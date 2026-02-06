“ととのい”ゲストに、「吉本営業本数3年連続トップ」のジョイマンが登場！『サバンナ高橋の、サウナの神さま』あす2月7日（土）18:00～放送決定！

東京メトロポリタンテレビジョン株式会社

TOKYO MX（東京エリア：地上波9ch）で放送中の『サバンナ高橋の、サウナの神さま』（隔週土曜18:00～18:30）は、サウナ好きで知られるサバンナ・高橋茂雄が、各界のトップランナーをサウナに迎え、心身ともに“ととのった”ところで、人生の“ととのった”瞬間＝「人生のターニングポイント」を伺うサウナトーク番組。

あす、2月7日（土）の放送回では、吉本芸人6000人の中で、営業出演回数3年連続トップのジョイマン（高木晋哉・池谷和志）をゲストに迎え、栄湯（東京・新宿区）からお届けします。

ちょうどこの日も、収録前に調布市の成人式イベントの営業だったという2人。笑いを取るのが難しいとされる成人式でも、「調布市～、調布市～、全員不老不死」のラップネタで大爆笑を巻き起こしたといい、ナンバーワン営業芸人の腕前に高橋も大感服。

サウナで心と体が“ととのった”後は、人生で“ととのった”瞬間に迫る本音トークへ。同じ中学校の同級生だった2人がコンビを結成したきっかけは、なんと同じく同級生でアーティストの秦基博さんだったといいます。芸人を目指していた池谷と、早稲田大学に入るもやりたいことが見つからぬまま3年間で2単位しか取っていなかった高木に、「じゃあ2人でコンビ組めば」と秦さんが声をかけたのだとか。

その後、数年は鳴かず飛ばずだった日々を一変させたのは、高木に突然降りてきたという代名詞の「ラップネタ」でした。このネタで一躍大ブレイクを果たすも、人気は長続きせず……。そんな中、立て続けに起きたのが「0人事件」。サイン会、ラジオの公開生放送、花火大会営業でお客さんが0という大惨事に襲われ、一時は芸人引退も考えたという2人。

しかし、今こうして「営業」の舞台で芸人界トップの活躍ができているのは、同じく天国と地獄を見てきた先輩芸人からの言葉によって、芸との向き合い方が変わったから。ジョイマンの人生を変えた“ととのった瞬間”に迫ります。

さらに、高木が奥さんを射止めた「いなり婚」、そして娘の名前候補が「ななな」だったエピソードや、池谷の世界一地味な特技の披露も。サウナで“ととのった”後だからこそ聞ける、貴重なトークをお見逃しなく！

◆番組概要

【タイトル】サバンナ高橋の、サウナの神さま

【放送日時】 2月7日(土)18:00～18:30 ＜TOKYO MX1＞

【配信】「TVer」での見逃し配信あり

【MC】高橋茂雄（サバンナ）

【ゲスト】ジョイマン

【テーマ曲】「やさしさに包まれたなら」作詞・作曲：荒井由実 唄：クレイジーケンバンド

【ロケ地サウナ情報】今回は、こちらのサウナで収録を行いました。

【施設名】栄湯

【所在地】新宿区西落合2-6-2

【営業時間】 15:00-24:00

定休日：月曜、金曜