026」のヘアアイロン部門を受賞しました。

累計300万ダウンロードを突破した美容予約アプリ「Nailie Beauty（ネイリービューティー）」を展開する株式会社ネイリーが主催する「NAILIE AWARD」。当アワードではトレンドのコスメや美容家電を表彰しており、ヘアアイロン部門にてSALONIA「コードレス ストレートヘアアイロン」が受賞しました。

累計出荷台数2,000万台*を突破しロングセラー商品となっているSALONIAのヘアアイロン。コードレスヘアアイロン市場の成長と、多くのお客様からの要望の声をふまえて、2025年9月に発売したところ、SNSを中心に話題となり、ご好評いただいております。

受賞理由について「洗練されたデザインと高い機能性を両立し、ヘアアイロンを日常に欠かせない存在へと広げてきたSALONIA。2025年に発売した当商品をはじめ、誰でも手に取りやすい価格帯でありながら、理想のスタイリングを叶えるクオリティは、多くのユーザーのヘアスタイリング習慣を変えてきました。美容をもっと身近で自由なものへと進化させてきた点を評価」いただき、本部門の受賞に至りました。

*SALONIAヘアアイロンシリーズ累計販売数実績（2013年6月～2025年12月）自社調べ

受賞商品の特長

１．「モバイルバッテリー機能」を搭載し、スマートフォン充電も可能

外出中の緊急時にも便利なモバイルバッテリー機能を搭載しています。ヘアアイロンにフル充電した場合、スマートフォンに約58％の充電が可能。

*充電/給電時は付属の充電ケーブルを使用

２．髪に密着するクッション性のあるプレートを採用

上下左右に動くクッション性があり、先端が12mmのスリムなプレートなので髪をしっかり挟むことができます。

外出先での前髪のスタイリングや毛先のニュアンスづくり、寝癖直しにご使用いただけます。

自分の髪質や仕上がりに合わせ、140度と180度の温度調整ができます。

3．機内持ち込みが可能、収納用キャップ*付き

航空機内にバッテリーを本体から外せば手荷物として持ち込みが可能。

収納用キャップ*付きで持ち運びにも便利です。

店頭販売分のみ、専用耐熱ポーチ付き。（耐熱温度約150℃）

*本体が十分に冷めてから、取り付けて保管してください

商品概要

サロニア コードレス ストレートヘアアイロン

カラー： ホワイト・グレー・ピンク・ブルー

価格：6,578円（税込）

SALONIA公式

HP：https://salonia.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/salonia_official/

Ｘ：https://x.com/salonia01

TikTok： https://www.tiktok.com/@salonia_official