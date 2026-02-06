ポータブル電源「BN-RL410」「BN-RL230」、ポータブル電源「BN-RL410」「BN-RL230」、モバイルバッテリー「BH-U4」を発売

株式会社JVCケンウッド

株式会社JVCケンウッドは、JVCブランドより、Litheli（ライテリ）ブランドで電動工具や家電などをグローバル展開しているLERA社※1と共同開発した「JVC Powered by Litheli」モデルとして、ポータブル電源「BN-RL410」「BN-RL230」、およびモバイルバッテリー「BH-U4」を3月上旬より、当社公式オンラインストア「JVCケンウッドストア(https://online-store.jvckenwood.com/)」および「コトSquare」各店（楽天市場店(https://www.rakuten.co.jp/kotosquare-jvckenwood/)、Amazon店(https://www.amazon.co.jp/jvc)、Yahoo!ショッピング店(https://store.shopping.yahoo.co.jp/kotosquare/)）にて発売します。また先行予約を本日2月6日より開始します。

ポータブル電源「BN-RL410」「BN-RL230」は、安全性が高く、長寿命な「リン酸鉄系リチウムイオン充電池」を内蔵。モバイルバッテリー「BH-U4」を2個付属し、同時に充電できる２つの専用スロットを搭載しています。非常時の電源として備えることはもちろん、日常的にモバイルバッテリーの充電ステーションとしてコンセントに挿したまま使用できます。

また、モバイルバッテリー「BH-U4」で駆動可能な「U4 SMART LINK」（商標出願中）対応機器として、LERA社製Litheliブランドの家電5製品（スティッククリーナー、ハンディクリーナー、コードレス高圧洗浄機、キャンプランタン、マッスルケア）も同オンラインストアにて、本日より先行予約および取り扱いを開始します。

※１：LERA社は2006年創業の電動工具メーカー。「Litheli」ブランドにて、17年以上の電動工具製造開発経験を生かし、ポータブル電源に組み込む脱着式モバイルバッテリー（特許取得）の特長を生かした電動ツール/電動工具/園芸工具を展開。

＜企画意図＞

ポータブル電源は近年、防災用途としてはもちろん、キャンプや車中泊などアウトドアユースのニーズも高まっており、屋外での利用も一般的になってきました。当社では、ポータブル電源をソーラーパネルで充電し、リモートワーク時のPCや調理用家電の電源として活用するなど、日常使いの提案も進めており、利用シーンは少しずつ広がりをみせています。

しかし一方で、「防災用に購入し、今まで使ったことが無い」「普段は収納したままで使わないため、いざという時に充電が切れている」など、日常的に活用しきれていないケースがあるのも事実です。当社は今回、こうした課題を解決するため、“バッテリーでつながる、新しい暮らし”をコンセプトとして、ポータブル電源「BN-RL410」「BN-RL230」、およびモバイルバッテリー「BH-U4」を発売します。

ポータブル電源「BN-RL410」「BN-RL230」はモバイルバッテリー「BH-U4」を2個付属し、同時に充電できる2つの専用スロットを搭載。日常生活においてはモバイルバッテリーの充電ステーションとしてコンセントに挿したまま使用でき、自動で満充電に近い状態を保つため、非常時でもすぐに利用することが可能です。

モバイルバッテリー「BH-U4」はスマートフォンなどの充電用として日常使いできるほか、同時発売するLitheliブランドの家電5製品（スティッククリーナー、ハンディクリーナー、コードレス高圧洗浄機、キャンプランタン、マッスルケア）の駆動用バッテリーとして共用でき、効率的に利用できます。このバッテリーエコシステムを「U4 SMART LINK」（商標出願中）として、日常使いと非常時の備えを両立する、新たなバッテリー活用スタイルを提案します。

＜ポータブル電源「BN-RL410」「BN-RL230」の主な特長＞

1．熱安定性に優れ、長寿命で安全性の高い「リン酸鉄系リチウムイオン充電池」を内蔵し、音でも異常を通知する機能を搭載

本体バッテリーには、熱分解温度が高く、熱安定性に優れ安全性が高い、長寿命な「リン酸鉄系リチウムイオン充電池」を内蔵。約4,000回の充放電に対応します。万が一の故障時には、保護機能や液晶表示に加えて、音でも異常を通知する機能を独自に搭載しています。

2．充電完了後もコンセントに挿したまま使用が可能

当社独自設計により、充電完了後もコンセントに挿したまま使用が可能です。バッテリーの劣化や事故のもとになり得る「過充電」や、残量がないままの状態で放置されることによって電池性能が失われる恐れがある「過放電」を防ぎ、常に満充電に近い状態(94％以上※2)を保つことができます。また、コンセントを挿したままにしておけば常に充電されているため、急な予定や停電時など必要な時にすぐに使えます。

※2：自動充電は94％でスタート、100％でストップします。

3．モバイルバッテリー「BH-U4」を2個同梱、専用スロットで同時に充電可能

モバイルバッテリー「BH-U4」を2個同梱し、本体に2つの専用スロットを搭載。「BH-U4」を2個同時に、ケーブル不要で充電が可能です※３。1個のバッテリーが充電切れしても、もう1個に差し替えることにより継続して使用できます。

※３:モバイルバッテリーを充電完了後（LEDが緑色に点灯）は、ポータブル電源本体より取り出してください。

4．電気製品の安全のための第三者認証制度である「Sマーク」を取得

本機は、経済産業省公開の「ポータブル電源の安全性要求事項（中間とりまとめ）」を電気製品認証協議会が追加基準として採用した「Sマーク」を取得しています。

「Ｓマーク」は電気用品安全法を補完し、電気製品の安全のための第三者認証制度で、第三者認証機関によって製品試験および工場の品質管理の調査が行われた証とされています。

5．ポータブルソーラーパネルや3WAY電源での充電に対応

当社製Victorブランド、およびJVCブランドのソーラーパネル※4に対応。お手持ちの当社製ソーラーパネルを本機に接続して充電できます。ACアダプター、シガーアダプターと合わせ、3方式での充電が可能です。

※4：詳細は、「当社ポータブル電源と当社ポータブルソーラーパネルの接続対応表/充電時間の目安」(https://www.victor.jp/portable-power-supply/matrix/)ページを参照ください。

＜モバイルバッテリー「BH-U4」の主な特長＞

1．スマートフォンやタブレットの充電だけでなく、Litheliブランドの家電5製品で共用が可能

モバイルバッテリーとしての利用だけでなく、LERA社製Litheli ブランドのスティッククリーナー、ハンディクリーナー、コードレス高圧洗浄機、キャンプランタン、およびマッスルケアの家電5製品の駆動用バッテリーとして共用できます。機器ごとの充電の手間を減らし、必要な時にバッテリーを差し替え、コードレスで手軽に使用できます。なお、これら５製品は当社公式オンラインストア「JVCケンウッドストア」および「コトSquare」各店にて、本日2月6日より先行予約および取り扱いを開始します。

2．小型・軽量ながら最大18Wのパワフルな出力を実現

手のひらサイズで約116gと小型・軽量ながら、4,000mAh/3.7VDC（14.8Wh）の容量と、最大18W※5の出力を実現しています。

※5：USB-AまたはUSB-CTM接続時。両端子を同時使用時は最大15W出力となります。

3．USB-CTM端子からも充電可能

ポータブル電源「BN-RL410」「BN-RL230」に搭載した専用スロットはもちろん、USB-CTM入力端子の装備により、市販のUSB充電器などでも充電が可能です。

＜当社公式オンラインストア限定キャンペーン＞

当社公式オンラインストア「JVCケンウッドストア」および「コトSquare」各店にて、ポータブル電源「BN-RL410」「BN-RL230」のいずれか、または、Litheliブランドの家電5製品のいずれかを予約購入いただいた方を対象に、10％ポイントバックなどのキャンペーンを開催します。詳細は下記キャンペーンページにてご確認ください。

キャンペーンページURL https://online-store.jvckenwood.com/f/campaign/jvc_litheli_newin

＜商標について＞

・「U4 SMART LINK」は株式会社JVCケンウッドの商標です。

・USB Type-CTM およびUSB-CTM はUSB Implementers Forumの商標または登録商標です。

・その他、記載している会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

＜JVC Powered by Litheli モデルラインアップ＞

＜「BN-RL410」＞＜「BN-RL230」＞＜「BH-U4」＞

＜LERA社製Litheliブランド取り扱い製品＞

＜スティッククリーナー＞ ＜ハンディクリーナー＞ ＜コードレス高圧洗浄機＞ ＜キャンプランタン＞ ＜マッスルケア＞

