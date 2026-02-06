「第4回日本ノーコード大賞」応募受付開始
「日本のソフトウェア文化を変革する」をビジョンとしてノーコードの普及・発展を目指すノーコード推進協会(略称NCPA・代表理事:中山五輪男)は、民間企業や自治体を対象に、全国の優れたノーコードの取り組みを表彰する「第4回日本ノーコード大賞」を開催します。
■「日本ノーコード大賞」とは
自治体、民間企業、産官学や官民連携、DX支援の現場におけるすぐれた「DX事例」を掘り起こして紹介し、広く共有する機会として「日本DX大賞」が今年も開催されます。日本DX大賞にエントリーされた中からノーコードを活用して実現された優れた事例に対して表彰するものであり、イベント後はメディアなどを通じて受賞企業様を広く告知させていただきます。
※日本DX大賞の最終審査に残らなかった事例が選出されるケースもあります
第3回 日本ノーコード大賞授賞式の様子
■開催概要
タイトル：第4回ノーコード大賞
Webサイト： https://ncpa.info/nocode-awards-2026/
日程：
2026年4月24日 最終締切
2026年5月～ 審査期間
※受賞者にはNCPA事務局より個別にご連絡差し上げます
2026年7月23日 表彰式
※変更した場合は公式サイトで発表いたします
表彰式会場：東京都内
募集内容：自治体、民間企業、産官学や官民連携によるノーコードツール活用の
プロジェクト事例を募集します。
表彰内容：ノーコードツールの活用による組織変革、業務変革、費用対効果改善など
変革の度合いを評価し、一般企業部門として大賞、優秀賞、特別賞を選出、
自治体部門として大賞、優秀賞を選出します。
主催：ノーコード推進協会(NCPA)応募方法日本DX大賞Webサイトよりお申し込み
https://dx-awards.jp/
■審査員(※敬称略 順不同)
中山 五輪男
ノーコード推進協会 代表理事
アステリア株式会社CXO(最高変革責任者) 首席エバンジェリスト
森戸 裕一
ノーコード推進協会 副代表理事
ナレッジネットワーク株式会社 代表取締役
日本DX推進協会 代表理事
安藤 昭太
ノーコード推進協会 副代表理事
株式会社ふえん 代表取締役社長
小瀧 健太
ノーコード推進協会 理事
株式会社レッジ 代表取締役社長
木村琴絵
ノーコード推進協会 理事
株式会社Hokkaido Design Code 代表社員
中村 祥子
ノーコード推進協会 理事
静岡県伊豆市 CIO補佐官
舩越 裕勝
ノーコード推進協会 理事
株式会社インターパーク 代表取締役 CEO
■「ノーコード推進協会」について
名称：ノーコード推進協会(略称:NCPA) 英名 No Code Promotion Association
代表者：代表理事 中山五輪男
発足：2022年9月
Webサイト：https://ncpa.info/
活動内容：
・国内外のノーコードに関する情報の収集、提供、共有
・ノーコード思考やノーコードツールの普及啓発活動
・ノーコードでカバーできる業種・業態・領域の拡大
■「ノーコード」とは
ノーコードとは、ソースコードの記述を一切せずにアプリケーションやWeb サービスの開発が可能なサービスのこと。
【プレスリリースに関するお問い合わせ先（報道機関窓口）】
ノーコード推進協会 事務局
E-mail: info@ncpa.info